В Семее подростка посмертно наградили за спасение тонувшей девочки

Фото: УЧС Семей

СЕМЕЙ. 29 ИЮЛЯ - Родителям подростка Нуржигита Ашимжанова вручили медаль "За спасение утопающих", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

30 июня 2021 года Нуржигит с друзьями отдыхал на берегу реки Иртыш и увидел девочку, которая тонула. Он прыгнул в воду, чтобы спасти её, хотя сам не умел плавать. Подплыв к ней, он вытащил ее из ямы в воде и подтолкнул к берегу. Однако ему самому не хватило сил выбраться из воды, его вытащили очевидцы в бессознательном состоянии. По приезде бригадой скорой медицинской помощи подростку были оказаны реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось", - напомнили в пресс-службе ДЧС.

Сегодня приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Нуржигит Ашимжанов был посмертно награжден медалью "За спасение утопающих".

Церемонию награждения провел временно исполняющий обязанности начальника управления по ЧС Семея подполковник Ернар Жалелов. Он выразил соболезнования родителям мальчика, поблагодарил их за воспитание сына, который является настоящим героем и примером мужественности, храбрости и самоотверженности, несмотря на юный возраст.





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