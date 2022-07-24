ЕСИК. 23 ИЮЛЯ - В результате стрельбы в Есике госпитализированы два человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
22 июля 2022 года в УП Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что на одной из улиц города Есика были слышны звуки выстрела. В ходе проверки факт подтвердился и стало известно, что в приемный покой Енбекшиказахской ЦРБ с огнестрельными ранениями были доставлены 18- и 30-летние жители Есика", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
Данный факт зарегистрирован в полиции по статье 24, часть 3, 99, часть 2, пункты 1, 9, УК РК (Покушение на убийство) и начато досудебное расследование.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей подозреваемых и их поимке. Ход расследования взят на особый контроль руководством департамента полиции, и проводятся необходимые следственные мероприятия, о полученных результатах которых будет сообщено дополнительно. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - добавили в полиции.