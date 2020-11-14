В СИЗО Костаная пытались пронести боевые патроны

Polisia.kz

Костанай. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Костанае мужчина попытался пронести в головном уборе 4 боевых патрона в следственный изолятор, передает Kazakhstan Today.

При прохождении через рентгено-телевизионную установку для досмотра человека, у гражданина обнаружили затемнение в передней части норковой шапки, после чего ему было предложено снять головной убор и предоставить его к досмотру.

По информации Polisia.kz , 4 боевых патрона от пистолета Макарова были обнаружены в потайном кармане в козырьке головного убора.

По словам гражданина, "шапку он приобрел "с рук", и о наличии такого "сюрприза" и не подозревал".

Отмечается, что патроны были предназначены для следственно-арестованного родственника.

За это правонарушителю может быть наложен штраф в размере 10 МРП либо предупреждение. Все граждане, проходящие через контрольно-пропускной пункт учреждения УК-161/1, предупреждаются об ответственности за пронос не разрешенных к хранению и использованию предметов и веществ, отметили в полиции.

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