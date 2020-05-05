В Риддере полицейский спас трех детей из пожара

Риддер. 4 мая. Kazakhstan Today - В Риддере капитан полиции Иван Назаров спас из пожара троих детей, передает Kazakhstan Today.

В пять часов утра оперуполномоченный городского отдела полиции Иван Назаров заметил пожар хозпостроек во дворе одного из домов по улице Интернациональной. Пламя быстро перекинулось на жилой дом. К полицейскому выбежала взволнованная женщина. Она сообщила, что в здании находятся ее маленькие дети.

"Назаров отреагировал оперативно и профессионально. Дом был полон дыма, видимость была плохая. Найдя по описанию матери комнату, где спали дети, он закутал их в пледы и вывел наружу", - сообщает портал Polisia.kz.

О подвиге капитана полиции Ивана Назарова стало известно от благодарных родителей детей. Сам страж порядка скромно умолчал об этом.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства