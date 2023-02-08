07.02.2023, 09:02 47031
В Семее частный сектор затопило канализационными стоками
Фото: МЧС РК
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Семей. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее 6 февраля в 18.02 на одной из улиц произошел засор канализационных труб. Сточными водами подтоплено 16 дворовых территорий и 6 домов. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
С момента аварии коммунальными службами начата обваловка вдоль автомобильной дороги и частного жилого сектора, параллельно велась откачка сточных вод, поступающих на дворовые территории частного сектора. Вместе с тем подъем уровня канализационных вод продолжился, возникла необходимость формирования дополнительных сил и средств", - проинформировали в пресс-службе МЧС РК.
Сообщается, что организован оперативный штаб, к месту направлены силы и средства департамента по ЧС области Абай и военнослужащие МЧС в/ч 68303.
По состоянию на 7 февраля на месте проводятся работы по подсыпке грунта, а также откачке канализационных отходов.
В целях предотвращения дальнейшего движения воды по направлению к домам силами военнослужащих МЧС в/ч 68303 произведена укладка мешкотары с инертными материалами в количестве более 730 штук. Работы по укладке мешкотары продолжаются", - отметили в МЧС.
В ликвидации аварии задействованы 115 человек и 46 единиц техники акимата, департамента по ЧС и в/ч 68303 МЧС.
Как сообщалось ранее, в ряде регионов изношенность канализационных очистных сооружений превышает 90%.
Сегодня степень изношенности ряда канализационных очистных сооружений по стране составляет более 60%. А в некоторых городах и вовсе превышает 90%. Это, например, Кокшетау, Семей, Конаев, Аркалык и другие", - сказал премьер-министр Алихан Смаилов.
По его словам, в крупных городах канализационные сооружения были построены еще в 50-70-х годах прошлого столетия, поэтому эффективность их работы крайне низкая. Вместе с тем объем сточных вод ежегодно растет, предельная нагрузка на объекты их очистки увеличивается.
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08.02.2023, 10:12 3931
Казахстан отправляет вторую группу спасателей в Турцию
Фото: МЧС РК
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8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Еще один борт со спасателями МЧС Казахстана вылетает в Турцию для расширения возможностей по оказанию помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Соответствующее поручение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, информирует пресс-служба МЧС РК.
В ведомстве уточнили, что в составе второго эшелона 60 человек личного состава, среди которых спасатели, медики Центра медицины катастроф МЧС, кинологические расчеты.
На вооружении у сил быстрого реагирования МЧС порядка 150 видов аварийно-спасательных инструментов и оборудования и более 160 видов медикаментов.
По согласованию с центральным штабом по ликвидации последствий землетрясения вторая группа МЧС Казахстана присоединиться к поисково-спасательным работам в городе Газиантепе.
По информации МЧС, общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.
Напомним, первая группа казахстанских спасателей вылетела в Турцию утром 7 февраля.
Ранее сообщалось, что по поручению президента Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 5,4 тысячи, раненых - более 31 тысячи. Также землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1250, пострадали более двух тысяч человек.
16 казахстанцев вернулись на родину из Турции бортом МЧС.
07.02.2023, 20:33 23511
За двое суток на планете произошло 241 землетрясение
Фото: twitter/@dw_turkce
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, за последние 48 часов на планете зарегистрировано 241 землетрясение.
В течение последних двух суток трясло центральные и восточные регионы Турции, Сирию, Курильские острова, Китай, американский штат Нью-Йорк, Румынию, Пакистан, Аргентину. Сейсмическая активность фиксировалась у берегов Тайваня и Индонезии, а толчки ощущались в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии и в Казахстане.
В понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Казахстанцев нет в списках погибших и пострадавших от землетрясения.
6 февраля сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 6 февраля в 19 час. 02 мин. 40 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): поселок Темирлан - 3 балла, Шымкент - 2-3 балла, Тараз - 2 балла.
29 января В Иране произошло землетрясение, в результате которого погибли по меньшей мере два человека и пострадали 307. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана. Отмечается, что четче всего землетрясение ощущалось в городе Хое на северо-западе страны, в провинции Западный Азербайджан.
07.02.2023, 20:06 24576
Смертельное ДТП в Алматы с участием двух автобусов: подозреваемый предан суду
Фото: telegram/ALMATY_KRIS_P
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Алматы. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Завершено расследование уголовного дела по факту ДТП двух маршрутных автобусов № 98 и № 201, имевшего место 8 ноября 2022 года по проспекту Абылай хана, угол улицы Толе би, в результате которого скончался один человек, сообщает прокуратура Алматы.
В ходе досудебного расследования водитель автобуса № 98 А. признан подозреваемым и его деяния квалифицированы по статье 345, часть 3, УК.
Прокуратурой города 7 февраля 2023 года по результатам изучения материалов досудебного расследования водитель автобуса № 98 А. предан суду по статье 345, часть 3, УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Напомним, 8 ноября 2022 года в Алматы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого один человек погиб и более 20 получили травмы.
По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора.
Версию о неисправности автобусов сразу опровергли в "Алматыэлектротранс".
07.02.2023, 17:20 31996
Казахстанцев нет среди погибших и пострадавших от землетрясения в Турции - МИД
Фото: twitter/@anadoluajansi
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцев нет в списках погибших и пострадавших от землетрясения в Турции, сообщил на специальном брифинге 7 февраля официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
По его словам, казахстанские дипломаты в Турции находятся на постоянной связи с управлением по ЧС.
До настоящего времени пострадавших или погибших граждан Республики Казахстан в списках не значится. Одновременно с этим следует учесть, что в связи с большим количеством разрушений спасательные работы продолжаются", - сказал он.
Он также подчеркнул, что речь об эвакуации пока не идет. Самолеты продолжают летать.
У нас есть посольство в Анкаре, генеральное консульство в Стамбуле и Анталии. За консульским учетом можно обратиться туда. Это очень простая процедура - просто сообщить свои персональные данные, свое местонахождение в стране и предоставить копию паспорта. В случае таких ЧС мы будем знать, сколько наших граждан находятся в стране. Это помогает нам скоординировать силы", - отметил представитель МИД.
Он также посетовал, что большинство казахстанцев не встают на консульский учет, поэтому иногда в МИДе не знают об их местонахождении.
Смадияров рассказал, что за последние сутки в ведомство обратились несколько семей в поисках своих детей, которые обучаются в Турции. Сейчас информация по ним выясняется.
По его словам, дипломаты на связи с казахстанцами, которые находятся в Турции, студенты проинформированы о мерах безопасности.
Смадияров сообщил, что землетрясения затронули 10 турецких провинций с общей численностью населения 13,5 миллиона человек.
К сожалению, число жертв продолжает расти. На данный момент известно о 4 тысячах погибших и 20 тысячах пострадавших", - заявил представитель МИД.
Он также рассказал, что спецборт, на котором казахстанские спасатели и медики прилетели в Турцию, вывезет из страны граждан Казахстана и Кыргызстана. Желание вернуться из Турции домой вместе со спасательной группой изъявили 18 человек: 16 граждан Казахстана и два кыргызстанца. Самолет приземлится в Астане, время вылета пока неизвестно.
Также в казахстанском МИДе открыта горячая линия по номеру +7 7172 72 05 00, по которой можно обратиться за помощью. Кроме того, в ближайшее время дополнительно будут опубликованы экстренные контакты загранучреждений РК в Турции.
Дополнено 07.02.2023, 19.26
Министерство иностранных дел призвало казахстанцев временно не летать в Турцию.
Мы прекрасно понимаем родственников, которые хотят поскорее найти своих близких. Наши спасатели поехали не искать казахстанцев - они участвуют в операции в общем. Некоторые наши граждане хотят самостоятельно выехать для поисков, но желательно этого не делать. Нужно ждать, пока специалисты занимаются этим вопросом. Желающих найти пропавших близких, возможно, даже не допустят к местам разрушения, потому что у них нет особой квалификации", - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Он добавил, что нужно ждать, пока специалисты занимаются этим вопросом.
Напомним, сегодня в Турцию прибыли спасатели МЧС Казахстана для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Соответствующее поручение дал президент Токаев.
Между тем агентство RT сообщает, что в аэропорту Стамбула длинные очереди и даже давка: добровольцы хотят попасть в зону землетрясения для участия в поисково-спасательных работах.
Turkish Airlines доставили уже почти 12 тысяч волонтеров для ликвидации последствий ЧП.
Президент Турции объявил чрезвычайное положение на 3 месяца в 10 провинциях, затронутых землетрясением, сообщает РИА Новости.
06.02.2023, 21:59 66736
В Абайской области неизвестные "заминировали" здания судов
Фото: polisia.kz
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Семей. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 6 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что на электронную почту судов Абайской области пришли анонимные сообщения о минировании, сообщает пресс-служба МВД РК.
На место выехали все экстренные службы. Из зданий судов были эвакуированы люди.
Полицейские Абайской области предупреждают об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, предусмотренного статьей 273 УК РК, санкция которой влечет наказание до пяти лет лишения свободы.
Напомним, 22 декабря 2023 года в Караганде неизвестные "заминировали" стразу 12 школ.
8 декабря поступило сообщение о том, что в Усть-Каменогорске заминировано здание городского суда № 1.
21 ноября в 13.10 в Telegram Жамбылского политехнического колледжа пришло сообщение о том, что в корпусах колледжа заложены бомбы.
06.02.2023, 19:46 75106
Жители южного Казахстана ощутили землетрясение
Фото: Depositphotos
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Тараз. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 6 февраля в 19 час. 02 мин. 40 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.4. Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): поселок Темирлан - 3 балла, Шымкент - 2-3 балла, Тараз - 2 балла.
06.02.2023, 16:45 86141
В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение Дополнено
Эпицентр расположен в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш
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Анкара. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В центральной части Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 7,7, сообщил сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его информации, оно произошло в 13.24 в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараша. Очаг залегал на глубине два километра, сообщает РИА Новости.
Изначально сообщалось, что магнитуда этого толчка была 7,8, но позже сейсмологи уточнили данные.
Несколько минут спустя последовал еще один толчок, его магнитуда оценивается в 5,9. А в 13.51 сейсмологи зарегистрировали толчок магнитудой 5,4 на востоке Турции.
Как передает корреспондент РИА Новости, землетрясение ощущается в столице страны Анкаре и ее окрестностях.
О новых толчках в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии сообщает и госагентство САНА.
Дополнено 06.02.2023, 18.39
Число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1014, разрушены более 2,8 тысячи зданий, цитирует РИА Новости главу управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнуса Сезера.
Ранее сообщалось о 912 погибших и 5385 пострадавших.
Дополнено 06.02.2023, 20.26
Как сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар, число погибших после землетрясения в Турции составляет 1121 человек, получили ранения 7634.
Напомним, землетрясение произошло в провинции Кахраманмараш в 04.17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе.
За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный - магнитудой 6,6. В Сирии сильно пострадал Алеппо, где полностью разрушены 40 домов, в том числе в историческом центре. Подземные толчки ощущались также в столице Ливана Бейруте и Ираке.
По последним данным, в результате землетрясения погибли более 900 человек, свыше пяти тысяч пострадали. Обрушились 2818 зданий. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении из центра по координации спасательных работ.
На данный момент погибло 912 человек, ранены 5385 человек. Спасены 2470 человек", - цитирует Эрдогана РИА Новости.
По его словам, землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года. Его магнитуда составила 7,7 балла.
В СМИ сообщается, что число погибших при землетрясении в Сирии превысило 370 человек, пострадали более 1000.
Продолжающиеся подземные толчки помимо Турции и Сирии также ощущаются в Батуми (Грузия), Багдаде (Ирак), отдельных местах Израиля и Кипра. Об этом сообщают местные жители.
МИД Казахстана сообщил, что, по предварительным данным, в списках погибших и пропавших без вести граждан Казахстана нет.
Консул находится на постоянной связи с управлением по ЧС Турции. На настоящее время пострадавших или погибших граждан РК в списках нет. Стоит отметить, что в связи с большим количеством разрушений поисковые работы еще продолжаются", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
06.02.2023, 15:06 88801
В Рудном объявили режим ЧС
Фото: alau.kz
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Рудный. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Рудном объявили режим чрезвычайной ситуации, чтобы привлечь дополнительные силы и финансы для решения проблем на водопроводных и канализационных сетях.
Причина - частые аварии и порывы из-за высокой степени износа, пишет "Алау".
В связи с тем, что на некоторых участках тепловых, водопроводных, канализационных сетей из-за высокой степени износа участились случаи аварий и порывов, акиматом города с целью недопущения случаев промерзания сетей в период проведения отопительного сезона, а также экстренного реагирования, привлечения дополнительных сил и финансового обеспечения была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного значения", - сообщается в решении акимата города.
В ведомстве подчеркнули, что данная ситуация не влияет на системы жизнеобеспечения и функционирование городских систем.
Напомним, сегодня аким Рудного Куандык Испергенов покинул пост в связи с переходом на новую работу. Исполняющим обязанности акима города назначен Виктор Ионенко. Кроме того, он же будет являться заместителем акима по вопросам ЖКХ.
26 января в Рудном были из-за аварии отключены от отопления 24 многоэтажных дома, 59 частных домов и 16 юридических лиц. 20 января десятки многоэтажек, частных домов и строений также остались без тепла в результате порыва на теплотрассе.
Напомним, сегодня президент Токаев потребовал принять меры для стабилизации тепла в домах Экибастуза, где с прошлого года постоянно происходят аварии на ТЭЦ и тепловых сетях. Президент также дал поручение держать на постоянном контроле отопительный сезон.
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