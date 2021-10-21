В Караганде годовалый ребенок погиб в ДТП с участием полицейского

КАРАГАНДА. 20 ОКТЯБРЯ - В Караганде полицейский подозревается в смертельном ДТП, в результате которого погиб годовалый ребенок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, 19 октября в 21.45 в Караганде 37-летний сотрудник полиции на автомашине "Мерседес" возвращался домой после смены.

Двигаясь по проспекту Республики, на перекрестке Республики - Дюсембекова, по предварительным данным проехав на желтый сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной "ВАЗ-2114" под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП от полученных травм скончался годовалый пассажир автомашины "ВАЗ-2114". Водитель автомашины и 27-летний пассажир с различными травмами доставлены в медучреждение", - проинформировали в полиции.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345, часть 3 УК РК.

37-летний водитель автомашины "Мерседес" водворен в изолятор временного содержания.



