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В Семее на переходе сбили подростка

14.12.2021, 21:01 68272
В Семее на переходе сбили подростка
СЕМЕЙ.14 ДЕКАБРЯ -13 декабря около 19.03 по проспекту Ауэзова 42-летний водитель автомобиля марки HYUNDAI допустил наезд на 16-летнего юношу, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями госпитализирован, сообщает Semeynews.kz
 
По данному факту назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
 

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Погибший в заказнике ЗКО охотоинспектор находился в рейде по заданию

15.12.2021, 13:20 15061
Погибший в заказнике ЗКО охотоинспектор находился в рейде по заданию
Фото: Уральская неделя
УРАЛЬСК. 15 ДЕКАБРЯ - Погибший охотоинспектор выехал в заказник в рейд по заданию, сообщил начальник РГУ "Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" Кайрат КАДЕШЕВ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Серик Маженов был в рейде в Бударинском заказнике по заданию для совместной работы с природоохранной полицией. От нашей инспекции в рейде он был там один. Что далее случилось, непонятно. Сколько соблазнов вокруг охраны сайги - ничто его не сбило с пути. Сам он не охотник, ружья не имеет. Нареканий по службе никогда не имел. В прошлом году за хорошие показатели службы получил благодарственное письмо за подписью президента. Следствие покажет…" - цитирует начальника инспекции по охране лесов и животного мира по ЗКО издание "Уральская неделя".

 
Напомним, что 14 декабря 44-летний руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Серик Маженов скончался вследствие неосторожного обращения с оружием.
 
По информации издания, выстрел, оказавшийся для инспектора смертельным, был произведен из MP-153 - многозарядного полуавтоматического гладкоствольного ружья. Выстрел произвело гражданское лицо.
 
У Серика Маженова остались двое детей - дочь и сын, оба студенты.
 

Поступило сообщение о заложенной бомбе в аэропорту Шымкента

15.12.2021, 11:25 17569
Поступило сообщение о заложенной бомбе в аэропорту Шымкента
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 15 ДЕКАБРЯ - Поступила информация о том, что в аэропорту Шымкента заложена бомба, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как стало известно, из здания аэропорта эвакуировали людей. Ситуация под контролем, пишет Otyrar.kz.
 

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного отдела полиции в аэропорту Шымкента по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Проводится проверка. Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции на транспорте.


 

В ЗКО застрелили руководителя лесхоза

14.12.2021, 18:53 79774
В ЗКО застрелили руководителя лесхоза
Фото: Уральская неделя
УРАЛЬСК.14 ДЕКАБРЯ - 14 декабря 44-летний руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Серик Маженов скончался вследствие неосторожного обращения с оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Маженов и еще двое мужчин охотились в 15 километрах от села Акжаик Теректинского района в Бударинском заповеднике. Во время перезарядки оружия один из мужчин произвел выстрел, пуля попала в другого мужчину. Раненого своими силами отвезли в больницу в поселок Акжаик, где он и скончался, сообщает "Уральская неделя".
 

Начато досудебное расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия", - сообщили в пресс-службе полиции.

 

В Мангистауской области автомобиль столкнулся с лошадью и спровоцировал ряд ДТП

13.12.2021, 20:49 193648
АКТАУ. 13 ДЕКАБРЯ - Водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на лошадь, после чего по инерции произошло столкновение еще нескольких автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Авария с участием лошади и нескольких машин произошла 12 декабря, в 19.50, сообщает "Лада".
 
На пульт дежурного 102 отдела полиции Каракиянского района поступил вызов о ДТП на 51-м километре трассы Актау - Жанаозен. 
 
Водитель Toyota Camry совершил наезд на лошадь, после чего по инерции столкнулся с Toyota Highlander, которая, в свою очередь, совершила столкновение с Honda Odyssey.
 
В результате ДТП шестеро пострадавших были доставлены в больницу села Жетыбай. Ведется расследование.

 

В Атырау перевернулась машина скорой

13.12.2021, 19:29 203638
В Атырау перевернулась машина скорой
Фото: ATPress.kz
АКТОБЕ. 13 ДЕКАБРЯ -13 декабря, около 11.00 в Атырау произошло ДТП с участием машины мобильной бригады при городской поликлинике №4, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Скорая опрокинулась набок после столкновения с автомобилем марки Volkswagen Touareg, сообщает ATPress.kz.
 
В результате водитель скорой и его пассажир получили травмы и были доставлены в областную больницу. 
 
Полиция ведет расследование.
 
В пресс-службе областного управления здравоохранения сообщили, что в результате ДТП с участием скорой в приемное отделение Атырауской областной больницы поступил пациент, 1994 года рождения. Он попал в ДТП при исполнении служебных обязанностей.
 
В настоящее время пациент находится в отделении нейрохирургии под наблюдением врачей. Его состояние стабильное, он получил сотрясение мозга, челюстно-лицевые травмы.
 
10 декабря в Актюбинской области перевернулся КамАЗ: семь человек госпитализированы.
 

В Актюбинской области перевернулся КамАЗ: семь человек госпитализированы

13.12.2021, 19:18 207250
В Актюбинской области перевернулся КамАЗ: семь человек госпитализированы
Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 13 ДЕКАБРЯ - ДТП произошло 10 декабря, около 17.30, на 26-м километре по проселочной дороге в направлении поселка Кенкияк Темирского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
60-летний водитель автомашины КамАЗ одной из компаний по добыче нефти, двигаясь со стороны месторождения, не справившись с управлением, допустил опрокидывание грузовика, сообщает Polisia.kz
 
В результате ДТП водитель автомашины и шесть пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в Кенкиякскую сельскую больницу.
 

В российском Серпухове выпускник православной гимназии устроил взрыв в женском монастыре

13.12.2021, 17:40 251245
В российском Серпухове выпускник православной гимназии устроил взрыв в женском монастыре
Фото: Администрация Серпухова
СЕРПУХОВ. 13 ДЕКАБРЯ - Выпускник православной гимназии устроил взрыв на территории Введенского женского монастыря в Серпухове. По предварительным данным, нападавший скончался от полученных ранений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД, ЧП произошло на входе в приходскую православную гимназию. Самодельную взрывчатку принес и привел в действие 18-летний выпускник гимназии. 
 

18-летний Владислав Струженников подорвал себя на входе в православную гимназию при Серпуховском женском монастыре. Внутри в это время молились семь детей. У шестерых контузия, у одного - закрытая черепно-мозговая травма, он госпитализирован", - сообщает Mash.

 
Педагогов и учеников эвакуировали. На место ЧП выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.
 

По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - рассказал агентству Interfax информированный источник.

 
По предварительным данным, во время учебы нападавший подвергался буллингу.

Дополнено: число пострадавших при взрыве в гимназии на территории монастыря в Серпухове выросло до 12 человек, все они подростки. Один из них - 15-летний - госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Территория монастыря оцеплена, но туда стали пускать родителей, чтобы они могли забрать детей. 

Сразу после взрыва дети начали выбегать, чтобы спрятаться в трапезной. Многие были без верхней одежды, кто-то в тапочках, сменной обуви", - сказал собеседник агентства.


По его словам, все дети находятся в настоящее время в безопасности, с ними работают психологи, медики и сотрудники правоохранительных органов.  "Также к территории приехало уже много родителей и близких учащихся, им стали передавать детей", - рассказал он.

В Минздраве сообщили, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

По данным пресс-секретаря Подольской епархии Русской православной церкви священника Константина Семенова, 18-летний мужчина, который привел в действие самодельное взрывное устройство, не погиб, как первоначально сообщили некоторые СМИ. 

Насколько мы знаем, он жив. Его тоже увезли в больницу", - сказал священник.


При этом он не подтвердил данные о том, что организатор взрыва является выпускником этой гимназии. По словам Семенова, эта информация еще проверяется.

Он также сообщил, что взрыв произошел на крыльце здания, внутрь напавший не смог попасть из-за закрытой металлической двери. 


В Следственном комитете России, что 18-летний Владислав Струженков, устроивший взрыв,  пытался совершить самоубийство общеопасным способом. Об этом пишет "Лента.ру".

По версии следствия, около 8.30 россиянин пришел к православной гимназии, в которой ранее учился, и попытался покончить с собой. В результате он потерял ногу и получил множество травм и ранений. Следователи провели обыски в доме у выпускника и изъяли имеющие важное значение для расследования уголовного дела предметы. Назначен ряд экспертиз.

Известно также, что у Струженкова было онкологическое заболевание, которое ему диагностировали еще в 2015 году. Незадолго до нападения он посещал военкомат, где был признан не годным к военной службе.

По данному факту возбуждено дело по статьям о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 223.1 УК РФ), уточняет ТАСС.
 

В одной из новостроек Усть-Каменогорска обрушился потолок в квартире

13.12.2021, 17:01 219913
В одной из новостроек Усть-Каменогорска обрушился потолок в квартире
Фото: кадры из видео
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 13 ДЕКАБРЯ - В одной из новостроек Усть-Каменогорска обрушился потолок в квартире, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Instagram-паблика, в квартире новостройки по адресу улица Есенберлина, 4/1 обрушился потолок. Как комментируют видео, размещенное в соцсети, сами жильцы, в квартире недавно был завершен ремонт стоимостью в 2,5 млн тенге.
 
Как стало известно, причиной обрушения стала пробоина в системе водоснабжения. На данный момент ведутся работы по устранению аварии.

 
Как сообщалось ранее, в августе этого года огромная трещина напугала жителей одной из новостроек в Усть-Каменогорске. Дом буквально разошелся по швам от первого этажа до самой крыши. 
 

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