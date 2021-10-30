В Семее под колесами автомобиля погиб девятилетний ребенок

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 ОКТЯБРЯ - Близ Семея 21-летний водитель автомобиля допустил наезд на мальчика 2012 года рождения в то время, как последний перебегал дорогу. Ребенок погиб на месте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
28 октября, в 18.15 на пригородной автодороге города Семея по направлению село Озерки - поселок Восход 21-летний водитель автомобиля марки Volkswagen допустил наезд на перебегавшего дорогу несовершеннолетнего пешехода - мальчика, 2012 года рождения, который в результате полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Водитель задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС, сообщает yk.kz.