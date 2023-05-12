В Шымкенте с рельсов сошли 18 грузовых вагонов   

Фото: Петропавловск.news

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Петропавловск. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске решили объявить режим ЧС, чтобы максимально помочь погорельцам из микрорайона Береке.





8 мая на сайте открытых НПА размещен проект об объявлении режима ЧС на территории Петропавловска. Сейчас идет онлайн обсуждение. Далее отправим документ на регистрацию в органы юстиции. После этого объявим режим ЧС. Данная мера необходима, чтобы в рамках законодательства максимально оказать материальную помощь пострадавшим семьям. После объявления режима ЧС заключим договор с независимыми экспертами об оценке материального ущерба из-за пожара, который потом будет возмещен. Помимо этого, погорельцам окажут материальную помощь в размере 100 МРП на каждого владельца дома", - цитирует "Петропавловск.news" сообщение городского акимата.





Сообщается, что у большинства пострадавших семей во время пожара сгорели документы. Сейчас горожане восстанавливают их в срочном порядке. После этого смогут получить первую материальную помощь.





Ситуация находится на контроле акимов области и города. Семьи, размещенные во временном жилье, обеспечивают всем необходимым - продукты питания, средства личной гигиены, бытовая химия, медикаменты. 8 мая открыт пункт сбора гуманитарной помощи на базе городского дома культуры. Он продолжает действовать", - сообщила пресс-секретарь акима города Эльмира Садвокасова.





На данный момент 7 пострадавших семей заселили во временное жилье. Это арендные квартиры. По словам пресс-секретаря акима Петропавловска, оплату за съемное жилье будут вносить за счет спонсорских средств. Квартиры подбирают с учетом среднерыночной стоимости.





Четыре семьи пока не согласились на предложенные варианты. Жильцы рассматривают квартиры, стоимость аренды которых намного выше среднерыночной. Сейчас подбираем для них варианты с учетом состава семьи. Если есть школьники, то рассматриваем предложения вблизи учебных заведений", - добавила Эльмира Садвокасова.





Четыре семьи, которые еще не переехали во временное жилье, располагаются у родственников. Однако в акимате города считают, что вопрос с заселением пострадавших полностью закроют уже сегодня.



