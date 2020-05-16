В Семее обнаружено тело пропавшей девушки

Усть-Каменогорск. 15 мая. Kazakhstan Today - В Семее обнаружено тело пропавшей 19-летней девушки, передает Kazakhstan Today.

По информации департамента полиции Восточно-Казахстанской области, 15 мая в ходе поисковых мероприятий на берегу реки Иртыш в районе дачного массива Бобровка было обнаружено тело молодой девушки.

В результате следственных действий, в том числе опознания, установлено, что тело принадлежит без вести пропавшей девушке 2000 года рождения, сообщает телеканал "Хабар 24"

Видимых насильственных повреждений на теле не обнаружено. На данный момент назначены экспертизы. Следственные действия продолжаются", - пояснили в полиции.

В пресс-службе также отметили, что местность, где было найдено тело, ранее осмотреть было невозможно из-за высокого уровня воды в реке.

Тело девушки обнаружено волонтерами при повторном обходе местности.

Айым Камзаева ушла из дома 3 мая и не вернулась. На поиски был ориентирован личный состав полиции области. По городу в поиске задействовано 549 сотрудников полиции на квадратах патрулирования. В поисках участвовали также спасатели и волонтеры. Изучены были записи с уличных камер видеонаблюдения. Установлено, что без вести пропавшая девушка пешком прошла в район нового моста, после чего в поле зрения камер не попала.

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