Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - В совершавшем рейс по направлению Нур-Султан - Москва самолете "Эйр Астаны" выявили дефект, передает Kazakhstan Today.

"По информации авиакомпании "Эйр Астана", появившееся в ряде российских и казахстанских СМИ сообщение об аварийной посадке самолета авиакомпании в аэропорту Шереметьево, недостоверна. Самолет авиакомпании, который должен был вылететь рейсом КС873 по направлению Нур-Султан - Москва 16 мая 2019 года, задержался на 40 минут в связи с приемлемым отложенным дефектом, позволяющим дальнейшую эксплуатацию самолета", - говорится в сообщении Комитета гражданской авиации МИИР РК.

По информации ведомства, перед посадкой в аэропорту Шереметьево, с учетом имеющихся ограничений, командир экипажа запросил в аэропорту Шереметьево полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения более длинного тормозного пути. Никакой аварийной посадки командир воздушного судна не объявлял. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиры вышли через рукав терминала.

Приемлемый отложенный дефект - идентифицированный дефект воздушного судна, который был оценен как находящийся в пределах требований Списка минимального оборудования (MEL) или Списка отклонений конфигурации и который был устранен в пределах указанного предела.





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