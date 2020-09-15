В школе Костанайской области произошло массовое отравление

Костанай. 14 сентября. Kazakhstan Today - 11 сентября в Тимофеевской средней школе произошло пищевое отравление 7 детей и 4 взрослых, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Алау ", по факту отравления 11 человек в Аулиекольском районе полицией ДП Костанайской области начато досудебное расследование по статье 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов).

В июле этого года 23 человека скончались от отравления суррогатным спиртом. Массовая гибель людей от отравления алкоголем произошла в Акмолинской и Костанайской областях.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства