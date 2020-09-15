В школе Костанайской области произошло массовое отравление

Как сообщает "Алау", по факту отравления 11 человек в Аулиекольском районе полицией ДП Костанайской области начато досудебное расследование по статье 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов).
В июле этого года 23 человека скончались от отравления суррогатным спиртом. Массовая гибель людей от отравления алкоголем произошла в Акмолинской и Костанайской областях.
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