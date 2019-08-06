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В США произошли сразу три случая массовой стрельбы

05.08.2019, 08:53 11854
В США произошли сразу три случая массовой стрельбы
Вашингтон. 5 августа. Kazakhstan Today - За последние два дня в США произошли сразу три случая массовой стрельбы, жертвами которых стали 29 человек, передает Kazakhstan Today. 
 
В субботу в результате стрельбы в магазине Walmart на территории торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас) 20 человек погибли, 26 были ранены. Стрелок задержан: им оказался 21-летний американец Патрик Крузиос. До нападения он опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в марте в мечети в Новой Зеландии, и заявил, что из-за мигрантов страдает культура и экономика США.
 
В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо) в результате погибли девять человек, включая стрелка, пострадали 26. Нападавшего опознали как 24-летнего Коннора Беттса. Среди погибших оказалась его сестра.
 
Третий случай произошел на детской площадке в Чикаго (штат Иллинойс), в результате были ранены семь человек. О задержании нападавшего, который передвигался на черном Chevrolet Camaro, ничего не сообщается, пишет РИА Новости.
 

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