В Степногорске 12 часов тушили степной пожар

СТЕПНОГОРСК. 3 ИЮЛЯ - Степногорские пожарные 12 часов тушили степной пожар, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

02 июля 2021 года, в 12 часов 52 минуты, поступило телефонное сообщение о том, что в районе села Богенбай горит травостой. На место вызова выехали 7 единиц техники и 34 человека. В ходе проверки было установлено, что гражданин 1975 года рождения косил сено на тракторе марки МТЗ-80 без исправных искрогасителей, что привело к возгоранию. Гражданин привлечен к административной ответственности", - сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.

В ДЧС напомнили, что в случае обнаружения пожара или возникновения угрозы необходимо незамедлительно сообщить об этом в противопожарную службу по номерам 101 и 112 с любого вида телефона, при этом назвать адрес, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию.

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