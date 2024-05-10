В СКО выпал град размером с грецкий орех

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Семей. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 8 мая около 12.30 в дежурную часть Ауезовского ОП УП Семея поступило сообщение от диспетчера 103 о том, что в многоэтажном жилом доме в лифтовую шахту упал лифт, сообщает - 8 мая около 12.30 в дежурную часть Ауезовского ОП УП Семея поступило сообщение от диспетчера 103 о том, что в многоэтажном жилом доме в лифтовую шахту упал лифт, сообщает Arnapress.kz





По информации городского акимата, около 11.40 в лифт вошли 6 человек. Из-за превышения предельно допустимого веса тросы лифта не выдержали и кабина упала в шахту.





В настоящее время пострадавшие доставлены в БСМП Семея, оказывают медицинскую помощь.





Погибших при инциденте нет. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.