В Шымкенте четверо подростков совершили попытку массового самоубийства

Шымкент. 17 февраля. Kazakhstan Today - По данным комитета правовой статистики и специального учета Генеральной прокуратуры РК, 16 февраля, примерно в 18.00, в Шымкенте четверо подростков 14-15 лет совершили попытку массового самоубийства.

Приятели собрались в доме одного из мальчишек и, воспользовавшись отсутствием родителей, вскрыли себе вены. К такому итогу их привело участие в игре "Синий кит", передает Kazakhstan Today.

По данному делу проводится разбирательство. Выясняется, кто вовлек подростков в смертельную игру, пишет otyrar.kz

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