11.05.2023, 20:22 19156
В Шымкенте с рельсов сошли 18 грузовых вагонов
Фото: Otyrar.kz
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Шымкент. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В дежурно-диспетчерскую службу департамента по ЧС Шымкента 11 мая в 16.37 поступило сообщение о том, что на перегоне Игилик на участке железной дороги Игілік - Бадам произошел сход 18 вагонов, из них 17 пустых с опрокидыванием на бок, сообщает Telegram-канал Otyrar.kz.
Вагоны были в грузовом составе поезда № 2489 сообщением Шымкент - Арыс, общее количество 57 вагонов.
В результате повреждены 11 опор воздушных линий электропередачи, частичное повреждение железнодорожного полотна.
Из-за схода вагонов произошла задержка пассажирского поезда № 77 направлением Алматы - Мангистау на 1 час 15 минут.
На текущий момент на движение поездов нечего не влияет. Пострадавших нет.
В ремонтно-восстановительных работах задействованы силы АО "НК "КТЖ" в составе 55 человек.
На место происшествия выезжало руководство ДЧС Шымкента, 14 человек личного состава и 4 единицы техники.
23 марта на станции Копа в Алматинской области сошел с рельсов грузовой поезд из Беларуси.
В январе на железнодорожной станции Манкент в Туркестанской области сошел с рельсов товарный поезд. Из-за резкого торможения несколько вагонов упали на бок.
28 декабря 2022 года на станции Карабас участка Караганда - Акадыр в грузовом поезде произошел сход с рельсов 19 вагонов с зерном.
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11.05.2023, 17:09 26076
Трансвестит избил женщину в Алматы
Он также повредил ей ухо
Фото: Kris_p_almaty
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Алматы. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы трансвестит напал на женщину, избил ее и повредил ухо.
Информация об инциденте появилась в соцсетях.
Сообщалось, что на женщину напали в одном из заведений в здании Казахфильма", - пишет паблик Kris_p_almaty.
Инцидент прокомментировали в полиции.
Заявление по данному факту в УП Бостандыкского района поступило 10.05.2023 года. Материал зарегистрирован по статье 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза. Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд", - сообщили в полиции.
Организатора мероприятия могут привлечь к административной ответственности по факту нарушения порядка организации проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий.
Напомним, в США из-за стрельбы, устроенной женщиной-трансгендером в приходской школе, погибли трое детей и трое педагогов.
11.05.2023, 15:23 30886
В Астане загорелся строящийся жилой комплекс
Фото: кадр из видео
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 11 мая загорелся строящийся жилой комплекс, сообщает пресс-служба столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.
В 15.01 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что виден черный дым с новостройки на пересечении улиц Акмешит - Сыганак", - проинформировали в пресс-службе.
По данным департамента, на территории новостроящегося жилого комплекса горит битум и предварительно наружная обшивка.
Пожар локализован в 15.17. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ДЧС.
Ранее в Костанайской области из-за сухой травы загорелись 20 дачных домов.
11.05.2023, 13:41 36621
В Актау мужчина скончался в результате обрушения бетонного козырька подъезда Дополнено
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Актау. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау мужчина скончался в результате обрушения бетонного козырька подъезда одного из жилых домов города, сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.
Одного мужчину спасти не удалось, он скончался от полученных травм на месте происшествия. Еще двоих госпитализировали", - цитирует lada.kz сообщение пресс-службы.
Двое пострадавших, как сообщили в больнице, сейчас проходят медицинское обследование. Их состояние оценивается как стабильное. Другие подробности выясняются.
Дополнено 11.05.2023, 15.30
Позже стало известно, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом, информирует lada.kz.
По информации городской жилищной инспекции, демонтаж подъездного входа производился рабочими в соответствии с плановыми работами.
К сожалению, один человек погиб, второй был доставлен в больницу с травмами нижних конечностей. Оба сотрудники сервисной компании "Несібе Мол", которые обслуживали ПКСК "Татьяна". Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают дознаватели и сотрудники ЧС. Мы выражаем искренние слова соболезнования семье погибшего", - сообщили в городской инспекции.
Дополнено, 11.05.2023, 16.50
Полиция Мангистау начала расследование по факту гибели мужчины при обрушении козырька, сообщает Lada.kz со ссылкой на областной департамент полиции.
Расследование ведется по статье 277 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).
На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что во время демонтажных работ на двоих мужчин обрушился козырек подъезда. 53-летний мужчина погиб на месте происшествия, второй 29-летний мужчина был доставлен в Мангистаускую областную больницу", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Назначена экспертиза. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - отметили в полиции региона.
Ранее в жилом доме в центре Шымкента рухнул балкон.
11.05.2023, 09:22 43311
В Атырау загорелся автомобиль журналиста
Фото: скриншот из видео
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Атырау. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау загорелся автомобиль журналиста Виктора Сутягина.
11 мая в 04.21 экипажем автопатруля управления полиции города Атырау возле дома по улице Наурызалиева обнаружена горящая автомашина Lexus RX-300. На место происшествия незамедлительно была направлена служба пожаротушения. Следов взрыва не обнаружено", - сообщает Polisia.kz.
На месте происшествия проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Предварительная причина выясняется.
В полиции отметили, что заявление потерпевшего зарегистрировано в ЕРДР по части 3 статьи 202 УК РК.
Виктор Сутягин работает собственным корреспондентом МИА "Казинформ" в Атырау, сообщили в МИА.
Машину я оставил в проулке. В 00.00 я выходил, и все было нормально. Камера видеонаблюдения соседа показывает, что человек подошел в 02.24, что-то сделал на капоте, а потом раздается взрыв. Он сам, наверное, пострадал. Больше никто не пострадал. У соседей рядом машина стояла, но они успели ее отогнать", - рассказал журналист.
11.05.2023, 09:04 44936
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0
Эпицентр расположен на территории Афганистана
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Алматы. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 11 мая 2023 года в 06.21 зарегистрировано землетрясение на территории Афганистана.
Эпицентр землетрясения расположен в 894 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 10,4. Магнитуда MPV 5,0. Координаты эпицентра 36.97° с.ш. 70.27° в.д. Глубина 15 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
10.05.2023, 16:10 67481
Пожар в частном секторе Петропавловска: в городе решили объявить режим ЧС
Фото: Петропавловск.news
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Петропавловск. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске решили объявить режим ЧС, чтобы максимально помочь погорельцам из микрорайона Береке.
8 мая на сайте открытых НПА размещен проект об объявлении режима ЧС на территории Петропавловска. Сейчас идет онлайн обсуждение. Далее отправим документ на регистрацию в органы юстиции. После этого объявим режим ЧС. Данная мера необходима, чтобы в рамках законодательства максимально оказать материальную помощь пострадавшим семьям. После объявления режима ЧС заключим договор с независимыми экспертами об оценке материального ущерба из-за пожара, который потом будет возмещен. Помимо этого, погорельцам окажут материальную помощь в размере 100 МРП на каждого владельца дома", - цитирует "Петропавловск.news" сообщение городского акимата.
Сообщается, что у большинства пострадавших семей во время пожара сгорели документы. Сейчас горожане восстанавливают их в срочном порядке. После этого смогут получить первую материальную помощь.
Ситуация находится на контроле акимов области и города. Семьи, размещенные во временном жилье, обеспечивают всем необходимым - продукты питания, средства личной гигиены, бытовая химия, медикаменты. 8 мая открыт пункт сбора гуманитарной помощи на базе городского дома культуры. Он продолжает действовать", - сообщила пресс-секретарь акима города Эльмира Садвокасова.
На данный момент 7 пострадавших семей заселили во временное жилье. Это арендные квартиры. По словам пресс-секретаря акима Петропавловска, оплату за съемное жилье будут вносить за счет спонсорских средств. Квартиры подбирают с учетом среднерыночной стоимости.
Четыре семьи пока не согласились на предложенные варианты. Жильцы рассматривают квартиры, стоимость аренды которых намного выше среднерыночной. Сейчас подбираем для них варианты с учетом состава семьи. Если есть школьники, то рассматриваем предложения вблизи учебных заведений", - добавила Эльмира Садвокасова.
Четыре семьи, которые еще не переехали во временное жилье, располагаются у родственников. Однако в акимате города считают, что вопрос с заселением пострадавших полностью закроют уже сегодня.
Напомним, из-за загоревшегося сухостоя в частном секторе Петропавловска сгорели 9 домов - 7 жилых и 2 нежилых. С места пожара эвакуировано 40 человек, из них 9 детей. Один житель обратился в больницу.
10.05.2023, 13:30 73846
Мощный взрыв прогремел на газораспределительной станции в узбекском Пахтачи
В результате инцидента пострадал один человек
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Ташкент. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Узбекистане на станции по обеспечению населения сжиженным газом в Пахтачинском районе вчера вечером прогремел мощный взрыв.
На место прибыли 5 пожарно-спасательных расчетов, которые потушили пожар к 23.00", - сообщает "Самаркандский вестник".
В результате возгорания огнем были повреждены 3 автомобиля и баллоны со сжиженным газом емкостью 50 литров.
Предполагается, что инцидент произошел в результате нарушения правил технической безопасности в процессе слива газа из газовоза MAN в резервную емкость на станции", - пишет издание.
По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек.
В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий происшествия. На место прибыли сотрудники МЧС, МВД и других организаций.
Напомним, сегодня в Жетысуской области Казахстана опрокинулся газовоз с пропаном, пожарные предотвратили взрыв.
10.05.2023, 09:49 69596
Дым от пожаров в России достиг Северо-Казахстанской области
Ранее смог накрыл Костанайскую и Акмолинскую области
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Петропавловск. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Дым от пожаров в Омской, Курганской и Тюменской областях России накрыл северные регионы Казахстана.
В соседних регионах России уже несколько дней бушуют пожары. Дым от пожаров в России почувствовали жители Петропавловска, сообщает "Петропавловск.news".
Как сообщалось ранее, на Урале, в Зауралье и Сибири горят десятки гектаров леса. В Омской области из-за природных пожаров введен режим ЧС, в регионе складывается крайне пожароопасная обстановка.
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