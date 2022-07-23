В Шымкенте на складе стройматериалов произошел крупный пожар

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21 июля 2022 года в 14.42 в ДЧС Шымкента поступила информация о пожаре на улице Сайрамская Енбекшинского района.
Прибывшие на место происшествия первые пожарные подразделения установили, что на территории бывшего кирпичного завода произошло загорание одноэтажного складского здания ТОО "НИК", рассказали в ДЧС города.
По предварительным данным, на складе хранились ЛДСП, ламинат и бытовая техника.
Общая площадь пожара составила 1800 квадратных метров.
Пожар локализован в 17.07.
Причины пожара и размер материального ущерба устанавливаются.