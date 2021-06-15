В Шымкенте произошёл пожар на АЗС

ШЫМКЕНТ. 14 ИЮНЯ - В Шымкенте на газозаправочной станции загорелась газовая цистерна, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





ЧП произошло возле автозаправочной станции "Жан Ойл", расположенной по улице Моминова Енбекшинского района, сообщает телеканал Otyrar

Прибывшие первые пожарные подразделения определили, что загорелся газ в газовой цистерне объемом в 4 тонны. Пожар локализован в 16.08 и полностью потушен в 16.10. Причина возгорания устанавливается", - сообщает ДЧС Шымкента.

На месте происшествия пострадал мужчина 1993 года рождения, работающий оператором на газозаправочной станции. Мужчина получил лёгкие ожоги лица и рук. Пострадавший после оказания первой медицинской помощи вернулся домой.

В тушении пожара задействован 21 человек личного состава и 7 единиц техники службы пожаротушения, одна бригада филиала Центра медицины катастроф.

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