31.12.2023, 13:15 20651
Житель Тараза поджег новогоднюю елку в парке
Полицейские задержали 56-летнего подозреваемого
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Тараз. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 31 декабря, в 08.30 камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога новогодней елки, установленной на территории историко-культурного комплекса "Көне Тараз", сообщает пресс-служба МВД РК.
Полицейские задержали 56-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания, водворен в ИВС.
Начато досудебное расследование по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).
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29.12.2023, 17:26 54881
Более 20 лет лишения свободы получил насильник детей в Павлодарской области
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 29 декабря, в Павлодарской области на закрытом судебном разбирательстве рассмотрели уголовное дело в отношении А. по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней Б. и малолетней потерпевшей Ч., сообщает пресс-служба суда.
Поскольку дело рассмотрено на закрытом судебном заседании, обстоятельства дела не могут быть оглашены.
Прокурор просил назначить по совокупности преступлений окончательно 24 года лишения свободы. Подсудимый А. вину не признал, просил суд его оправдать.
Вина А. доказана показаниями потерпевших и свидетелей, проведенными по делу экспертизами и другими доказательствами.
Суд назначил А. окончательно по совокупности преступлений 22 года лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также А. пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Ранее в Туркестанском областном суде вынесли приговор насильнику из Арыси.
В Северо-Казахстанской области вынесли приговор гражданину Узбекистана, который насиловал собственных детей.
В сентябре правительство Казахстана утвердило комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы.
29.12.2023, 13:00 58741
В ЗКО сотрудник акимата осужден на три года лишения свободы за хищение бюджетных средств
Чиновник похитил более 12 млн тенге
Фото: pexels
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Уральск. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области главный специалист аппарата акима Шагатайского сельского округа осужден на три года лишения свободы за хищение бюджетных средств в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Приговором суда сотрудник акимата осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - проинформировали в прокуратуре.
Установлено, что главный специалист аппарата акима Шагатайского сельского округа ЗКО в период с 2020 года по 2023 год путем незаконного перечисления на свой карточный счет похитил более 12 млн тенге бюджетных средств.
Приговор в законную силу не вступил", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Жамбылской области на сотрудника акимата завели уголовное дело о служебном подлоге.
29.12.2023, 11:32 60271
В Абайской области КНБ задержал радикала
Проводится досудебное расследование
Фото: КНБ
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Семей. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области Комитетом национальной безопасности задержан радикал, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Задержан житель области Абай. Он подозревается в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей", - сообщили в комитете.
Подчеркивается, что в ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства.
Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма)", - добавили в пресс-службе.
Ранее религиозного радикала задержали за пропаганду терроризма в Алматинской области.
28.12.2023, 18:18 72991
В Актюбинской области иностранец получил 10 лет за распространение "синтетики"
У него изъяли 11 пакетиков мефедрона общим весом 4,88 грамма
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Узбекистана осужден на 10 лет лишения свободы за распространение синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz.
В июне в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники линейного отдела полиции на станции Актобе установили и задержали 25-летнего гражданина Узбекистана. В ходе личного обыска у него изъяли 11 пакетиков мефедрона общим весом 4,88 грамма.
Иностранец работал закладчиком. В Telegram-чате получал от руководителя группы координаты тайников с наркотиками для их дальнейшей реализации по Актобе.
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области гражданин Узбекистана признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Напомним, сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности МВД совместно с территориальными подразделениями во второй декаде текущего месяца проведен ряд задержаний с изъятием крупных партий наркотиков. Изъято 150 кг различных наркотиков.
28.12.2023, 11:08 80616
В Жамбылской области на сотрудника акимата завели уголовное дело о служебном подлоге
По итогам конкурса должностным лицом неправомерно внесены изменения в сведения о месторасположении земельных участков
Фото: polisia.kz
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Шымкент. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области на сотрудника акимата завели уголовное дело о служебном подлоге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Прокуратурой Байзакского района выявлены факты совершения работником отдела земельных отношений акимата района служебного подлога при предоставлении земельных участков сельхозназначения площадью 500 гектаров", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, по итогам конкурса должностным лицом неправомерно внесены изменения в сведения о месторасположении участков.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 369 (Служебный подлог) УК, которое направлено в суд. По акту прокурорского надзора земельные участки площадью свыше 300 гектаров возвращены государству. По остальным работа продолжается", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте сотрудник районного акимата подозревается в хищении более 700 млн тенге.
27.12.2023, 19:05 96146
Рога сайги на 2 млрд тенге изъяли у иностранца в Костанайской области
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе ОПМ "Сайгак" 22 декабря на автодороге Екатеринбург - Алматы на выезде из Костаная сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП региона совместно с сотрудниками управления местной полицейской службы остановили Toyota Alphard, сообщает Polisia.kz.
Во время осмотра авто в багажнике были обнаружены три дорожные сумки, принадлежащие 29-летнему пассажиру, гражданину ближнего зарубежья. В сумках находилось 916 рогов сайги и около 7,5 млн тенге. Предположительно, правонарушитель нанес государству ущерб около 2 млрд тенге.
Полицией начато досудебное расследование по части 3 статьи 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Проводятся все необходимые следственные мероприятия. Назначен комплекс соответствующих экспертиз.
Иностранец водворен в изолятор временного содержания.
Напомним, в сентябре в Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
27.12.2023, 14:59 100421
Восемнадцатилетний житель Восточного Казахстана задержан за пропаганду терроризма
По месту жительства подозреваемого изъята религиозная литература
Фото: КНБ
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Усть-Каменогорск. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 27 декабря 2023 года Комитетом национальной безопасности по подозрению в пропаганде терроризма задержан 18-летний житель Восточно-Казахстанской области.
По месту жительства подозреваемого обнаружена и изъята религиозная литература, сообщили в КНБ.
Проводится досудебное расследование по статье Уголовного кодекса РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма".
Ранее задержанного неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, которые могут привести к его уголовному преследованию. Ему объявлялось официальное предостережение. Несмотря на превентивные меры, он продолжил преступную деятельность", - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, судимый за тяжкие преступления казахстанец пытался присоединиться к террористам в Сирии. Его задержали при попытке выезда из страны.
Ранее в КНБ рассказали, что в текущем году в стране выявлено около 80 тысяч пользователей Сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах, в их числе почти 6000 - до 18 лет.
27.12.2023, 12:30 91751
Алматинская полиция расследует 14 фактов создания ОПГ
Также с начала года пресечена преступная деятельность 23 человек из уголовно-преступной среды
Фото: news.ivest.kz
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Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинская полиция расследует 14 фактов создания организованных преступных групп, сообщает пресс-служба полиции мегаполиса.
4 факта из них - создание и руководство транснациональной организованной группой (...) Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы задержан гражданин А., который организовал транснациональную преступную группу по распространению порнографических материалов и действовал под прикрытием крупного модельного агентства, в котором работали более 300 web-cam моделей", - проинформировали в полиции.
Вместе с тем, по данным оперподразделения, с начала года пресечена преступная деятельность 23 человек из уголовно-преступной среды.
Из незаконного оборота изъято 52 единицы огнестрельного оружия, в том числе 20 пистолетов, 4 автомата, 10 единиц нарезного оружия, 7 гладкоствольных ружей, 11 обрезов, а также свыше 350 боеприпасов. Кроме того, сотрудниками УБОП пресечены 7 фактов торговли несовершеннолетними, а также 1 факт торговли людьми", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за текущий год зарегистрировано более 60 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах и их финансирования, в том числе транснационального масштаба.
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