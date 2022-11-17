В столичном аэропорту протекает крыша

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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Астаны в одном из терминалов протекает крыша. Вода льется прямо на пол.
Об инциденте сообщил в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
Ничего особенного, просто в международном терминале аэропорта Астаны, построенном за 60 миллиардов тенге, течет потолок", - написал журналист.
Агентству Informburo в столичном аэропорту заявили, что проблемы с кровлей наблюдались и раньше, но подрядчик не предпринял никаких мер.
Объект ввели в эксплуатацию в 2017 году. Согласно договору, подрядчик гарантировал качество выполненных работ и предоставлял гарантию в части несущих и ограждающих конструкций сроком на 10 лет. Однако службы аэропорта периодически выявляли замечания по течи кровли и посадочным гейтам. Аэропорт неоднократно направлял письма в адрес подрядчика с требованиями устранить замечания. До сегодняшнего дня подрядчик не принял никаких мер по устранению выявленных замечаний", - сообщили в аэропорту.
После технического обследования специалисты обнаружили, что состав кровли терминала Т-1 не соответствует утвержденному проекту. Аэропорт подал иск к подрядчику в специализированный межрайонный экономический суд Астаны с требованием безвозмездно устранить недостатки. В воздушной гавани уже приступили к восстановительным работам в терминале, подрядчик обязался устранить замечания в ближайшее время.