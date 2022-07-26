В Риддере пьяный экс-сотрудник полиции стрелял по людям

Фото: polisia.kz

РИДДЕР. 25 ИЮЛЯ - 24 июля в Риддере проходили соревнования по драг-рейсингу. Участвовать в них приехали гонщики из Усть-Каменогорска, Семея, Алматы и России, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уличные гонки вполне могли закончиться трагедией, если бы человека с ружьем вовремя не остановили очевидцы и полицейские, сообщает YK-news.kz

Мероприятие длилось почти весь день, и когда люди уже разошлись по домам, а организаторы остались приводить полосу заезда в порядок, неизвестный мужчина открыл стрельбу по ним из пневматической винтовки.

По словам очевидцев, на первом этаже дома на улице Гагарина, 16, где располагается кафе "Сакура", было распахнуто окно. Неизвестный мужчина средних лет, вооружившись пневматической винтовкой, стрелял по людям.

Чем именно было заряжено ружье - свинцовыми шариками, пулями конической или другой формы для пневматики - неизвестно, но винтовка, по мнению очевидцев, была заряжена. На улице в этот момент находились дети.

В этот момент мимо проезжал автомобиль патрульной полиции. Полицейские подъехали и вступили в диалог с мужчиной.

Далее один из очевидцев схватился за дуло винтовки и попытался отобрать ее. Ему помогли полицейские.

Когда риддерского стрелка разоружили и вызвали наряд, он вдруг закрыл окна и двери и забаррикадировался в квартире. По версии хозяйки кафе "Сакура", этот мужчина и раньше доставлял им неудобства, стучал в стену кафе, кричал, угрожал сломать ее.

Полицейские через окно проникли в квартиру, скрутили риддерского стрелка на полу и увезли в отделение.

Позже выяснилось, что стрелял по людям бывший сотрудник полиции. По предварительной информации, он, возможно, ранил двоих, пострадавшие обратились в больницу.

Этот мужчина недействующий сотрудник полиции, так как более 15 лет он не работает в органах. Ранее заявлений на него не поступало", - сообщила исполняющая обязанности руководителя управления внутренних и внешних коммуникаций департамента полиции ВКО Татьяна Карпова.

По ее словам, в момент задержания мужчина был пьян. Он выпил и начал стрелять по людям. Ружье принадлежит ему, он хранил его дома, разрешения на него не требуется.

По факту его действий в отношении двух потерпевших назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет решен вопрос о привлечении данного лица к административной ответственности по статье 436 КоАП РК. Мужчина на время был изолирован, сейчас он находится дома, так как санкции статьи ареста не предусматривают. Угрозы он уже не представляет.

Риддерскому стрелку может грозить штраф до 20 МРП и конфискация ружья.