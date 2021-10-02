В Шымкенте экскаватор повредил газопровод, без газа остались 6,5 тыс. абонентов

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ШЫМКЕНТ. 1 ОКТЯБРЯ - 6500 абонентов остались без газа из-за повреждения газопровода экскаватором, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вечером 30 сентября в аварийно-диспетчерскую службу Шымкента поступило сообщение о повреждении газопровода.

По предварительным данным аварийной бригады, при проведении земляных работ неизвестным трактором-экскаватором был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления. Утечку газа локализовали, закрыли две задвижки по Тамерлановскому шоссе и по объездной Алматинской трассе.

Как рассказали в пресс-службе АО "КазТрансГаз Аймак", от системы газоснабжения отключены 6500 абонентов, 35 единиц коммунально-бытовых предприятий, 6 промпредприятий. Газопровод на балансе ШПФ АО "КТГА".

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