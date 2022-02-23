В шымкентской колонии строгого режима произошла массовая драка

Инцидент произошел 20 февраля, дерущихся вовремя разняли сотрудники колонии и военные Нацгвардии, сообщает OTYRAR.
Как сообщили в ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области, все участники потасовки получили лишь незначительные травмы. Им оказана медицинская помощь, жизни и здоровью осужденных ничего не угрожает.
По факту происшествия в учреждение прибыли следственно оперативная группа и представители прокуратуры. Назначена служебная проверка.
В настоящее время обстановка в колонии строгого режима стабильна.
Отмечается, что участники конфликта отбывают наказание убийство, изнасилование и разбой.