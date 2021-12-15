В Семее на переходе сбили подростка

В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями госпитализирован, сообщает Semeynews.kz.
По данному факту назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Серик Маженов был в рейде в Бударинском заказнике по заданию для совместной работы с природоохранной полицией. От нашей инспекции в рейде он был там один. Что далее случилось, непонятно. Сколько соблазнов вокруг охраны сайги - ничто его не сбило с пути. Сам он не охотник, ружья не имеет. Нареканий по службе никогда не имел. В прошлом году за хорошие показатели службы получил благодарственное письмо за подписью президента. Следствие покажет…" - цитирует начальника инспекции по охране лесов и животного мира по ЗКО издание "Уральская неделя".
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного отдела полиции в аэропорту Шымкента по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Проводится проверка. Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции на транспорте.
Начато досудебное расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия", - сообщили в пресс-службе полиции.
18-летний Владислав Струженников подорвал себя на входе в православную гимназию при Серпуховском женском монастыре. Внутри в это время молились семь детей. У шестерых контузия, у одного - закрытая черепно-мозговая травма, он госпитализирован", - сообщает Mash.
По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - рассказал агентству Interfax информированный источник.
Сразу после взрыва дети начали выбегать, чтобы спрятаться в трапезной. Многие были без верхней одежды, кто-то в тапочках, сменной обуви", - сказал собеседник агентства.
Насколько мы знаем, он жив. Его тоже увезли в больницу", - сказал священник.
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