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Совбез ООН призвал прекратить вооруженные действия по всем миру на время пандемии

02.07.2020, 08:43 6373
Алматы. 2 июля. Kazakhstan Today - Совет безопасности, признав COVID-19 угрозой международному миру и безопасности, поддержал призыв генерального секретаря ООН к всеобщему и немедленному прекращению боевых действий на три месяца, сообщается на сайте Новости ООН, передает Kazakhstan Today.
 
Прекращение огня не распространяется на операции против террористических групп. 
 
В резолюции, принятой единогласно, члены Совета безопасности отметили, что пандемия COVID-19 оказывает разрушительное воздействие на все страны, особенно на те, где идет конфликт или разворачивается гуманитарный кризис. В свою очередь, "обстановка насилия и нестабильности в конфликтных ситуациях может усугублять пандемию". 
 
Учитывая, что пандемия, беспрецедентная по своим масштабам, "способна поставить под угрозу поддержание международного мира и безопасности", члены Совбеза призвали все стороны вооруженных конфликтов немедленно взять гуманитарную паузу как минимум на 90 дней. Это позволит гуманитарным сотрудникам беспрепятственно и регулярно, без опасности для себя, доставлять нуждающимся необходимую помощь.
 
Однако, как подчеркивают авторы резолюции, гуманитарная пауза и прекращение огня не распространяются на военные операции против ИГИЛ, "Аль-Каиды" и Фронта "Ан-Нусра", а также на все связанные с ними группы и организации и другие группы, признанные Советом безопасности террористическими. 
 
Члены Совета также рекомендовали всем подразделениям ООН предпринимать более активные действия в ответ на пандемию, уделяя при этом особое внимание странам, переживающим вооруженный конфликт или гуманитарный кризис. Они уполномочили главу ООН поручить миротворческим миссиям ООН, "сообразуясь со своими мандатами и возможностями, оказывать поддержку властям принимающих стран в их усилиях по сдерживанию пандемии".
 
23 марта Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом ко всем сторонам вооруженных конфликтов по всему миру прекратить военные действия и дать возможность справиться с пандемией COVID 19. 
 

Мы столкнулись с общим врагом, который не знает пощады и не различает рас, национальностей или верований", - напомнил глава ООН. В то же время по всему миру бушуют военные конфликты, которые только усугубляют угрозу пандемии и не позволяют бороться с ней. Гутерриш заявил, что "пришло время объявить "карантин" вооруженным конфликтам и бросить все силы на борьбу, от исхода которой зависит наша жизнь". 

 

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