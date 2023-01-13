В Талдыкоргане оштрафовали родителей школьниц, избивших сверстницу

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Талдыкорган. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане родители школьниц, обвиненных в избиении подруги-сверстницы, предстали перед судом. Решением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних области Жетісу каждая семья оштрафована на 20 МРП, что составило 69 тысяч тенге.





Административное производство по статье КоАП "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" в отношении правонарушительниц пока продолжается. Бабушка потерпевшей школьницы, которая вначале отказалась от подачи заявления, вчера все же написала в городскую полицию официальное обращение, информирует Polisia.kz





Девушку госпитализировали в больницу на лечение и медобследование. По факту назначены необходимые экспертизы. Полиция также проверяет другие факты относительно участников конфликта.









Автором видео оказался 19-летний знакомый несовершеннолетних девушек, которого также привлекли к адмответственности. Действия несовершеннолетних правонарушительниц рассматривает специально созданная комиссия в составе работников органов образования и правоохранителей. Кроме того, аналогичные штрафные санкции наложены на родителей еще одной несовершеннолетней, разместившей в соцсетях видеообращение с нецензурной бранью. Также в отношении самой девушки собран материал по статье КоАП "Мелкое хулиганство".



