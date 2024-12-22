В Шымкенте загорелась главная новогодняя елка города

Фото: МЧС

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Уральск. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области общественники, представители управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, департамента ЧС, филиала РГП "Казводхоз", РГУ "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция", филиала Казгидромета и СМИ обсудили необходимые противопаводковые меры для успешного прохождения половодья, а также работу госорганов после прошедшего паводка и предложения, выдвинутые по этому поводу, сообщает издание - В Западно-Казахстанской области общественники, представители управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, департамента ЧС, филиала РГП "Казводхоз", РГУ "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция", филиала Казгидромета и СМИ обсудили необходимые противопаводковые меры для успешного прохождения половодья, а также работу госорганов после прошедшего паводка и предложения, выдвинутые по этому поводу, сообщает издание "Мой город"





Мы находимся в Прикаспийской низменности, выше нас расположены области Российской федерации. Первую угрозу представляет Ириклинское водохранилище, которое имеет большой забор воды. По Балтийской системе оно находится выше нас - 244 метра. У Оренбурга отметка 81.6, а это намного выше, ведь уровень воды на реке Урал в Уральске в среднем 26 метров. В прошлом году по ЗКО на сбросном сооружении Чаганского водохранилища отметка воды по Балтийской системе составила 31.01 метр при паводковом подъеме воды. Равнозначно, вода стекает в нашу сторону. Весенний паводок начинается у нас с реки Чаган и проходит за 10 дней. Но если большой снежный покров, тогда вся вода угрожает по реке Деркул, в первую очередь, населенным пунктам Селекционный и Самал. На Чагане в районе гидрошлюза вода становится на одной отметке с Уралом и останавливается, а затем уровень поднимается. Это первое следствие подтопления данного участка", - рассказал общественник Бауржан Наргеев.





По его словам, он обращался в РГП "Казводхоз" с тем, что необходимо решать первостепенные проблемы: провести обследование и отремонтировать гидрошлюз.





Он работает на удержание воды Чагана, а не как на удержание напора воды Урала. Главный инженер "Казводхоз" предложил наращивать гидрошлюз, но ему запретили: без расчета это не сыграло бы роли. Также мы предложили дноуглубительные работы, которые дадут водопропускную способность и продвижение реки беспрепятственно. Но все были против этого, не проводя ни исследования дна, не видя заключения, говорят, что эти работы ничего не дадут", - рассказывает Наргеев.





Он также предлагает определить водоохранную зону второстепенных рек Урала, Чагана и Деркула, которая когда-то была от 20 до 50 метров, но со временем стала уменьшаться, а где-то и вовсе исчезла. Это даст свободный доступ к воде, проведению берегоукрепительных работ и возведению дамб.





Затронул Наргеев и вопрос водохранилищ Урала и Чагана, созданных руками человека и естественных. При этом он не предлагает строить новые водохранилища, а естественные карьеры использовать для водосбережения воды.





У нас пять карьеров. Если их заполнить, к примеру, карьер Желаево - 115 млн кубометров воды, карьер около Аксуата - почти 1 млн кубов воды, в районе Судоремонтного завода - 2 млн кубов воды, на Чагане водохранилище - 15 млн кубометров воды, в районе "Казрыбводхоз" - 11,5 млн кубометров воды - все вместе получается около 200 млн кубометров воды. Закрываются два вопроса: сбережение водных ресурсов и предотвращение подтопления окрестностей города. Я предлагал подготовить их. Скажем, около Аксуата песчано-гравийный карьер почти готов, разработан. Его объем 1 млн кубометров воды. Если воду направить к нему, ведь он недалеко от Урала, то можно сделать искусственное водохранилище. А в карьерах Желаево и Затона, если частично убрать дачные участки, которые, кстати, весной затопляются, получится большое водохранилище, из которого можно будет производить забор воды", - сказал общественник.





По его словам, "Казводхоз" и акиматы каждый год контролируют накопление воды в канале "Кушум" и Кировском водохранилище, ежегодно выделяют средства только на эти точки.





Но не надо упускать из виду и другие места. Также в этом году и взрывные работы провели раньше времени. Лед взорвали, ударили морозы, и река опять покрылась толстым льдом. Результата ноль. Мы, общественники, говорили, что рано проводить взрывные работы, еще будут морозы. Но нас кто-нибудь слушает? Деньги отработали и все. А последствия получились плачевные", - сетует Бауржан Наргеев.





К тому же в населенных пунктах, где сработали дамбы, их следовало довести до совершенства еще летом. Однако никто не провел необходимой аналитики, и дома, которые были смыты в районах, восстановили на тех же местах.





Акиму области мы говорили о том, что надо сделать карту подтопления области, но никто ее не сделал. Не сделали и анализ всего произошедшего, чтобы в дальнейшем этого не случилось. Карта подтопления нам дала бы точки разлива, чтобы потом сделать дренажную систему, водоотводные каналы, в дальнейшем это спасет населенные пункты. Это касается и 8 скотомогильников, которые были смыты. Анализ тоже никто не сделал. В каком они сейчас состоянии, что с ними будет будущей весной, никто не знает. 30 лет никто никаких работ на реках не производил, и поэтому я предложил проекты готовых водохранилищ по Уралу", - отметил Наргеев.





Общественник указал на карте все места, где необходимо провести работы, чтобы в течение всего года население обеспечивалось водой и избежать такого сильного наводнения, как в этом году.





По информации руководителя отдела Жайык-Каспийской бассейновой инспекции Каната Отегалиева, в данный момент по заданию Министерства водных ресурсов ведутся работы по батиметрии для изучения рельефа дна рек Урал, Чаган и Деркул. К работам приступили в ноябре.





В свою очередь представители РГП "Казводхоз" рассказали, что по реке Урал планируется построить четыре переливные плотины и одно Верхнечаганское водохранилище по реке Чаган в районе поселков Чувашинское и Новенькое. Все это делается с целью накопления объемов воды, и чтобы во время весеннего наводнения воде было куда стекать.





Руководитель ОО "ЗК эколого-географическое общество" Дархан Сариев указал на проблему проживания людей в поймах, где акимат предоставляет им земли.





Вокруг города есть неосвоенные участки, а люди хотят реализовать свое желание. С одной стороны, вы сейчас выселили дачников, государство выделило им жилье. Тут же в пойме Чагана в районе детского зоопарка вы выдаете разрешение на строительство, и они начинают огораживать дамбу. Чего делать нельзя. Если не строиться в пойме, так всем запретите. Не на следующий год, может, лет через пять-восемь эту низину опять затопит, и вы будете спасать людей. Зачем разрешаете строиться в таких местах?" - спросил он.





По завершении мероприятия участники решили привлечь Казахстанский проектный институт для изучения и составления заданий по техническому обследованию, принятию решения по прочистке протоков и углубительным работам на реках Урал, Чаган и Деркул. Также было принято решение о создании комитета по спасению от паводков и природных катаклизмов, включающего активных граждан города и области, заинтересованных лиц, специалистов, а также представителей общественных и государственных организаций. Вся группа будет работать над разработкой нового водохозяйственного баланса и совместно вырабатывать план действий.



