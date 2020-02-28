В результате столкновения автобуса и грузовика в ВКО госпитализированы 8 детей (ВИДЕО)

Усть-Каменогорск. 27 февраля. Kazakhstan Today - В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе Усть-Каменогорск - Шемонаиха госпитализированы 8 детей, передает Kazakhstan Today.

По данным департамента полиции ВКО, столкновение автобуса и грузовика произошло сегодня в районе села Прапорщиково Глубоковского района. На данный момент в медицинское учреждение на осмотр доставили 8 детей. Всего в автобусе находились 53 пассажира, из них 46 детей, сообщает YK-news.kz .

В ДП отметили, что автобус ехал в Шемонаихинский район в сопровождении полицейских.

По предварительной версии полиции, грузовик марки "Howo" выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом.





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