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В Риддере пьяный экс-сотрудник полиции стрелял по людям

25.07.2022, 18:32 23281
В Риддере пьяный экс-сотрудник полиции стрелял по людям
Фото: polisia.kz
РИДДЕР. 25 ИЮЛЯ - 24 июля в Риддере проходили соревнования по драг-рейсингу. Участвовать в них приехали гонщики из Усть-Каменогорска, Семея, Алматы и России, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Уличные гонки вполне могли закончиться трагедией, если бы человека с ружьем вовремя не остановили очевидцы и полицейские, сообщает YK-news.kz.
 
Мероприятие длилось почти весь день, и когда люди уже разошлись по домам, а организаторы остались приводить полосу заезда в порядок, неизвестный мужчина открыл стрельбу по ним из пневматической винтовки. 
 
По словам очевидцев, на первом этаже дома на улице Гагарина, 16, где располагается кафе "Сакура", было распахнуто окно. Неизвестный мужчина средних лет, вооружившись пневматической винтовкой, стрелял по людям. 
 
Чем именно было заряжено ружье - свинцовыми шариками, пулями конической или другой формы для пневматики - неизвестно, но винтовка, по мнению очевидцев, была заряжена. На улице в этот момент находились дети. 
 
В этот момент мимо проезжал автомобиль патрульной полиции. Полицейские подъехали и вступили в диалог с мужчиной.
 
Далее один из очевидцев схватился за дуло винтовки и попытался отобрать ее. Ему помогли полицейские.
 
Когда риддерского стрелка разоружили и вызвали наряд, он вдруг закрыл окна и двери и забаррикадировался в квартире. По версии хозяйки кафе "Сакура", этот мужчина и раньше доставлял им неудобства, стучал в стену кафе, кричал, угрожал сломать ее. 
 
Полицейские через окно проникли в квартиру, скрутили риддерского стрелка на полу и увезли в отделение. 
 
Позже выяснилось, что стрелял по людям бывший сотрудник полиции. По предварительной информации, он, возможно, ранил двоих, пострадавшие обратились в больницу.
 

Этот мужчина недействующий сотрудник полиции, так как более 15 лет он не работает в органах. Ранее заявлений на него не поступало", - сообщила исполняющая обязанности руководителя управления внутренних и внешних коммуникаций департамента полиции ВКО Татьяна Карпова. 

 
По ее словам, в момент задержания мужчина был пьян. Он выпил и начал стрелять по людям. Ружье принадлежит ему, он хранил его дома, разрешения на него не требуется.
 
По факту его действий в отношении двух потерпевших назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет решен вопрос о привлечении данного лица к административной ответственности по статье 436 КоАП РК. Мужчина на время был изолирован, сейчас он находится дома, так как санкции статьи ареста не предусматривают. Угрозы он уже не представляет.
 
Риддерскому стрелку может грозить штраф до 20 МРП и конфискация ружья.
 

новости по теме

Жительница Шымкента застряла в ливневой решетке

26.07.2022, 20:51 1686
Жительница Шымкента застряла в ливневой решетке
Фото: ДЧС Шымкента
ШЫМКЕНТ. 26 ИЮЛЯ - В службу спасения "112" ДЧС Шымкента поступило сообщение о том, что 29-летняя женщина застряла в ливневой решетке, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прибывшие на место спасатели при помощи специальных средств растянули железную решетку и освободили ногу пострадавшей, сообщает пресс-служба ДЧС Шымкента.
 
 

В Алматы на стройке упал башенный кран: один человек погиб

26.07.2022, 20:29 3991
В Алматы на стройке упал башенный кран: один человек погиб
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 26 ИЮЛЯ - В микрорайоне Жетысу Алматы упал башенный кран, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Трагедия произошла в 17.42, сообщили в ДП Алматы.
 
В результате падения башенного крана погиб слесарь строительного объекта 1989 года рождения.
 
К расследованию приступила следственно-оперативная группа. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства устанавливаются.

 

В Мангистауской области ребенок застрял в батарее

26.07.2022, 20:12 4866
В Мангистауской области ребенок застрял в батарее
Фото: ДЧС Мангистауской области
АКТАУ. 26 ИЮЛЯ - Мать мальчика, жительница села Баскудык Мунайлинского района, обратилась к спасателям 26 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Женщина сообщила, что ее ребенок не может достать ногу из-под батареи, сообщает "Лада".
 
Как выяснилось, мальчик случайно засунул ногу между отопительной трубой и полом, а потом застрял.
 
Спасатели без использования спецоборудования смогли осторожно освободить ногу ребенка. Помощь врачей мальчику не понадобилась.
 

В Актау дети устроили прогулку по карнизу на десятом этаже

26.07.2022, 19:24 5676
В Актау дети устроили прогулку по карнизу на десятом этаже
Фото: Кадр с видео
АКТАУ. 26 ИЮЛЯ - 25 июля на видео попали трое детей, лазивших по краю бортика стены на десятом этаже высотного жилого здания, расположенного в микрорайоне 32Б, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
После того как была сделана видеозапись с кадрами опасных игр детей на карнизе десятого этажа жилого комплекса Atakent, на место выехали сотрудники ювенальной полиции региона, сообщает "Лада".
 
Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности по части 1 статьи 127 Кодекса об административных правонарушениях РК. Проведена профилактическая беседа с детьми, а также с родителями по недопущению подобных случаев.
 
Статья 127 КоАП РК - "Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию" влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
 
 
 

В Мангистауской области машины с туристами из Германии увязли в грязи

26.07.2022, 18:51 7236
В Мангистауской области машины с туристами из Германии увязли в грязи
Фото: ДЧС Мангистауской области
АКТАУ. 26 ИЮЛЯ - Из-за обильных осадков, выпавших 25 июля, две машины застряли в грязи в районе урочища Бозжыра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Самостоятельно гостям области выбраться из природной ловушки не удалось. Спасатели Мангистауской области вызволили 10 туристов из Германии, сообщает "Лада".
 
На помощь туристам отправились пять спасателей со всем необходимым оборудованием. Операция по спасению прошла успешно, никто не пострадал.
 
Напомним, спасатели Мангистауской области 25 июля вызволили 24 туриста, чьи автомобили из-за сильного ливня застряли в грязи недалеко от Жанаозена.
 

В Костанайской области на элеваторе произошел пожар

26.07.2022, 18:01 10566
В Костанайской области на элеваторе произошел пожар
Фото: alau.kz
КОСТАНАЙ. 26 ИЮЛЯ - В Костанайской области в поселке Тобол на улице Элеваторная произошел пожар на складе зерноотходов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, 26 июля в 05.54 поступило сообщение о том, на территории ТОО "Тобольский элеватор" горит склад зерноотходов, сообщает alau.kz
 

Огнем уничтожены склады №№ 25, 26 на площади 2400 квадратных метров, в здании сушильно-отгрузочной башни обшивка стены и транспортерная лента на площади 40 квадратных метров, а также 1040 тонн льна. Общая площадь, пройденная огнем, составила 2440 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание в складе № 25 в распределительной коробке", - проинформировали в ДЧС. 

 
Сообщается, что пожар локализован в 07.30 и ликвидирован в 14.34.
 
Для установления обстоятельств и причины происшествия на месте работают специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС Костанайской области.

 

В Актюбинской области в результате столкновении с грузовиком погиб пассажир внедорожника

26.07.2022, 17:11 11036
Фото: instagram/policeaktobe
АКТОБЕ. 26 ИЮЛЯ - В Актюбинской области на 242-м километре автодороги Актобе - Астрахань в результате столкновении с грузовиком погиб пассажир внедорожника, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным департамента по полиции Актюбинской области, авария произошла 25 июля примерно в 23.00. 
 

32-летний водитель автомашины марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO, двигаясь со стороны города Актобе в направлении поселка Байганин, на 242-м километре автодороги Актобе - Астрахань допустил столкновение с автомашиной ГАЗ", - проинформировали в департаменте.

 
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир TOYOTA LAND CRUISER PRADO от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое пассажиров госпитализированы в ЦРБ Байганинского района. 
 
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с участием грузовика произошло на трассе Шымкент - Тараз.
 

В Павлодарской области автобус с вахтовиками опрокинулся в кювет

26.07.2022, 16:07 13181
В Павлодарской области автобус с вахтовиками опрокинулся в кювет
ПАВЛОДАР. 26 ИЮЛЯ - В Павлодарской области на 139-м километре автодороги Павлодар - Нурсултан автобус с пассажирами, направлявшимися на работу вахтовым методом, опрокинулся в кювет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным департамент полиции Павлодарской области, авария произошла 26 июля возле села Байет. Сообщается, что 40-летний водитель автобуса не справился с управлением. 
 

Автобус принадлежит частной компаний. Выехал из Павлодара в город Атырау с пассажирами, направлявшимися на работу вахтовым методом, в количестве 29 человек и двух водителей", - проинформировали в полиции. 

 
На месте работают сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи. За медицинской помощью обратились 16 человек, которые после оказания помощи отпущены домой.

Позже в департаменте сообщили, что четверых человек госпитализировали. 
 

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