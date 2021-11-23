В Семее двоих детей сбили на пешеходном переходе

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 23 НОЯБРЯ - В Петропавловске водитель автомобиля LADA Largus погиб в результате столкновения с грузовиком, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 07.48 на оперативный канал 102 от очевидцев поступило телефонное сообщение о том, что на объездном шоссе Петропавловска произошло столкновение автомашин LADA Largus и Урал 5557. В результате столкновения водитель автомобиля LADA Largus от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП Северо-Казахстанской области.

Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).

Как сообщили в ведомстве, назначен ряд необходимых экспертиз. По результатам проведенных мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение.