В Семее из-под рухнувшей крыши частного дома спасли женщину с малолетним ребенком

Уже удалось ликвидировать более 80 га возгорания

Фото: МЧС РК

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Атырау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На побережье Каспийского моря в Атырауской области 2 апреля произошло возгорание камыша, площадь пожара составила 89,5 гектаров. Для ликвидации пожара с 17.00 4 апреля к тушению возгорания был задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" с водосливным устройством. Об этом - На побережье Каспийского моря в Атырауской области 2 апреля произошло возгорание камыша, площадь пожара составила 89,5 гектаров. Для ликвидации пожара с 17.00 4 апреля к тушению возгорания был задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" с водосливным устройством. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.





Для ликвидации возгорания камыша на побережье Каспийского моря, силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области совместно с МИО и работниками РГП "АқЖайық" уже 3 день ведут борьбу с пламенем. За этот период удалось ликвидировать более 80 га возгорания", - проинформировали в ДЧС Атырауской области.









В ведомстве отметили, что тушение возгорания осуществляется комбинированным способом. Где отсутствует доступ пожарной техники из-за заболоченной местности, применяются ранцевые огнетушители и хлопушки в пешем порядке. На других участках, где возможен проезд, используется соответствующая пожарная техника.





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Было осуществлено 14 сбросов воды с вертолета, общим объемом 70 тонн на основные очаги пожара.





В настоящее время остается не потушено около 4 га. Всего задействовано более 70 человек и порядка 20 единиц техники различного назначения. Мониторинг пожарной обстановки на территории области находится на особом контроле. ДЧС Атырауской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности", - добавили в пресс-службе ДЧС.





Ранее сообщалось, что смогом накрыло Атырау. В городе на дистанционное обучение были переведены школьники и студенты.



