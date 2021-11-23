В Семее двоих детей сбили на пешеходном переходе

КАРАГАНДА. 23 НОЯБРЯ - Часть городов Караганда и Темиртау из-за аварии была отключена от холодного водоснабжения. Начаты работы по заполнению линий водой и восстановление гидравлического режима, передает KAZAKHSTAN TODAY.
23 ноября в 04.32 произошло аварийное обесточение по линии электропередач "Сантехническая" с отключением насосных агрегатов в насосной станции №3.
С 04.35 бригада энергетиков ТОО "Караганды Су" работает по восстановлению электроснабжения и возобновлению подачи воды. В 08.30 электроснабжение на линии электропередач на часть агрегатов, обеспечивающих подачу воды на ТЭЦ-3 и Караганду восстановлено.
Подача воды потребителям Сортировки, Пришахтинска и города Темиртау (ТОО "Окжетпес") возобновлена в 12.00 по завершении работ после технологического переключения основного коллектора на насосной станции №3. В 12.30 начаты работы по заполнению линий водой и восстановление гидравлического режима", - сообщила в своем Инстаграм
компания "Караганды Су".