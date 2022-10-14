В Риддере спасатели вытащили корову из ямы

Риддер. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере хозяева не могли найти пропавшую корову два дня.

Животное нашли соседи, после чего хозяева обратились к спасателям за помощью, сообщает "Новости ВКО - 16 регион".

Корова по дороге с выпаса упала в яму глубиной около 2,5 метра. Прибыв на место происшествия, спасатели при помощи веревки аккуратно извлекли животное.

По словам сотрудников ЧС, принимавших участие в спасательной операции, корова по кличке Матруш послушно вела себя, поэтому ее удалось вытащить легко и оперативно.



