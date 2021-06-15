В Шымкенте произошёл пожар на АЗС

ЧП произошло возле автозаправочной станции "Жан Ойл", расположенной по улице Моминова Енбекшинского района, сообщает телеканал Otyrar.
Прибывшие первые пожарные подразделения определили, что загорелся газ в газовой цистерне объемом в 4 тонны. Пожар локализован в 16.08 и полностью потушен в 16.10. Причина возгорания устанавливается", - сообщает ДЧС Шымкента.
На месте происшествия пострадал мужчина 1993 года рождения, работающий оператором на газозаправочной станции. Мужчина получил лёгкие ожоги лица и рук. Пострадавший после оказания первой медицинской помощи вернулся домой.
В тушении пожара задействован 21 человек личного состава и 7 единиц техники службы пожаротушения, одна бригада филиала Центра медицины катастроф.
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