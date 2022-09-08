Из-за степного пожара в электрических сетях KEGOC произошла авария

Фото: facebook/АО KEGOC
7 сентября 2022 года в 15.38 отключилась ВЛ 500 кВ Л-5170 Экибастузская-Агадырь, входящая в состав транзита Север - Юг, по которому осуществляется энергоснабжение Южной зоны единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана. Противоаварийная автоматика АО "KEGOC" отработала штатно, сохранена параллельная работа ЕЭС Казахстана и объединенной энергосистемы Центральной Азии", - сообщили в компании.
Отмечается, что предварительный объем ограничений от действия работы противоаварийной автоматики составил 615,9 МВт, в том числе:
- Алматинская область 180 МВт,
- Жетысуская область 60 МВт
- Карагандинская область 182 МВт,
- Улытауская область 13 МВт,
- Туркестанская область 36,4 МВт,
- Жамбылская область 144,5 МВт.
В 15.59 ВЛ включена в работу, энергоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - проинформировали в KEGOC.
Сообщается, что предварительная причина отключения - степной пожар.