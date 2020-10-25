В Шымкенте на железнодорожной станции 13 вагонов сошли с рельсов: движение поездов затруднено

Шымкент. 24 октября. Kazakhstan Today - В Шымкенте на железнодорожной станции произошел сход 13 вагонов с опрокидыванием, передает Kazakhstan Today.

24 октября 2020 года, в 02.31, в городе Шымкенте на железнодорожной станции произошел сход 13 вагонов с опрокидыванием. Вагоны пустые, состав из 21 вагонов. Стрелка - 117. Жертв и пострадавших нет. Причины происшествия выясняются", - сообщил официальный представитель Министерства Чрезвычайных ситуаций РК Талгат Уали.

По его словам, происшествие повлияло на движение других поездов. По предварительным данным стоят 5 пассажирских и 10 грузовых поездов.

В данное время ведутся ремонтно-восстановительные работы, задействованы 200 работников АО "КТЖ" 3 единицы восстановительных поездов со станции Шымкента, Арыси и Тараза.

На месте происшествия работают 6 сотрудников ДЧС Шымкента и 3 единицы техники, 10 сотрудников линейного отделения внутренних дел станции Шымкент и 1 единица техники.

Представитель МЧС отметил, что к 13.00 24 октября планируется освободить один путь для движения поездов.

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