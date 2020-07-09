Число жертв отравления суррогатным спиртом выросло до 23

Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - Еще 8 человек скончались от отравления суррогатным алкоголем, передает Kazakhstan Today.

23 человека скончались от отравления суррогатным спиртом. Массовая гибель людей от отравления алкоголем произошла в Акмолинской и Костанайской областях, сообщает телеканал КТК .

По предварительной версии, все отравившиеся были клиентами подпольного цеха по изготовлению суррогата. Цех обнаружили в Атбасарском районе. Туда местный предприниматель привез 5 тонн этилового спирта, купленного с рук.

Большая часть спирта была продана в другие районы, часть реализовали на месте.

У всех погибших и пострадавших один диагноз: токсическое отравление. Лабораторные исследования показали превышение этила в 20 раз. В полиции предостерегли, что суррогатный спирт изъят не весь, а потому число жертв еще может вырасти.

В Жаксынском районе в терапевтическом отделении находятся 7 больных с отравлением суррогатами. У 6 больных состояние ближе к удовлетворительному, 1 средней степени тяжести", - рассказал заместитель главного врача Жаксынской районной больницы Гусман Ахметбеков.

Ранее сообщалось о гибели 15 людей , отравившихся алкогольной продукцией, разлитой в пятилитровые тары.

Министерство внутренних дел призывает граждан проявлять осторожность и не приобретать алкогольную продукцию сомнительного производства, отпускаемую в пластиковой таре, без этикеток.

Опасная продукция может продаваться подпольно либо на рынках. При выявлении мест их продажи - просим незамедлительно сообщить в ближайшие территориальные подразделения полиции или по телефонам 102 и 112", - проинформировали в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства