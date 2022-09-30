В Талдыкоргане двухлетний ребенок погиб под колесами иномарки

Фото: ДЧС Алматы
АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - Пожар в Нижне-Алматинском лесничестве ликвидирован. Для доставки личного состава к месту возгорания использовался вертолет Казавиаспас МЧС РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В тушении задействованы 56 человек личного состава ДЧС Алматы, 13 единиц техники, вертолет Казавиаспас МЧС РК, 6 человек АО "Казавиалесохрана", 55 государственных инспекторов и служебный конный патруль Иле-Алатауского ГНПП", - сообщили в ДЧС Алматы.
Пожар локализован в 13.03, ликвидирован в 13.28. Площадь пожара устанавливается.
В ДЧС напомнили, что с 25-26 сентября в окрестностях Алматы сохраняется высокая пожарная опасность, в связи с чем жителей и гостей города просят отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни.
В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнули в департаменте.
Ранее сообщалось
, что в Медеуском районе, в районе урочища Кок-Жайлау, на высоте 1720 метров, по предварительным данным, на склоне горы загорелся сухостой.