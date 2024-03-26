25.03.2024, 13:15 27281
В Семее два человека попали в больницу в результате пожара в жилом доме
В Петропавловске пожарные спасли пятерых человек из пожара в четырехквартирном жилом доме барачного типа
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Семей. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее в результате пожара в жилом доме в больницу попали женщина 1977 года рождения и ее дочь 2009 года рождения, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Сегодня в 09.55 в 2-квартирном жилом доме в Семее произошел пожар с последующим переходом на общую кровлю дома. Предварительная площадь пожара 120 квадратных метров.
В 10.24 пожар был локализован и в 10.56 ликвидирован.
Тем временем в Петропавловске пожарные спасли пятерых человек из пожара в четырехквартирном жилом доме барачного типа.
Пожар был ликвидирован в 12.56. Предварительная площадь пожара 60 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
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26.03.2024, 08:24 2761
В пожаре погибло 48 голов скота в Жамбылской области
Фото: МЧС РК
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Тараз. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью в селе Каратас Жамбылской области на территорий частного жилого дома загорелся сарай. Площадь пожара составила 220 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Из-за возгорания погибло 47 голов мелкого рогатого скота и одна лошадь. Предварительная версия - короткое замыкание электрических проводов", - проинформировали в ведомстве.
Сотрудники ДЧС региона в течение 50 минут ликвидировали огонь. На месте происшествия работали семь спасателей и две единицы техники.
25.03.2024, 20:17 17621
Жилые дома подтопило в Аркалыке
Проводятся работы по откачке талых вод
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Костанай. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 25 марта в результате интенсивного снеготаяния в населенных пунктах Новый, Родина, Северный, Дачный Аркалыка произошло подтопление 20 дворовых территорий, в том числе 12 частных жилых домов, сообщает пресс-служба МЧС РК.
ДЧС совместно с МИО проводят работы по откачке талых вод.
Ранее талыми водами затопило общеобразовательную школу № 22 в Кокшетау. Причиной подтопления послужило отсутствие герметичности отверстий для проходящих внутрь электрокоммуникаций.
25.03.2024, 15:51 23941
Около тысячи домов разрушены из-за сильного землетрясения в Папуа-Новой Гвинее
Погибли 3 человека
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Порт-Морсби. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за землетрясения магнитудой 6,9 в Папуа-Новой Гвинее погибли 3 человека и разрушены почти 1000 домов.
По данным Associated Press, землетрясение произошло в регионе Восточный Сепик около 6.20 утра в воскресенье близ города Амбунти.
По предварительным оценкам, землетрясение разрушило около 1000 домов в этом районе, написал в Facebook губернатор провинции Восточный Сепик Аллан Берд. Ранее в этом же регионе, где находится около 70 деревень, произошло сильное наводнение, последствия которого устраняли местные аварийные бригады.
В прошлом году в Папуа-Новой Гвинее, расположенной в южной части Тихого океана, к северу от Австралии, произошли два сильных землетрясения, магнитудой до 7,0. Тогда погибли 4 человека. Стоит отметить, что некоторые острова государства расположены на так называемом Тихоокеанском Огненном кольце - дуге сейсмических разломов вокруг Тихого океана, где происходит большая часть мировых землетрясений и вулканической активности.
В последние месяцы остров также охвачен гражданскими беспорядками, из-за которых в январе погибли 15 человек.
Напомним, 4 марта в Алматы произошло землетрясение силой 5 баллов. В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. Поврежденные здания обследовала спецкомиссия. После проверки эксперты заявили, что несущие конструкции не нарушены. Однако позже стало известно, что в одной из школ Алматы после землетрясения потрескались несущие стены. В акимате Алматы рассказали, как и за чей счет будут ремонтировать пострадавшие от землетрясения здания. На минувшей неделе в ходе рабочей поездки в Алматы президент Токаев поручил акиму Алматы Ерболату Досаеву обеспечить сейсмобезопасность города.
25.03.2024, 11:10 29966
Талыми водами затопило школу в Кокшетау
Фото: ДЧС Акмолинской области
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Кокшетау. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Талыми водами затопило общеобразовательную школу № 22 в Кокшетау, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.
В общеобразовательной школе № 22 произошло подтопление помещения для приготовления пищи, расположенного в подвальном помещении, талыми водами в связи с интенсивным снеготаянием", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что причиной подтопления послужило отсутствие герметичности отверстий для проходящих внутрь электрокоммуникаций.
Силами ТОО "Кокше-Тазалык" работы по откачке талой воды завершены в полном объеме", - добавили в департаменте.
Ранее сообщалось, что жители Семея пожаловались на ежегодную проблему паводков, превративших город в очередной раз в Венецию. Также в Абайской области затопило дорогу областного значения.
24.03.2024, 21:05 48651
В столице Армении прогремел взрыв
На отдел полиции в Ереване напали три человека
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Ереван. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На отдел полиции района Нор-Норк Еревана напали три человека, двое из них пострадали при взрыве собственной гранаты.
Сегодня примерно в 17.00 (14.00 по времени Астаны) трое вооруженных людей попытались ворваться в Нор-Норкский отдел полиции, взорвали гранату. В результате примененной ими гранаты двое из них ранены и доставлены в медучреждение. Один человек, вооруженный гранатой, остается у отдела полиции. Принимаются меры по его обезвреживанию", - цитирует пресс-секретаря Министерства внутренних дел Армении Нарека Саркисяна "Радио Спутник".
По предварительным данным, в результате нападения полицейские не пострадали, добавил он.
По словам Саркисяна, напавшие требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
24.03.2024, 17:26 54476
Второй за сутки оползень сошел на юге Казахстана
Фото: МЧС РК
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Алматы. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Медеуском районе Алматы на территории кафе произошел сход грунта. Это второй оползень в регионе за сутки, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
23 марта на территории этно-ресторана в результате переувлажнения грунта талыми водами и выпадения осадков произошел сход грунта объемом 107 кубических метров", - говорится в сообщении МЧС.
Отмечается, что масса дошла до хозяйственного строения ресторана. Жертв и разрушений нет.
Согласно информации ГУ "Казселезащита", на месте происшествия очисткой территории занималась подрядная организация.
Ранее сообщалось, что из-за оползня в селе Бесагаш Алматинской области едва не рухнул жилой дом.
Из-за интенсивных осадков в горах Алматы сошло несколько селей. Дожди также стали причиной провала асфальта на дороге в алматинском микрорайоне Нур-Алатау. Многочасовые осадки также стали причиной оползня в Медеуском районе Алматы. Там рухнул забор частного дома.
Ранее в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней. После трагедии эксперты вновь предложили запретить строительство в предгорьях.
По словам экологов, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство не раз писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.
24.03.2024, 14:11 59941
Погоня и стрельба: в Степногорске произошло смертельное ДТП
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Степногорске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли трое человек, сообщает департамент полиции Акмолинской области.
Полицейскими во время усиленного варианта несения службы замечена автомашина марки Toyota Land Cruiser, которая нарушив ПДД, не подчиняясь законным требованиям полицейских об остановке транспорта, совершила ДТП с другой автомашиной и скрылась с места происшествия", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что для принудительной остановки автомобиля полицейские применили служебное оружие.
Оказав злостное неподчинение, нарушитель продолжил движение и допустил второе ДТП, в результате которого водитель и двое пассажиров другой автомашины скончались на месте происшествия. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Согласно заключению медицинского освидетельствования водитель Toyota Land Cruiser находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в департаменте.
Подчеркивается, что нарушитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП в Мангистауской области. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля превысил скорость и, не справившись с управлением, допустил попутное столкновение с грузовиком Shacman.
24.03.2024, 10:47 64481
Оползень в селе Алматинской области: дом едва не рухнул со склона
Фото: МЧС РК
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Конаев. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Бесагаш Талгарского района Алматинской области, где вчера сошел оползень, едва не рухнул жилой дом, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Принятыми мерами угроза обрушения дома и контейнера снята. Планируется с помощью крана убрать накренившийся контейнер и далее очищать сошедший грунт с последующим укреплением склона горы", - проинформировали в ведомстве.
В МЧС добавили, что сейчас проводятся работы по разбору жилого дома, расположенного в верхней части склона в селе Бесагаш.
Также сообщается, что объявлен режим ЧС местного масштаба природного характера.
Напомним, вчера в коттеджном городке Алматинской области сошел оползень.
Из-за интенсивных осадков в горах Алматы сошло несколько селей. Дожди также стали причиной провала асфальта на дороге в алматинском микрорайоне Нур-Алатау. Многочасовые осадки также стали причиной оползня в Медеуском районе Алматы. Там рухнул забор частного дома.
Ранее в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты.
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней. После трагедии эксперты вновь предложили запретить строительство в предгорьях.
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