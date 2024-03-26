В Семее два человека попали в больницу в результате пожара в жилом доме  

В Петропавловске пожарные спасли пятерых человек из пожара в четырехквартирном жилом доме барачного типа

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Семей. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее в результате пожара в жилом доме в больницу попали женщина 1977 года рождения и ее дочь 2009 года рождения, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.









Сегодня в 09.55 в 2-квартирном жилом доме в Семее произошел пожар с последующим переходом на общую кровлю дома. Предварительная площадь пожара 120 квадратных метров.





В 10.24 пожар был локализован и в 10.56 ликвидирован.





Тем временем в Петропавловске пожарные спасли пятерых человек из пожара в четырехквартирном жилом доме барачного типа.





МЧС РК





Пожар был ликвидирован в 12.56. Предварительная площадь пожара 60 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.