31.08.2024, 14:54 22946
В Рудном рабочий погиб в канализационном колодце
Обстоятельства гибели устанавливаются
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Рудный. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из канализационного колодца спасатели извлекли тело мужчины 1993 года рождения, который проводил в колодце очистные работы. Скорая констатировала его смерть, сообщает iagorodkz.
Обстоятельства гибели неизвестны. Также неизвестно, в какой организации работал погибший.
Обстоятельства гибели устанавливаются.
Напомним, в июле рабочий погиб на шахте "Соколовская" в Рудном.
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01.09.2024, 11:48 5726
В Уральске тушат крупный пожар на мусорном полигоне
Фото: Кадр из видео
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Уральск. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске загорелся мусорный полигон на предварительной площади 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Сотрудники МЧС тушат пожар, возникший на полигоне твердо-бытовых отходов в Уральске. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ведомстве.
По информации МЧС, пожар на площади 600 квадратных метров локализован.
01.09.2024, 11:08 6296
В шахте в ВКО погиб еще один рабочий
Фото: акимат Актюбинской области
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Усть-Каменогорск. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области в Артемьевской шахте погиб проходчик подрядной организации, сообщили в пресс-службе группы KAZ Minerals.
В ночь на 1 сентября в результате падения закола на Артемьевской шахте проходчик подрядной организации получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось о гибели четырех человек в Иртышской шахте в ВКО. По предварительной информации, люди получили отравление неизвестным веществом.
По данным пресс-службы, обстоятельства и причины происшествий выясняются, созданы специальные комиссии по расследованию.
Ранее на металлургическом комбинате Qarmet погибли двое рабочих.
Погибшим в прошлом году в шахте имени Костенко 46 горнякам открыли памятник в Караганде.
31.08.2024, 20:34 18646
В ВКО четыре человека погибли в шахте "Востокцветмета"
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 31 августа в 17.30 в шахте ТОО "Востокцветмет", по предварительной информации, получили отравление неизвестным веществом и скончались 4 человека, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.
В районную больницу Глубоковского района ВКО госпитализирован один человек, врачи оценивают его состояние как стабильное.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее на металлургическом комбинате Qarmet погибли двое рабочих.
Погибшим в шахте имени Костенко горнякам открыли памятник в Караганде.
28.08.2024, 10:20 96256
Десятилетняя девочка сгорела в автомобиле в Актюбинской области
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Актобе. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Дон Хромтауского района произошло возгорание автомашины ВАЗ, в которой находилась 10-летняя девочка.
27 августа в поселке Дон Хромтауского района произошло самопроизвольное возгорание автомашины ВАЗ, стоявшей во дворе, что подтверждается записями камер видеонаблюдения из соседнего дома. В салоне автомашины находилась 10-летняя девочка, которая погибла. Родители на момент происшествия находились дома. Причины возгорания выясняются", - проинформировали в областном департаменте полиции.
Начато досудебное расследование, назначены все необходимые экспертизы.
27.08.2024, 19:41 114626
Тракториста наказали за поджог степи в Абайской области
Площадь пожара составила 3 гектара
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Семей. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 27 августа, на пульт "101" от оператора ГЛПР "Семей орманы" поступило сообщение о том, что в Бескарагайском районе Абайской области загорелась сухая трава и скошенное сено на площади 3 га, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Пожарным удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание, выявить причину пожара и найти виновного.
Виновный - водитель, использовавший автотракторную технику в степи без искрогасителя, привлечен к административной ответственности. В настоящее время решается вопрос о подаче искового заявления по возмещению затрат на тушение пожара.
Жертв и пострадавших нет.
Напомним, только в период с 18.00 15 августа до 13.00 16 августа на территории государственного лесного фонда РГУ "ГЛПР "Семей орманы" было ликвидировано 18 лесных возгораний.
27.08.2024, 11:02 127526
В Атырау трое подростков утонули в реке
Фото: скриншот из видео ДЧС
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Атырау. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 26 августа 2024 года в 17.25 поступил вызов о том, что в селе Береке города Атырау в реке Жайык утонули трое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
Трое мальчиков 2008 года рождения утонули в необорудованном для купания месте при неизвестных обстоятельствах", - проинформировали в ДЧС.
Водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области в 18.25 обнаружили тела двоих подростков. Сегодня утром спасатели обнаружили тело еще одного подростка.
27.08.2024, 08:27 132156
Крупный пожар произошел в одном из кафе в Ауэзовском районе Алматы
В 05.36 пожарные расчеты по повышенному рангу были направлены на тушение пожара в одном из кафе в микрорайоне Тастак-1
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Алматы. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня рано утром произошло возгорание кровли отдельно стоящего кафе "Маида" на улице Фурката в Ауэзовском районе Алматы. Об этом сообщили в городском ДЧС.
По данным ведомства, произошел переход огня на кровлю рядом стоящего частного жилого дома.
Пожар локализован в 07.00, ликвидирован в 07.12 на общей площади 500 квадратных метров. Огонь угрожал перейти на соседние дома, но их удалось отстоять от уничтожения. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в ДЧС.
Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 44 человека личного состава ДЧС и 14 единиц техники.
26.08.2024, 20:57 147386
В Рудном в траншее 7-летнего ребенка засыпало грунтом
Фото: iagorod.kz
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Рудный. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла в понедельник, 26 августа, в траншее, где прокладывают трубы холодного водоснабжения, произошел обвал грунта. Пострадал ребенок 2017 года рождения - его засыпало землей, сообщает ИА "Город".
Тело извлекли без признаков жизни. По имеющейся информации, ребенок один играл в траншее глубиной три метра. Ограждений по периметру траншеи не было.
Во время происшествия рабочих подрядной организации на месте не было. Тело мальчика извлекли спасатели ДЧС. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело за нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.
Ход расследования взят на особый контроль руководства ДП региона. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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