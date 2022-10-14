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В Риддере спасатели вытащили корову из ямы

13.10.2022, 21:01 4751
Риддер. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере хозяева не могли найти пропавшую корову два дня.
 
Животное нашли соседи, после чего хозяева обратились к спасателям за помощью, сообщает "Новости ВКО - 16 регион".
 
Корова по дороге с выпаса упала в яму глубиной около 2,5 метра. Прибыв на место происшествия, спасатели при помощи веревки аккуратно извлекли животное.
 
По словам сотрудников ЧС, принимавших участие в спасательной операции, корова по кличке Матруш послушно вела себя, поэтому ее удалось вытащить легко и оперативно.

 
Ранее в Риддере сотрудники пожарной службы спасли собаку, которая убежала от хозяина и провалилась в колодец.
 

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Свыше миллиарда тенге составил ущерб от пожаров в ВКО

14.10.2022, 08:58 606
Свыше миллиарда тенге составил ущерб от пожаров в ВКО
Фото: instagram/shygysqaz_tjd
Усть-Каменогорск. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше одного миллиарда тенге составил ущерб от пожаров на востоке страны. Об этом сообщили в инспекции лесного хозяйства и животного мира.
 
В регионе уже неделю ведут борьбу с масштабными возгораниями в степи и лесах. Пламя охватило 140 гектаров. Но огню не дали подойти к близлежащим населенным пунктам и перекинуться через границу с Китаем, сообщает телеканал "Астана".
 

Общий ущерб составил 1 миллиард 63 миллиона 500 тысяч тенге. Выявлено, что основной причиной возгорания явились неблагоприятные погодные условия - сухая жаркая погода с резким порывистым ветром, а основными причинами распространения огня - труднодоступная горная местность", - сообщили в инспекции лесного хозяйства и животного мира ВКО.

 
Все материалы специалисты передали в правоохранительные органы. А независимые экологи считают, что стоит рассмотреть и факты умышленных поджогов.
 

Не исключаем версию поджогов, особенно если посмотреть на ситуацию в Каменном Карьере, когда пожар начался в три часа ночи на горе. Да тут даже солнечный фактор не может сработать, человеческий фактор играет главенствующую роль", - сказала руководитель проекта "Экологический патруль" Елена Полянцева.


Напомним, 10 сентября в Костанайской области ликвидировали лесной пожар, длившийся 8 дней. Загорание началось 2 сентября в Аулиекольском районе. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тысячи гектаров.
 

В результате ДТП в Алматинской области погибли 6 человек

14.10.2022, 08:52 1011
В результате ДТП в Алматинской области погибли 6 человек
Фото: Telegram/Polisia.kz
Конаев. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера около 17.30 в Енбекшиказахском районе Алматинской области произошло ДТП с участием автомашин Mercedes и Subaru, в котором 6 человек погибли и 4 травмированы.
 

По предварительным данным, 28-летний водитель Mercedes на 69-м км трассы Алматы - Кокпек - Коктал, выехав на полосу встречного движения, допустил касательное столкновение с транспортным средством Subaru, далее, потеряв управление, врезался в дерево на обочине дороги", - сообщает Polisia.kz.

 
По данным полиции, на месте происшествия погибли 6 человек, находившихся в автомашине Mercedes, 4 из которых несовершеннолетние. Ещe 4 пострадавших с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. Отметим, что в автомашине Mercedes 1992 года выпуска находились 10 человек, 7 из которых несовершеннолетние.
 
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.
 

Смертельное ДТП с участием автобуса и "Газели" произошло в Туркестане

13.10.2022, 12:45 7801
Смертельное ДТП с участием автобуса и "Газели" произошло в Туркестане
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане 13 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и "Газели", сообщает Polisia.kz.
 

Примерно 08.00 на трассе Самара - Шымкент столкнулись автомашина "Газель" и пассажирский автобус Yutong. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался один из пассажиров автобуса. Еще пятеро доставлены в больницу с различными травмами", - проинформировали в полиции.

 
Данный факт зарегистрировали по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
 
Назначены экспертизы. Водитель "Газели", выехавший на встречную полосу, задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

 
Ранее сообщалось, что в Алматы водитель пассажирского автобуса врезался в жилой дом, есть пострадавшие.
 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая

13.10.2022, 09:09 9176
Алматы. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи утром 13 октября зарегистрировали землетрясение на территории Китая магнитудой 3,9.
 
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 13 октября 2022 года в 07.08 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 358 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс землетрясения составил 9,2, магнитуда MPV 3,9, глубина 15 км.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

В области Жетісу шестилетний мальчик погиб, упав с лошади

12.10.2022, 17:28 14646
В области Жетісу шестилетний мальчик погиб, упав с лошади
Талдыкорган. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Жерұйық шестилетний ребенок погиб, упав со скачущей лошади, сообщили в пресс-службе департамента полиции области Жетісу.
 
По данным департамента, инцидент произошел 11 октября.
 

В больницу города Жаркента с тяжелыми травмами доставили шестилетнего мальчика. Медики диагностировали у ребенка перелом височной части головы, а также ссадины и ушибы по всему телу. Несмотря на усилия врачей, малыш через несколько часов скончался", - сообщили в полиции.

 
Выяснилось, что смертельные травмы ребенок получил, упав со скачущей лошади.
 

Накануне мальчик со своим отцом выехал на пастбище. За поселком он решил покататься на лошади, которая, не подчинившись седоку, понеслась вскачь. Выпав из седла, ребенок зацепился ногой в стремени скачущего коня", - пояснили в пресс-службе.

 

В Кентау более ста человек отравились в кафе

12.10.2022, 09:27 17981
В Кентау более ста человек отравились в кафе
Фото: unsplash
Кентау. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кентау Туркестанской области завели дело на администрацию кафе, где за два месяца отравились 168 человек.
 
В общепите санэпидемиологи выявили ужасную антисанитарию и массу нарушений. Оказалось, у некоторых поваров даже не было санитарных книжек, сообщает телеканал КТК.
 
После приготовленных в одном из кафе в Кентау пиццы, суши и картофеля фри кишечная инфекция поразила сразу 145 человек. Больные стали массово поступать в стационары в минувшие выходные. Санэпидемиологи и полиция сразу провели внеплановую проверку, после которой заведение закрыли. Выяснилось, что у кафе отсутствует разрешение на деятельность, а персонал не имеет санкнижек. Нет и документов о безопасности продуктов.
 
Известно, что в августе в том же кафе уже было массовое отравление. Тогда руководству выписали штраф на 700 тысяч.
 

Всего зарегистрировано 145 человек. Из них 98 госпитализированы, 47 направлены на амбулаторное лечение. В больницы Туркестана поступил 31 отравившийся, Кентау - 67. Из них пять беременных женщин и 33 ребенка. Состояние всех на сегодняшний день средней тяжести. Пациентов, которые идут на поправку, выписываем", - сказала заместитель руководителя областного управления общественного здоровья Туркестанской области Алтын Досанова.

 

Пассажиры авиакомпании SCAT на полчаса оказались заперты в автобусе

11.10.2022, 20:21 23796
Пассажиры авиакомпании SCAT на полчаса оказались заперты в автобусе
Алматы. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Десятки пассажиров авиакомпании SCAT пожаловались на действия сотрудников аэропорта Алматы и авиакомпании.
 
По словам людей, после остановки автобуса у самолета им не открыли дверь в автобусе, сообщает "Лада".
 

Мы неоднократно просили открыть дверь, но в ответ никаких действий не было. В автобусе стало очень жарко, так как окна не открывались. У людей началась паника. Примерно через полчаса мы все-таки вышли и уже думали, поднимемся в самолет, но и на улице нас держали еще полчаса. В самолет поднимался сотрудник полиции, но он ничего не объяснил", - рассказала пассажирка рейса Ляззат.

 
Как пояснили в авиакомпании, получасовая задержка вылета рейса Алматы - Актау была связана с необходимостью снятия одного из пассажиров с рейса.

 

Тело одного из пропавших в Акмолинской области рыбаков обнаружили спасатели

11.10.2022, 17:51 25106
Тело одного из пропавших в Акмолинской области рыбаков обнаружили спасатели
Фото: Depositphotos
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На Астанинском водохранилище найдено тело одного из пропавших рыбаков, поиски второго рыбака продолжаются, сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.
 
Двое мужчин, 1972 и 1975 года рождения, пропали вчера на Астанинском водохранилище при ловле рыбы на моторной лодке при неизвестных обстоятельствах. Оба жители Темиртау.
 
На поисково-спасательные работы были отправлены шесть человек личного состава ДЧС, двое полицейских, волонтеры и плавсредства, одно из которых оборудовано эхолотом.
 
В настоящее время ведутся поиски второго мужчины.
 
В ДЧС напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при ловле рыбы, основные из них - не рыбачить в нетрезвом состоянии и надевать спасательные жилеты.
 

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