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В салоне столичного автобуса скончалась пассажирка25.01.2018
Происшествия  10:15

Астана. 25 января. Kazakhstan Today - В салоне столичного автобуса от сердечного приступа скончалась пассажирка, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня, 24 января 2018 года, произошёл несчастный случай. На маршруте 48 скончался пассажир, женщина 1969 года рождения. По предварительным данным работников скорой помощи, причина смерти - сердечный приступ", - сообщила вечером 24 января в Facebook директор департамента по связям с общественностью компании "Astana LRT" Науат Азанбаева.

По ее данным, пассажирка зашла в автобус, направлявшийся в микрорайон "Орбита", в 19.00 на остановке "Рынок "Артем".

"Женщине стало плохо, она упала с сидения и потеряла сознание. В салоне началась паника, была вызвана карета скорой помощи. Медики, приехав на место происшествия, констатировали смерть в 19.08", - уточнила представитель "Astana LRT", отметив, что криминалисты УАП ДВД Астаны проводят в салоне автобуса следственные мероприятия.
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