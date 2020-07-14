Система Orphus

В Ростове-на-Дону задержаны сторонники ИГ, готовившие теракты в школах и больницах

13.07.2020, 19:42 5266
Ростов-на-Дону. 13 июля. Kazakhstan Today - Задержанные готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает ТАСС, ФСБ РФ обезвредила в Ростовской области группу сторонников ИГ, планировавших теракты в школах и больницах. В состав группы входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России.

 
Отмечается, что, когда сотрудники спецподразделения ФСБ пытались задержать в Азовском районе главаря группы, тот сначала обстрелял силовиков из автомата, а после покончил с собой. Никто из мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов во время спецоперации не пострадал. В Ростове-на-Дону задержаны остальные пять членов группы.
 

Во время обысков по адресам проживания задержанных и осмотра места происшествия обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, а также наркотические средства", - сообщили в ФСБ. 


Возбуждены уголовные дела по статье 205 УК РФ (Террористический акт), 222 (Незаконный оборот оружия), 317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ранее Совет безопасности ООН, признав COVID-19 угрозой международному миру и безопасности, поддержал призыв генерального секретаря ООН к всеобщему и немедленному прекращению боевых действий на три месяца.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая