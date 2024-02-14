В Сети появились кадры стрельбы в овощном магазине в Алматы  

Пастухи не могут пригнать табуны домой по заснеженной степи

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Кокшетау. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области массово гибнет скот. Лошади умирают прямо на пастбищах от голода. Пастухи не могут пригнать табуны домой по заснеженной степи.





Лошади оказались в настоящем снежном плену. Бураны и снегопады застали животных, находящихся на пастбищах, врасплох. Сугробы в степи настолько высокие, а сам снег такой плотный, что животные не могут найти под ними корм. Усугубляет ситуацию то, что выпасы находятся далеко от аулов. Вернуть голодный скот домой пастухи не могут. У лошадей просто не хватит сил дойти, сообщает телеканал КТК.





Пастухи просят помощи. Говорят, что спасти оставшийся в живых скот может тяжелая техника, которая расчистит дорогу и срочно доставит сено.





Лошади погибают. Ситуация очень сложная. Никакой помощи. Это боль всех коневодов. Просим вас помочь", - сказал пастух Темирбек Галимов.



