В Ростове-на-Дону задержаны сторонники ИГ, готовившие теракты в школах и больницах

Ростов-на-Дону. 13 июля. Kazakhstan Today - Задержанные готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает ТАСС , ФСБ РФ обезвредила в Ростовской области группу сторонников ИГ, планировавших теракты в школах и больницах. В состав группы входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России.





Отмечается, что, когда сотрудники спецподразделения ФСБ пытались задержать в Азовском районе главаря группы, тот сначала обстрелял силовиков из автомата, а после покончил с собой. Никто из мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов во время спецоперации не пострадал. В Ростове-на-Дону задержаны остальные пять членов группы.

Во время обысков по адресам проживания задержанных и осмотра места происшествия обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, а также наркотические средства", - сообщили в ФСБ.





Возбуждены уголовные дела по статье 205 УК РФ (Террористический акт), 222 (Незаконный оборот оружия), 317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).





Ранее Совет безопасности ООН, признав COVID-19 угрозой международному миру и безопасности, поддержал призыв генерального секретаря ООН к всеобщему и немедленному прекращению боевых действий на три месяца.

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