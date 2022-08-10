Сельчане жалуются на попадание канализации в Балхаш

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КАРАГАНДА. 9 АВГУСТА - Жители поселка Шашубай уже несколько месяцев жалуются на аварийный пруд-испаритель, куда стекают канализационные сточные воды из Балхаша. По их словам, вода просачиваются через стенки пруда, и с подземными водами канализация может прямиком попадать в озеро Балхаш, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Компании "Балхаш Су" было выдано предписание до 1 июля принять меры, чтобы исключить попадание канализации в озеро. Организация произвела берегоукрепление и создала дамбу, чтобы исключить попадание вод с территории пруда-накопителя. Однако местные жители утверждают, что работа была сделана плохо и дренирование канализационных вод продолжается, пишет eKaraganda.
Помните эту историю со сбросом канализации в озеро Балхаш из пруда-испарителя "Балхаш-Су". Их тогда оштрафовали, а также в срок до 1 июля их обязали укрепить стены пруда для недопущения дренирования. "Балхаш-Су" тогда имитировало бурную деятельность: пригнали пожарную машину и с помощью нее якобы откачивали канализационные воды из этого пруда на Кокдонбак, в дальнейшем типа осушим и отремонтируем. Однако это было лишь показухой, успокоить возмущенный народ. Не выкачав даже и половины разливающихся по степи и стекающих в озеро Балхаш канализационных вод из пруда, пожарная машина уехала. Теперь главный вопрос: возможно ли такое, что по бумагам пруд уже отремонтировали и потратили бюджетные, уточню - народные, деньги, а в реалии ничего не сделали? Ведь мы же видим, что действительно ничего не сделано и канализационные воды продолжают просачиваться. То есть то, что жителями Балхаша смывается в унитаз, с прошлого года и до сих пор сливается в озеро и все отдыхающие радостно купаются в этом", - рассказал местный житель.
Главный эколог Балхаша выезжал на место и отчитался перед департаментом экологии. Выяснилось, что небольшое дренирование действительно присутствует.
Представителем департамента экологии по Карагандинской области 4 августа 2022 года произведен выезд на место пруда-накопителя. При визуальном осмотре установлено, что КГП "Балхаш Су" повторно использовал поврежденное водохозяйственное сооружение с нарушением принципов пункта 1 статьи 213 Экологического кодекса РК. На момент осмотра обнаружено дренирование сточных вод из-под аварийного пруда-испарителя. По устным пояснениям представителя КГП "БалхашСу", насосная станция ФНС № 6 перестала работать в связи с отключением электроэнергии и для исключения сброса на рельеф местности сточные воды направили в пруд-накопитель. Об этой нештатной ситуации КГП "Балхаш Су" уведомлений и сообщений в департамент экологии по Карагандинской области не направлял. Обваловка, воздвигнутая вокруг пруда-накопителя, целостная, имеется небольшое дренирование. Прямого попадания сточных вод в озеро не наблюдается", - сообщают в департаменте экологии Карагандинской области.
Эта проблема известна уже несколько месяцев. Местные жители регулярно с ней обращаются к экологам. Но кардинально решить проблему пока не получается. Всем известно, что канализационные сети Балхаша и очистные сооружения очень изношены. До 2024 года должны произвести их полную реконструкцию, возможно, тогда эта проблема решится.