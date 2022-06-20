В селе в Костанайской области зафиксирован массовый падеж кур

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Я развожу кур-несушек и бройлеров. Всегда тщательно смотрю за птицей. На этой неделе выхожу из дома и понимаю, что у меня лежат куры. Ни две, ни три, а двадцать штук! У соседки за одну ночь погибли абсолютно все куры - 30 голов. А на следующее утро почти все сдохли и у меня. В итоге я лишилась 50 несушек, а сейчас умирают бройлеры. На данный момент наша деревня почти полностью осталась без кур", - цитирует издание "Костанайские новости" Елену Едикову.
Сообщается, что местный ветврач забрал несколько павших особей на экспертизу. Результат станет известен через одну-две недели.
Да, птица начала болеть еще в начале года. Именно куры. Штук сто погибло в апреле. На анализ не отдавали, потому что люди сразу утилизировали тушки", - проинформировал директор ветстанции района Нурлан Кыстаубаев.