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Сельчане жалуются на попадание канализации в Балхаш

09.08.2022, 14:52 3131
Сельчане жалуются на попадание канализации в Балхаш
Фото: кадр из видео
КАРАГАНДА. 9 АВГУСТА - Жители поселка Шашубай уже несколько месяцев жалуются на аварийный пруд-испаритель, куда стекают канализационные сточные воды из Балхаша. По их словам, вода просачиваются через стенки пруда, и с подземными водами канализация может прямиком попадать в озеро Балхаш, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Компании "Балхаш Су" было выдано предписание до 1 июля принять меры, чтобы исключить попадание канализации в озеро. Организация произвела берегоукрепление и создала дамбу, чтобы исключить попадание вод с территории пруда-накопителя. Однако местные жители утверждают, что работа была сделана плохо и дренирование канализационных вод продолжается, пишет eKaraganda.
 

Помните эту историю со сбросом канализации в озеро Балхаш из пруда-испарителя "Балхаш-Су". Их тогда оштрафовали, а также в срок до 1 июля их обязали укрепить стены пруда для недопущения дренирования. "Балхаш-Су" тогда имитировало бурную деятельность: пригнали пожарную машину и с помощью нее якобы откачивали канализационные воды из этого пруда на Кокдонбак, в дальнейшем типа осушим и отремонтируем. Однако это было лишь показухой, успокоить возмущенный народ. Не выкачав даже и половины разливающихся по степи и стекающих в озеро Балхаш канализационных вод из пруда, пожарная машина уехала. Теперь главный вопрос: возможно ли такое, что по бумагам пруд уже отремонтировали и потратили бюджетные, уточню - народные, деньги, а в реалии ничего не сделали? Ведь мы же видим, что действительно ничего не сделано и канализационные воды продолжают просачиваться. То есть то, что жителями Балхаша смывается в унитаз, с прошлого года и до сих пор сливается в озеро и все отдыхающие радостно купаются в этом", - рассказал местный житель.


 
Главный эколог Балхаша выезжал на место и отчитался перед департаментом экологии. Выяснилось, что небольшое дренирование действительно присутствует.

 

Представителем департамента экологии по Карагандинской области 4 августа 2022 года произведен выезд на место пруда-накопителя. При визуальном осмотре установлено, что КГП "Балхаш Су" повторно использовал поврежденное водохозяйственное сооружение с нарушением принципов пункта 1 статьи 213 Экологического кодекса РК. На момент осмотра обнаружено дренирование сточных вод из-под аварийного пруда-испарителя. По устным пояснениям представителя КГП "БалхашСу", насосная станция ФНС № 6 перестала работать в связи с отключением электроэнергии и для исключения сброса на рельеф местности сточные воды направили в пруд-накопитель. Об этой нештатной ситуации КГП "Балхаш Су" уведомлений и сообщений в департамент экологии по Карагандинской области не направлял. Обваловка, воздвигнутая вокруг пруда-накопителя, целостная, имеется небольшое дренирование. Прямого попадания сточных вод в озеро не наблюдается", - сообщают в департаменте экологии Карагандинской области.

 
Эта проблема известна уже несколько месяцев. Местные жители регулярно с ней обращаются к экологам. Но кардинально решить проблему пока не получается. Всем известно, что канализационные сети Балхаша и очистные сооружения очень изношены. До 2024 года должны произвести их полную реконструкцию, возможно, тогда эта проблема решится.


 

новости по теме

В Семее наказали инициаторов незаконного спила деревьев

07.08.2022, 11:32 10076
Фото: arnapress.kz
СЕМЕЙ. 7 АВГУСТА - В Семее к административной ответственности привлекли инициаторов незаконной вырубки деревьев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Касательно спила и вырубки деревьев по улице Шакарима, в районе старого моста, сообщаем, что данный спил производил подрядчик по строительству нового моста", - цитирует arnapress.kz исполняющего обязанности акима Семея Димитрия Гарикова. 

 
По его словам, в проекте предусмотрены данные работы, но на момент спила у подрядной организации не было выписано разрешение на спил и вырубку зеленых насаждений, места компенсационной посадки не определили. 
 
Ранее сообщалось, что по факту вырубки сосен на территории школы в Текели возбуждено уголовное дело.
 

Добытчики золотого песка вредят рекам ВКО - департамент экологии

05.08.2022, 13:40 15036
Добытчики золотого песка вредят рекам ВКО - департамент экологии
Фото: gov.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 5 АВГУСТА - В результате добычи золотоносного песка в Восточно-Казахстанской области меняется русло рек и происходит загрязнение воды, сообщает областной департамент экологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Нарушения в сфере недропользования в нашей области носят массовый характер. Чаще всего это выражается в том, что жители добывают гравий в руслах рек для собственных хозяйственных нужд, невзирая на то, что это запрещено законом. Но имеются и более серьезные нарушения, наносящие вред экологии", - цитирует Noks руководителя департамента экологии ВКО Данияра Алиева. 

 
В частности, он рассказал о нарушениях на реке Кулунджун возле села Самарское. В прошлом году жители села обратили внимание госорганов на то, что вблизи речки производится добыча золотосодержащих песков. На место выезжала комиссия с участием правоохранительных органов. 
 

Факты были зафиксированы, материалы направлены в Иртышскую бассейновую инспекцию, которая составила протокол о нарушении правил ведения работ в водоохранной зоне и направила в суд. Курчумский суд наложил штраф с возложением на нарушителя обязательств по восстановлению нарушенного природного участка. Однако в июле нынешнего года комиссия с участием местных активистов установила, что решения суда по восстановлению экологического ландшафта, по словам руководителя депэко, выполнены не были", - рассказал глава департамента. 

 
Выяснилось, что организация-нарушитель, на которую был наложен штраф, практически не существует.
 

У нее был заключен договор с предприятием, у которого есть лицензия на проведение разведки на данном участке - с условием, чтобы работы проводились за пределами водоохранной полосы. Уже в нынешнем году за нарушение этих требований на это предприятие был наложен штраф. Сейчас оно, согласно информации департамента экологии ВКО, уже приступило к рекультивации земель. Предполагается, что работы завершатся до наступления зимы", - сообщил Алиев. 

 
По его словам, аналогичная жалоба поступила также из Самарского района, где на контрактной территории предприятия, которое также имеет лицензию на разведку полезных ископаемых, был раскопан участок вблизи речки Кулунджун. При проведении этих работ было изменено русло реки.
 

Иловый прудоостойник, куда сливается промытый песок, не имел противофильтрационного экрана. Хотя там должна быть геомембрана толщиной 1,5 миллиметра. По мере накопления в пруду вода стекала и загрязняла реку. За данное нарушение на компанию был наложен штраф. Предприятие мы обязали восстановить незаконно измененное русло реки и ликвидировать все площадки и пруды вблизи речки. Расстояние от реки, согласно заключению экспертизы, должно быть не менее 500 метров", - проинформировал Алиев.

 
Он отметил, что вмешательство экологов и даже судебных органов не всегда дает должный эффект. Так, в прошлом году имела широкий общественный резонанс история с загрязнением золотоискателями реки Калжыр вблизи поселка Боранды. В сентябре в Сети появились шокирующие факты "рекультивации", в ходе которой отходы производства просто оказались в реке.
 

Мы выяснили, что загрязнению способствовал экологически неверный способ исполнения решения суда. Судебный исполнитель просто снес дамбу, где находилась иловая площадка. И вся эта жижа потекла вниз. Калжыр - бурная река. Течением все смыло. Получилось, что во исполнение решения суда была загрязнена река Калжыр", - пояснил глава департамента. 

 
В этом году русло реки, по его словам, восстановлено, но надо еще довести до конца план мероприятий по восстановлению горного ландшафта. 
 
Алиев констатировал, что это, к сожалению, не единичные случаи, когда нарушения в сфере недропользования наносят реальный вред окружающей среде. В Самарской, Курчумском, Уланском районах были зарегистрированы факты, когда люди брали в аренду земли для ведения сельского хозяйства, а по факту занимались раскопками золотосодержащих песков.
 
Напомним, недропользователи самовольно изменили русло реки для незаконной добычи золота в ВКО.
 
А в Туркестанской области владелец зоны отдыха поменял русло реки, оставив 14 тысяч людей без воды. 
 

В Нур-Султане в пользу государства взыскан ущерб в 290 млн тенге за рассеивание сырого газа

04.08.2022, 13:10 19131
В Нур-Султане в пользу государства взыскан ущерб в 290 млн тенге за рассеивание сырого газа
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана удовлетворил иск управления о взыскании в доход государства суммы причиненного окружающей среде ущерба в размере 290 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По результатам проверки установлены факты нарушений Кодекса "О недрах и недропользовании" на месторождении "Т" при добыче нефти - рассеивание в атмосферу сырого газа через открытый люк накопительных емкостей, установленных на устьях скважин. Объем рассеянного в атмосферу попутного сырого газа составил 2 140 101,72 кубического метра", - сообщили в пресс-службе суда. 

 
За допущенное нарушение ТОО "Т" привлечено к административной ответственности, рассчитана сумма ущерба, которая составила 290 млн тенге. 
 
Отмечается, что решение суда вступило в законную силу. 
 

В Алматы примут новые правила по поливу зеленых насаждений

04.08.2022, 10:48 20316
В Алматы примут новые правила по поливу зеленых насаждений
АЛМАТЫ. 4 АВГУСТА - На встрече с жителями Бостандыкского района Алматы аким города Ерболат Досав сообщил, что в мегаполисе примут новые правила по поливу зеленых насаждений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Один из жителей города обратился к акиму с вопросом, почему в городе плохо поливают зеленые насаждения и что делает акимат для решения этого вопроса.
 
Ерболат Досаев ответил, что планируется принятие новых правил по поливу зеленых насаждений по городу Алматы. 
 

Этих правил ранее никогда не было, к сожалению. Внутри них будут установлены четкие требования. Существующие арычные системы, как в прежние годы, не справляются с поливом, потому что экологические условия ухудшились. В рамках планируемых работ будут ставить новые водополивные системы", - пояснил аким.

 
Он также сообщил, что в 2023 году акимат проведет реконструкцию и благоустройство территории "Атакента".
 

Мы приняли в коммунальную собственность наши земли, которые были определенное время бесхозными. Готовится отдельный проект по восстановлению самого "Атакента", по его дополнительному озеленению. Со следующего года мы начнем модернизацию и реконструкцию этой территории", - поделился планами Досаев.


В Алматы усилена работа по поливу зеленых насаждений.
 

В Казахстане определен перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений

04.08.2022, 09:12 20991
В Казахстане определен перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан разработал проект приказа, в котором определен "Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В перечень вошли 387 видов растений. В том числе: стланиковая форма ели Шренка, можжевельник зеравшанский, кувшинка белая, лотос орехоносный, барбарис илийский и каркаралинский, пион марьин корень, мак тоненький, смолевка, ревень, дуб обыкновенный, ольха клейкая, шиповник Павлова, яблоня Недзвецкого, яблоня Сиверса, одуванчик кок-сагыз, камыш казахстанский и другие.
 
Документ опубликован на портале "Открытые" НПА для публичного обсуждения до 16 августа.
 
С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

Кроме того, в Казахстане разработан проект приказа "Об утверждении правил пользования объектами растительного мира". 
 
Согласно тексту документа, пользование объектами растительного мира допускается на участках всех категорий земель с учетом ограничений и запретов, установленных специальным законодательством Республики Казахстан. Также объекты растительного мира могут предоставляться в постоянное или временное краткосрочное и долгосрочное) пользование. 
 
Отмечается, что виды пользования растительным миром разделены на общее и специальное пользование. 
 

Пользование растительным миром для научных, учебно-просветительных, оздоровительных, рекреационных, туристских, культурно-бытовых целей относятся к общему пользованию", - подчеркивается в документе. 


При этом, пользование растительным миром для нужд животноводства, пользование растительным миром для фармацевтических, продовольственных и технических нужд относятся к специального пользованию. 
 
Специальное пользование растительным миром осуществляется за плату в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. 
 
Отмечается, что на одном земельном участке, водном объекте или его части допускается несколько видов пользования растительным миром, если осуществление одного из них не препятствует осуществлению другого. 
 
Пользование растительным миром для нужд животноводства на участках естественных пастбищ осуществляется в соответствии с утвержденным планом по управлению пастбищами и их использованию с учетом установленных предельно допустимых норм нагрузки на общую площадь пастбищ и схем пастбищеоборотов. 

Сообщается, что пользователи объектов растительного мира могут осуществлять сенокошение и пастьбу скота на специально выделенных участках с использованием технологии сенокосооборота и пастбищеоборота. 
 
Пастьба скота осуществляется в соответствии с планом по управлению пастбищами, утвержденным соответствующим районным представительным органом. 

Также пользование растительным миром в целях заготовки кормов, (сенокошение, заготовка веточного корма) осуществляется на специально отведенных для этого участках земель сельскохозяйственного назначения, государственного лесного фонда, водного фонда, особо охраняемых природных территорий, запаса с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан. 
 
Пользование растительным миром для нужд пчеловодства осуществляется на сельскохозяйственных угодьях, участках государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, иных земельных участках по согласованию с собственниками земельных участков и землепользователями. 
 
Подчеркивается, что участки с объектами растительного мира для размещения ульев и пасек могут предоставляются на основании решения районных, городских акиматов с запретом любого нарушения целостности экосистем, расчистки и распашки прилегающих площадей, возведения на них строений капитального типа. 

Про этом, пользование растительным миром для фармацевтических, продовольственных и технических нужд осуществляется с целью заготовки (сбора) и использования лекарственных, пищевых и технических растительных ресурсов и только при наличии специальных разрешений на каждый вид пользования. 

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте "Открытые НПА". 
 

Озвучены результаты проверки после выброса вредных веществ на заводе в Таразе

02.08.2022, 12:43 26156
Озвучены результаты проверки после выброса вредных веществ на заводе в Таразе
Фото: instagram.com/vtvs_taraz
ТАРАЗ. 2 АВГУСТА - Озвучены результаты проверки после выброса вредных веществ на заводе в Таразе. Химических загрязнителей не выявлено, сообщает региональная служба коммуникаций Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как напомнил исполняющий обязанности руководителя департамента экологии по Жамбылской области Арсен Латыпов, 11 июля 2022 года в 20.00 на заводе минеральных удобрений филиала ТОО "Казфосфат" по причине выхода из строя моногидратного абсорберного насоса произошел аварийный выброс в атмосферу загрязняющих веществ - отходящего газа триоксида серы. В этой связи в оперативном порядке специалисты департамента экологии по Жамбылской области совместно с прокуратурой Тараза произвели отбор проб атмосферного воздуха, установив факт выбросов.
 
По информации спикера, 11 июля 2022 года в 21.20 были проведены первые замеры санитарно-защитной зоны завода по улице Сулейманова Тараза, где было выявлено превышение содержания фтористого водорода в 7,5 раза. Превышений по аммиаку, сероводороду и оксиду углерода не выявлено.
 

Также 11 июля 2022 года в 22.05 были проведены замеры аналогичных загрязняющих веществ на санитарно-защитной зоне завода (СЗЗ) в районе поселка Шайкорык Жамбылского района, превышений предельно допустимого уровня загрязняющих веществ не было выявлено. Перевооружившись лабораторными приборами и забрав с поверки газоанализатор Polar, сотрудники департамента на основании Предпринимательского кодекса РК зашли на внеплановую проверку с последующей регистрацией в органах прокуратуры на ТОО "Казфосфат - минеральные удобрения" для проведения измерения загрязняющих веществ на источнике выбросов загрязняющих веществ сернокислотного цеха, однако в момент замеров цех был приостановлен, где проводилась его продувка, в этой связи превышении загрязняющих веществ не установлено", - заявил глава департамента.

 
Кроме того, по информации Жамбылского филиала РГП "Казгидромет", 11 июля 2022 года превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на постах не наблюдалось, что подтверждается в мобильном приложении AirKZ и на сайте организации.

Исполняющий обязанности руководителя департамента экологии по Жамбылской области сообщил, что на предприятии была проведена проверка. В ходе проверки цеха по производству серной кислоты были установлены 5 нарушений экологического законодательства. По каждому нарушению выдано предписание о его устранении.
 

Общая сумма административных штрафов составила более 5,5 млн тенге. Компания признала нарушения и исполнение предписаний не в полном объеме и согласно действующему законодательству готовит материалы для подачи иска в судебные органы", - сказал Арсен Латыпов.

 

Уровень загрязнения воздуха в Казахстане в три раза превысил допустимый предел

01.08.2022, 12:32 29441
Уровень загрязнения воздуха в Казахстане в три раза превысил допустимый предел
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Загрязненный воздух представляет серьезную угрозу для здоровья жителей крупных городов Казахстана. Согласно исследованию Всемирного банка от 2022 года, загрязнение воздуха в РК является причиной более чем 10 тысяч преждевременных смертей в год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Cмог не только ухудшает здоровье граждан, но и наносит экономический ущерб от преждевременных смертей, болезней и потери производительности. В 2019 году загрязненный воздух стоил экономике Казахстана &10,5 млрд. Хуже того, эта проблема распространяется по всей Центральной Азии, где ни в одной из пяти стран воздух не соответствует стандартам безопасности Всемирной организации здравоохранения, сообщает energyprom.kz.

Как рассказали аналитики, на качество воздуха влияет содержание в нем мелкодисперсных частиц PM2.5, этот загрязнитель воздуха является продуктом горения веществ, он содержится в выхлопных газах автомобилей, выделяется при сжигании древесины и угля, а также во время лесных пожаров.
 
ВОЗ рекомендует, чтобы концентрация этих частиц в воздухе не превышала в среднем 10 микрограммов на кубический метр. Однако загрязнение воздуха в странах Центральной Азии значительно превышает этот предел.
 
В 2021 году Таджикистан занял первое место по уровню загрязнения воздуха в Центральной Азии. И четвертое в мире, согласно рейтингу IQAir, глобальной платформы мониторинга качества воздуха. В том же году Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан превысили стандарты ВОЗ в пять, четыре и три раза соответственно. Наименее загрязненным воздух был в Туркменистане, где годовая концентрация частиц превышала норму в два раза.
 
В глобальном рейтинге за 2021 год страны Центральной Азии распределились следующим образом:
 
 - Кыргызстан - 7-е место;
 
 - Узбекистан - 12-е место;
 
 - Казахстан - 23-е место;
 
 - Туркменистан - 44-е место.
 
Все страны при этом ухудшили свои показатели по сравнению с 2020 годом.
 
Специалисты отмечают, что хотя проблема с воздухом возникает в течение всего года, она становится более острой осенью и зимой. В это время города утопают в смоге из-за включения системы отопления, работающей на угле, а также выхлопных газов автомобилей.
 

Разница наиболее очевидна в Алматы и Бишкеке. В зимнее время эти города разделили самое высокое значение AQI в регионе - 142. С потеплением происходит перерыв, а уже в ноябре смог возвращается с показателем "нездоровый для чувствительных групп", - рассказали они.

 
В Алматы и Бишкеке также наблюдается наибольшая разница в загрязнении воздуха зимой по сравнению с летними месяцами, когда воздух чище и лучше в четыре и три раза соответственно. За теплый период 2021 года время воздух был в среднем "хорошим" - AQI не превышал 50.

Напомни, в Алматы на 20% вырос уровень содержания мелкодисперсной пыли в воздухе, в том числе из-за заезжающего транспорта.
 

В Казахстане рыбу кутум хотят исключить из Красной книги РК

29.07.2022, 15:36 35731
В Казахстане рыбу кутум хотят исключить из Красной книги РК
Фото: ветеринария.рф
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК разработали проект постановления "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года № 1034 "Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

22 июля текущего года Комитетом рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на заседание межведомственной зоологической комиссии вынесен вопрос об исключении рыбы кутум из Перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных", - сообщается в тексте документа. 

 
Подчеркивается, что кутум ранее был включен и в последующем исключен из красных книг прикаспийских государств в связи с положительной оценкой состояния популяции. 
 
Результаты многолетних научных исследований свидетельствуют о восстановлении численности популяции кутума в акватории Каспийского моря и у побережья Мангистауской области. 
 

По мнению ученых, состояние популяции и условия устойчивого существования кутума восстановлены до пределов, обеспечивающих сохранение генофонда и исключающих угрозу их естественному воспроизводству. В этой связи межведомственной зоологической комиссией рекомендовано исключить кутум из Красной книги Республики Казахстан", - сообщается в тексте. 

 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА". 
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане осенью этого года планируется провести работу по сокращению поголовья сайги. 
 
Однако, эксперты ставят под сомнение статданные и принимаемые на государственном уровне решения относительно сайги. 
 
В середине июля Касым-Жомарт Токаев подверг критике министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков. 
 
После выговора президента министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев провел совещание по вопросу рассмотрения новых подходов по управлению популяцией сайгаков. 
 
Также предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член Республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ Сергей Снегирев. 
 
Вчера в ходе пресс-конференции по вопросам регулирования популяции сайги советник председателя НПК Данияр Сабирбаев раскритиковал Минэкологии за продвижение отстрела сайги и игнорирование мнения общественности.
 

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