В Риддере спасатели вытащили корову из ямы

Риддер. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере хозяева не могли найти пропавшую корову два дня.
Животное нашли соседи, после чего хозяева обратились к спасателям за помощью, сообщает "Новости ВКО - 16 регион".
Корова по дороге с выпаса упала в яму глубиной около 2,5 метра. Прибыв на место происшествия, спасатели при помощи веревки аккуратно извлекли животное.
По словам сотрудников ЧС, принимавших участие в спасательной операции, корова по кличке Матруш послушно вела себя, поэтому ее удалось вытащить легко и оперативно.
Ранее в Риддере сотрудники пожарной службы спасли собаку, которая убежала от хозяина и провалилась в колодец.