В ряде регионов изношенность канализационных очистных сооружений превышает 90% - Смаилов

В период с 2023 по 2028 годы планируется построить либо реконструировать КОС в 68 городах республики

Фото: Primeminister.kz

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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - План по строительству и модернизации канализационных очистных сооружений в крупных и малых городах рассмотрен на заседании правительства во вторник.





Сегодня степень изношенности ряда канализационных очистных сооружений по стране составляет более 60%. А в некоторых городах и вовсе превышает 90%. Это, например, Кокшетау, Семей, Конаев, Аркалык и другие", - сказал премьер-министр Алихан Смаилов.





По его словам, в крупных городах канализационные сооружения были построены еще в 50-70-х годах прошлого столетия, поэтому эффективность их работы крайне низкая. Вместе с тем объем сточных вод ежегодно растет, предельная нагрузка на объекты их очистки увеличивается.





Смаилов отметил, что были случаи, когда сверхнормативное наполнение резервуаров приводило к сбросу неочищенных сточных вод в естественные водоемы.





Вопросы строительства и модернизации канализационных очистных сооружений имеют важное значение. Причем не только для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, но и в части влияния на экологию. Необходимо реализацию каждого проекта держать на строгом контроле", - подчеркнул премьер.





В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев доложил, что по поручению главы государства в период 2023-2028 годы планируется построить либо реконструировать КОС в 68 городах республики.





На сегодняшний день работа начата по трем проектам в городах Сарыагаше, Атырау и Форт-Шевченко. На следующий год предусмотрены средства на реализацию еще трех проектов в Актау, Ленгере и Шымкенте. По остальным 62 городам выработаны подходы к финансированию, предусматривающие привлечение международных финансовых организаций и трансфертов из республиканского бюджета. Так, на 1-м этапе планируется реализовать 17 проектов (2023-2026 годы), на 2-м этапе - 26 проектов (2024-2027 годы), на 3-м этапе - 19 проектов (2025-2028 годы).





По словам Ускенбаева, для реализации проектов в 26 крупных городах с населением свыше 45 тысяч человек необходимо порядка 403 млрд тенге. Возврат займов планируется из двух источников: тариф, субсидии из республиканского и местного бюджетов.





За счет трансфертов из республиканского бюджета будут реализовываться проекты КОС в 36 малых городах с населением до 45 тысяч человек. Предварительная стоимость составляет порядка 76 млрд тенге.





Премьер-министр отметил необходимость в месячный срок утвердить графики реализации каждого проекта и ежеквартально информировать правительство о ходе их исполнения, обеспечить оперативную разработку и утверждение всей необходимой технической документации, а также в 2-месячный срок изучить международный опыт и внести предложения по дальнейшей переработке отходов очистных сооружений.





В развитых странах уже давно применяются технологии с получением электроэнергии, биогаза и удобрений. Есть и у нас положительный опыт - в Шымкенте образуемые отходы перерабатываются для выработки электроэнергии. Такие примеры надо масштабировать", - заключил глава кабмина.





Ранее депутат сената Ольга Булавкина рассказала, что неудовлетворительное состояние очистных сооружений, предназначенных для очистки сточных вод, является актуальнейшей проблемой в плане ухудшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах.





Превышение выбросов загрязняющих веществ в реках и русловых водоемах является серьезнейшим экологическим фактором, влияющим на здоровье человека, вызывающим рост заболеваемости и смертности населения, наносящим невосполнимый ущерб окружающей среде", - отметила сенатор.



