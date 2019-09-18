В Шымкенте трехлетний мальчик застрял в стиральной машине

Шымкент. 17 сентября. Kazakhstan Today - Спасатели Шымкента вытащили ребенка из стиральной машины, передает Kazakhstan Today.

Вечером 16 сентября в диспетчерскую поступило сообщение от жительницы города о том, что в микрорайоне Асар-2 ноги ее трехлетнего сына застряли в барабане для отжима стиральной машины. Самостоятельно освободить ребенка родителям не удалось, сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС Шымкента.

На место выехали четверо спасателей, которые с помощью ножниц для резки металла, извлекли обе ноги мальчика из барабана стиральной машины. Состояние ребенка удовлетворительное, сообщает Otyrar.kz

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