05.04.2023, 12:32 40076

В Семее из-под рухнувшей крыши частного дома спасли женщину с малолетним ребенком

Все пострадавшие госпитализированы в БСМП Семея
В Семее из-под рухнувшей крыши частного дома спасли женщину с малолетним ребенком
Фото: ДЧС области Абай
Семей. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Женщина с ребенком 2022 года рождения оказались под завалами обвалившейся крыши частного дома в Семее, сообщает ДЧС области Абай.

Сообщение об обрушении крыши частного дома до улице Сырлыбаева поступило 5 апреля в 9.34. Со слов заявителя в доме находятся дети.

Спасатели установили, что в гостиной комнате произошло обрушение крыши жилого дома.

В ходе разведки из под завалов спасателями были спасены женщина 1982 года рождения, малолетний ребенок 2022 года рождения. До прибытия спасательных подразделений, хозяин дома и его дочь 2012 года рождения выбрались самостоятельно, а ребенка 2020 года рождения спас сосед", - рассказали в ДЧС региона.


После осмотра врачей скорой медицинской помощи все пострадавшие госпитализированы в БСМП Семея.

Предварительная площадь обрушения составила 24 квадратных метра.
 
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Теги:крышаобрушениеСпасение

новости по теме

06.04.2023, 08:09 2571

В 74 километрах от Алматы произошло землетрясение

Подземные толчки ощущались в ущелье Алма-арасан
В 74 километрах от Алматы произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 5 апреля в 21.14 зарегистрировано землетрясение на территории Кыргызстана.

Эпицентр землетрясения расположен в 74 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 42.69° с.ш. 76.33° в.д. Глубина 5 км.

Подземные толчки силой 2 балла ощущались в Казахстане, в ущелье Алма-арасан.

Ранее казахстанские сейсмологи зарегистрировали несколько землетрясений на территории Китая.
 
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Теги:ЗемлетрясениеКыргызстан
05.04.2023, 15:38 34411

Крановщик погиб в результате падения башенного крана в Кокшетау  

По факту начато досудебное расследование
Крановщик погиб в результате падения башенного крана в Кокшетау
Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау в результате падения башенного крана на территории ЖК "Салтанат", погиб крановщик 1994 года рождения.

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.


В опубликованном видео видно, что стрела крана упала рядом со строящимся домом и повредила стену и балконы нижних этажей.

Трагический случай прокомментировали в полиции.

5 апреля в 11.50 часов в дежурную часть УП города Кокшетау поступило сообщение о том, что на территории строящегося дома по ул. Ауэзова произошло падение башенного крана. В результате происшествия скончался крановщик - 28-летний житель областного центра", - сообщает Polisia.kz.


По данному факту начато досудебное расследование по статье 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ). Выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 23 января в Алматы, на строительном объекте по улице Навои, рухнул башенный кран. Погиб крановщик 1973 года рождения. После инцидента была создана рабочая группа, которая должны была проверить все строительные краны на стройплощадках города.
 
05.04.2023, 14:20 36796

Жители Балхаша вторые сутки находятся без воды

Подачу воды планируют восстановить к 17.00
Жители Балхаша вторые сутки находятся без воды
Балхаш. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Балхаша рассказали, когда восстановят городское водоснабжение.

По информации ведомства, причиной порыва на трубопроводе диаметром 800 мм стала лопнувшая задвижка.

Работы по откачке воды продолжаются до достижения необходимого уровня, для начала аварийно-восстановительных работ по замене задвижки. Работы проводятся силами бригады ТОО "Балхаш Су". Ситуация находится на личном контроле акима города и заместителя акима по жилищно- коммунальной сфере", - сообщили в ведомстве.


Подача хозяйственно-питьевой воды планируется к вечеру ориентировочно в 17.00-18.00.

Напомним, вчера жители Балхаша остались без питьевой воды из-за крупной аварии на водопроводе.

Напомним, в Петропавловске в феврале произошло несколько аварий на водопроводе. В Костанае из-за аварии на водопроводе был подтоплен частный сектор.

Общий показатель износа сетей тепло- и электроэнергетической отрасли в Казахстане составляет 71,8%.
 
05.04.2023, 09:15 44651

В селе Костанайской области из подтопленных домов откачали воду  

Было подтоплено шесть домов
Костанай. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Талую воду откачали из шести подтопленных жилых домов в селе Железнодорожное Карасуского района Костанайской области, сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

В 17.30 в результате оперативно проведенных мероприятий вблизи дамбы и снижения уровня воды в реке Тюнтюгур, талая вода из находящихся в низине 6 двухквартирных домов по улице Целинная, была отведена и откачана. На данный момент талой воды в домах нет. Откачано более 53 тыс. кубометров воды, уложено 400 штук мешков с инертным материалом. На некоторых участках продолжается откачка талой воды из погребов", - сообщили в ДЧС.


В ликвидации последствий паводковой ситуации были задействованы силы и средства местных исполнительных органов и ДЧС в количестве 30 человек и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что В Костанайской области из-за интенсивного снеготаяния и прибытия талых вод из берегов вышла река Тюнтюгур.

 
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Теги:Костанайская областьПаводки
05.04.2023, 08:11 46021

Вертолет привлекли для тушения возгорания камыша в Атырауской области  

Уже удалось ликвидировать более 80 га возгорания
Вертолет привлекли для тушения возгорания камыша в Атырауской области
Фото: МЧС РК
Атырау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На побережье Каспийского моря в Атырауской области 2 апреля произошло возгорание камыша, площадь пожара составила 89,5 гектаров. Для ликвидации пожара с 17.00 4 апреля к тушению возгорания был задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" с водосливным устройством. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

Для ликвидации возгорания камыша на побережье Каспийского моря, силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области совместно с МИО и работниками РГП "АқЖайық" уже 3 день ведут борьбу с пламенем. За этот период удалось ликвидировать более 80 га возгорания", - проинформировали в ДЧС Атырауской области.



В ведомстве отметили, что тушение возгорания осуществляется комбинированным способом. Где отсутствует доступ пожарной техники из-за заболоченной местности, применяются ранцевые огнетушители и хлопушки в пешем порядке. На других участках, где возможен проезд, используется соответствующая пожарная техника.

instagram/atyrau_tjd

Было осуществлено 14 сбросов воды с вертолета, общим объемом 70 тонн на основные очаги пожара.

В настоящее время остается не потушено около 4 га. Всего задействовано более 70 человек и порядка 20 единиц техники различного назначения. Мониторинг пожарной обстановки на территории области находится на особом контроле. ДЧС Атырауской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности", - добавили в пресс-службе ДЧС.


Ранее сообщалось, что смогом накрыло Атырау. В городе на дистанционное обучение были переведены школьники и студенты.

 
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Теги:ВертолетПожарАтырауская область
04.04.2023, 18:18 68881

Жители Балхаша остались без воды

Аварийная бригада работает в оперативном режиме
Жители Балхаша остались без воды
Балхаш. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Балхаша остались без питьевой воды из-за крупной аварии на водопроводе.

Для устранения порыва в районе главной насосной станции на магистральном водопроводе диаметром 800 мм до окончания работ произведено отключение подачи питьевой воды по городу Балхаш, мкр.Конырат, ст. Балхаш", - сообщили в ТОО "Балхаш Су".


Аварийная бригада работает в оперативном режиме.

Из-за высокого износа коммунальных сетей серьезные аварии регулярно происходят практически во всех регионах Казахстана. Так серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Критическая ситуация по износу теплосетей наблюдается в пяти регионах Казахстана. Средний износ по республике составляет 54%.

На днях президент Касым-Жомарт Токаев поручил оперативно принять законодательные изменения по вопросам электроэнергетики.  
 
04.04.2023, 17:55 70761

Почти сутки тушили степной пожар в Алматинской области   

Тушение осложнялось сильным порывистым ветром
Почти сутки тушили степной пожар в Алматинской области
Фото: МЧС РК
Конаев. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Почти сутки тушили степной пожар в Желторангинском сельском округе Балхашского района Алматинской области, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Сообщение о горении камыша, кустарников и деревьев на площади около 20 гектаров поступило в дежурную часть областного ДЧС в 15.50 3 апреля.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства департамента по ЧС. Тушение пожара производилось путем встречного пала и проливкой водой отдельных очагов во избежание повторного возгорания и осложнялось сильным порывистым ветром", - рассказали в ведомстве.


На одном из участков пожар был ликвидирован в 21.30.

МЧС РК

Работа по ликвидации остальных очагов пожара, ориентировочной площадью горения 5 гектаров продолжалась до наступления темного времени суток. Ночью в целях устранения угрозы распространения пожара проводилось окарауливание со стороны населенного пункта", - сообщили в МЧС.


Сегодня утром спасатели объехали места возгораний, а также провели аэровизуальное обследование с помощью дрона с тепловизором. Открытых очагов горения не выявлено не выявлено. Были потушены отдельные небольшие тлеющие очаги.


Полностью пожар ликвидирован в 11.30.

Точную площадь загорания и материальный ущерб установит специальная комиссия.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 88 сотрудников Департамента по ЧС, работники местных исполнительных органов, Куртинского и Балхашского лесных хозяйств и 24 единицы техники, включая плавсредства и мотопомпы.

В МЧС также сообщили, что в Восточном Казахстане зарегистрированы первые загорания травы.

МЧС РК

С 30 марта по 3 апреля  пожарные  11 раз выезжали на тушение травы на общей площади более 3 гектвров.

Чаще всего причиной  таких случаев становится неосторожное обращение населения с огнем.Чтобы отслеживать загорания на первоначальной стадии в ДЧС ВКО в пожароопасный период используют космомониторинг", - отметили в ведомстве.


Напомним, вчера Атырау накрыл смог из-за степного пожара. Школьников и студентов перевели на удаленку.  
 
04.04.2023, 09:43 79481

Разлившаяся река подтопила дома в Костанайской области  

Более 30 жителей подтопленных домов заранее эвакуированы
Костанай. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области из-за интенсивного снеготаяния и прибытия талых вод из берегов вышла река Тюнтюгур, подтоплены шесть домов, находящихся в низине, в селе Железнодорожное, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.


По информации МЧС РК, более 30 жителей подтопленных домов заблаговременно эвакуированы и находятся у родственников, проведено оповещение и предварительный отгон скота.

В оперативных работах задействовано 15 единиц техники и 30 человек спасателей и представителей МИО. Силами и средствами проводится откачка талых вод для разгрузки водопропускных труб, которые не справляются с поступающими притоками", - рассказали в пресс-службе.


В ведомстве добавили, что в настоящее время ситуация стабилизирована, подъема воды в реке не наблюдается, организовано круглосуточное дежурство и мониторинг.

Напомним, пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь.
 

 

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