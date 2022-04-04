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В Семее две девушки провалились под лед, одна из них погибла

03.04.2022, 18:41 8676
СЕМЕЙ. 3 АПРЕЛЯ - В Семее две девушки, которые хотели сфотографироваться, провалились под лед, одна из них погибла, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

3 апреля в 16 часов 33 минуты в городе Семее, поселок Восточный правый на реке Иртыш, при фотографировании провалились под лед две девушки 1999 и 1998 года рождения", - сообщили в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области.

 
До прибытия спасателей на место происшествия отец одной из девушек, оказавшийся поблизости, бросился на помощь и спас свою дочь, 1998 года рождения, в медицинской помощи она не нуждалась. 
 

Когда мужчина хотел помочь второй родственнице, уже было поздно, и из воды им было извлечено тело погибшей", - добавили в департаменте.

 

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В Караганде мальчик утонул в ливневом канале

03.04.2022, 18:39 8731
КАРАГАНДА. 3 АПРЕЛЯ - В Караганде мальчик утонул в ливневом канале открытого типа, сообщает пресс-служба ДЧС региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как стало известно, трагедия произошла возле дома по улице Серова.
 

3 апреля в Караганде произошел несчастный случай. В 15.45 на пульт "112" поступило сообщение от очевидцев, что во время игры один из детей утонул в ливневом канале открытого типа", - проинформировали в пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области

 
Спустя час после вызова спасатели извлекли тело мальчика 2012 года рождения.
 

Паводки в Казахстане: подтоплено 85 жилых и 15 дачных домов

03.04.2022, 13:11 10946
Паводки в Казахстане: подтоплено 85 жилых и 15 дачных домов
Фото: МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 3 АПРЕЛЯ - В Казахстане с начала паводкового периода талыми водами подтоплено 85 жилых и 15 дачных домов, 2 социальных объекта в 6 населенных пунктах. При этом отведена вода из 43 домов в Павлодарской и Актюбинской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Заблаговременно эвакуировано 196 человек, в том числе 74 за последние сутки, из них 139 размещены в пунктах временной эвакуации, 57 - у родственников. За текущие сутки зарегистрировано подтопление 5 жилых и 15 дачных домов, произошли переливы на 3 участках автодорог республиканского и 1 областного значения", - сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

 
В ходе комиссионного обследования в поселке Шалгын ЗКО дополнительно установлено подтопление 4 жилых домов и падеж 15 голов МРС.
 
Также за последние сутки на станции Мырза в городе Темиртау Карагандинской области произошло подтопление талыми водами 1 жилого дома, эвакуировано 7 человек, из них 5 детей.
 

На контроле находятся подтопленные 42 жилых и 15 дачных домов, 2 соцобъекта, переливы на 22 участках автодорог, из них республиканского значения - 4, областного - 2, местного - 16, в том числе размыты 14 участков автодорог: республиканская - 1, местная - 13", - проинформировали в министерстве.

 
Кроме того, в целях снижения рисков ЧС, вызванных паводками, на территории регионов силами МИО и МЧС проведены работы по откачке 2270,4 тысячи кубических метров талых вод, укладке 21 891 мешка с инертными материалами, а также ледорезные работы на реках на площади 250 квадратных метров.
 
По данным МЧС, в работах задействовано 1067 человек МЧС, МВД и МИО, 441 единица техники МЧС, МВД и МИО, из них МЧС - 85, 141 водооткачивающее средство МЧС и МИО, в том числе МЧС - 66, и 10 плавсредств МЧС и МИО, из них МЧС - 6.
 

Рабочий погиб на шахте имени Костенко в Караганде

03.04.2022, 11:40 11791
Рабочий погиб на шахте имени Костенко в Караганде
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 3 АПРЕЛЯ - В Караганде на шахте имени Костенко в результате несчастного случая погиб рабочий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На шахте имени Костенко произошел несчастный случай, в результате которого скончался сотрудник подрядной организации УСМ 1986 года рождения. Создана государственная комиссия, случай расследуется", - сообщили в пресс-службе "АрселорМиттал Темиртау".


Ранее сообщалось, что горняк погиб на шахте "Саранская".

 

Дорогу смыло паводком в Актюбинской области

02.04.2022, 11:17 21771
Дорогу смыло паводком в Актюбинской области
Фото: diapazon.kz
АКТОБЕ. 2 АПРЕЛЯ - Часть дороги Актобе - Астрахань смыло паводком в Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
1 апреля на 283-м километре дороги Актобе - Астрахань в Байганинском районе смыло часть дороги. На восстановление дорожного полотна потребуется время, сообщает газета "Диапазон".
 

С учетом отсутствия проезда на этом участке просим участников дорожного движения заблаговременно планировать свой маршрут в другом направлении", - предупреждают в департаменте полиции Актюбинской области. 


Ранее сообщалось, что в двух районах ЗКО объявлен режим ЧС.
 

В двух районах ЗКО объявлен режим ЧС

02.04.2022, 10:28 22426
В двух районах ЗКО объявлен режим ЧС
Фото: скриншот из видео
УРАЛЬСК. 2 АПРЕЛЯ - Чрезвычайное положение объявлено в двух районах Западно-Казахстанской области - в Каратобинском и Чингирлауском, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным телеканала "Хабар 24", талыми водами там затопило 25 домов и школу в селе Шылгын. Строения на полметра оказались в воде, погибли около 30 голов овец и коз. 57 человек эвакуированы. 
 
В Чингирлауском районе прорвало дорогу от села Сегизсай до райцентра, прервано автомобильное сообщение. 
 
Такая же ситуация в селе Алмаз, где на въезде разрушен мост. На вездеходах будут вывезены больные и беременные, обеспечат подвоз продуктов питания. 
 
По словам главы региона, объем снега в этом году больше на 405 среднегодовых показателей. 
 

Надеемся, что в ближайшие дни вода спадет, на вертолете когда делали облет, видели, что большой воды нет. Если все нормально будет, считаю, что два - три дня ситуация стабилизируется. Жители вернутся в свои дома. Создана специальная комиссия, она оценит ущерб и будет выносить решение по поддержке таких людей. Пользуясь случаем, хочу наших предпринимателей попросить поддержать", - сказал аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев. 

 
По словам начальника ДЧС ЗКО Ернура Утегенова, на контроле находятся и другие населенные пункты, особенно это северные части - Таскалинский, Байтерек районы, Теректинский, Бурлинский и Сырымский районы, которые имеют снежный покров.
 

С учетом, что у нас и завтра продолжается интенсивное таяние снега, мы будем проводить максимальную работу по очистке водопропускных труб, по откачке воды, чтобы безопасно провести паводковый период на территории области", - сказал он.


 

Режим ЧС объявили в двух районах ЗКО

01.04.2022, 21:02 27746
УРАЛЬСК. 1 АПРЕЛЯ - 1 апреля руководство области и ДЧС ЗКО посетило Каратобинский и Шынгырлауские районы, затопленные паводковыми водами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам главы региона Гали Искалиева, в поселке Шалгын Каратобинского района подтопленными оказались 25 домов. Вода зашла в дома сантиметров на 50 и испортила имущество сельчан, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
По словам акима, на месте было принято решение эвакуировать жителей села, оставить только мужчин, которые будут присматривать за хозяйством и за поселком.
 
Гали Искалиев подчеркнул, что в течение 2 - 3 дней ситуация должна нормализоваться и сельчане смогут вернуться в свои дома, а специальная комиссия вынесет решение по оказанию помощи людям. Аким области также попросил предпринимателей поддержать своих земляков.
 
Второй район, который был подвержен паводкам, - это Шынгырлауский район, между селами Сегизсай и Шынгырлау в девяти местах были зафиксированы прорывы автодорог. Автомобильное сообщение приостановлено. 
 
В поселке Алмазный также смыло мост, и село оказалось отрезанным как со стороны Актюбинской области, так и со стороны поселке Шынгырлау.
 
Начальник ДЧС Ернур Утегенов рассказал, что жертв и пострадавших не зарегистрировано. Сельчане сообщили о 30 случаях гибели мелкого скота. Эвакуировано 37 жителей села Шалгын.
 
На особом контроле находятся Таскалинский, Теректинский, Бурлинский, Сырымский районы и район Байтерек. 
Напомним, 31 марта в ЗКО из-за перелива реки село Актайсай осталось отрезанным от мира.
 

В 253 км от Алматы произошло землетрясение

01.04.2022, 17:01 30351
В 253 км от Алматы произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - В 253 км от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 1 апреля в 15.34 зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 253 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
 
Энергетический класс землетрясения составил 8,9, магнитуда MPV - 4,1, глубина - 35 км.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Ранее, 1 апреля, в 06.00 казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение с эпицентром в 332 км на северо-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения составил 9,9, магнитуда MPV 4,9, глубина 15 км.
 

Шесть населенных пунктов в Актюбинской области оказались отрезаны от райцентра из-за паводков

01.04.2022, 14:36 27596
Шесть населенных пунктов в Актюбинской области оказались отрезаны от райцентра из-за паводков
Фото: diapazon.kz
АКТОБЕ. 1 АПРЕЛЯ - Шесть поселков оказались отрезаны от райцентра в Актюбинской области из-за размытых паводками дорог, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

До сих пор остаются размытыми шесть дорог местного значения, которые ограничили проезд к шести населенным пунктам. Это поселки Оймауыт, Миялы, Сарбулак, Утак, Акшатал и Коптогай. Были отрезаны от центра 3316 человек и 702 дома", - рассказал сегодня на онлайн-брифинге заместитель начальника ДЧС Актюбинской области Кайрат Касым, сообщает агентство Sputnik.

 
Касым подчеркнул, что поселкам и жителям угроз нет, размывы произошли на удалении 2 - 5 км от поселков. Также замначальника ДЧС отметил, что нет оснований объявлять в регионе чрезвычайную ситуацию.
 
Также в Сети появилась информация, что в селе Утек Кобдинского района Актюбинской области прорвало мост, соединяющий населенный пункт с районом. Инцидент произошел вчера около 18.00.
 

Другого пути нет. Люди теперь не смогут выехать в район и город", - пишет местный актюбинский паблик.

 

Последние четыре года таких паводков не было. Под мостом расположена труба, которая пропускает талые воды. Но из-за резкого таяния снега труба не смогла пропустить весь объем, и вода смыла участок моста", - цитирует Sputnik и.о. заместителя акима Кобдинского района Марину Кустуртову.

 
По ее словам, несмотря на то что вода спала, добраться в село и уехать из него можно только на лодке.
 

Мы держим на контроле, только что было заседание областного штаба. Если будут вахтовые работники или те, кому надо в город, организуем доставку до райцентра. А тех, кто ежедневно ездит на работу в другие населенные пункты, в селе Утек нет", - сообщила она.

 
В акимате отметили, что само село находится выше уровня воды, подтопления нет, средства связи и электричество в селе работают в штатном режиме. В ведомстве также пообещали, что мост отремонтируют летом, а пока жители села будут ездить проселочной дорогой, которая выходит на республиканскую трассу.

Сегодня в Актобе под председательством заместителя акима области Жаксыгали Иманкулова состоялось очередное заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период, сообщает aqtobe_press


71 процент территории области на данный момент покрыт снегом. На сегодня снег практически сошел в Байганинском, Шалкарском и Иргизском районах. В Байганинском районе размыло грейдерную дорогу к двум сельским округам, в Кобдинском - грейдерную дорогу и мост к двум селам. Ситуация на контроле. Сообщение будет восстановлено после спада уровня воды, ориентировочно в течение пяти дней", - доложил руководитель департамента по ЧС Маргулан Аманбаев.


Акимы районов сообщили, что в отрезанных паводковыми водами населенных пунктах есть необходимый запас продуктов питания и медикаментов.

В жилом массиве Батыс-3 Актобе ситуация стабилизирована.

В результате реализации противопаводковых мероприятий вчера около 8 часов вечера уровень воды в Батыс-3 был снижен на 2 метра. Ситуация стабильная. Проводятся работы по откачке талых вод, в том числе из подвалов", - сообщил заместитель акима города Актобе Дамир Кубенов.


Активные противопаводковые мероприятия также продолжаются в жилых массивах Курашасай, Жанаконыс, Орлеу и других. В целом 30 марта по области было откачано 10 тысяч кубометров воды, уложено 2 тысячи мешков с инертным материалом.

Жаксыгали Иманкулов поручил оказывать всю необходимую помощь населению, держать под постоянным наблюдением водохранилища, оперативно организовать дополнительный комплекс противопаводковых работ.

Напомним, сегодня министр по ЧС Юрий Ильин сообщил, что в Казахстане 227 населенных пунктов находятся в зоне возможного подтопления. По словам главы МЧС, на факт подтоплений повлияли несвоевременный вывоз снега, неочищенные арыки и талые воды. 

В частности, от паводков пострадал город Актобе и Актюбинская область. На видео, которые очевидцы публикуют в соцсетях, видно, что люди и машины с трудом передвигаются по затопленным улицам. 



В Актобе школьница едва не утонула в арыке с талой водой. 

Аким области Ондасын Уразалин обещал наказать ответственных, допустивших подтопление в городе.



 

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