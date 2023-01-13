12.01.2023, 10:51 45381
В Талдыкоргане оштрафовали родителей школьниц, избивших сверстницу
Автор видео - 19-летний знакомый несовершеннолетних девушек также привлечен к адмответственности
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Талдыкорган. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане родители школьниц, обвиненных в избиении подруги-сверстницы, предстали перед судом. Решением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних области Жетісу каждая семья оштрафована на 20 МРП, что составило 69 тысяч тенге.
Административное производство по статье КоАП "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" в отношении правонарушительниц пока продолжается. Бабушка потерпевшей школьницы, которая вначале отказалась от подачи заявления, вчера все же написала в городскую полицию официальное обращение, информирует Polisia.kz.
Девушку госпитализировали в больницу на лечение и медобследование. По факту назначены необходимые экспертизы. Полиция также проверяет другие факты относительно участников конфликта.
Автором видео оказался 19-летний знакомый несовершеннолетних девушек, которого также привлекли к адмответственности. Действия несовершеннолетних правонарушительниц рассматривает специально созданная комиссия в составе работников органов образования и правоохранителей. Кроме того, аналогичные штрафные санкции наложены на родителей еще одной несовершеннолетней, разместившей в соцсетях видеообращение с нецензурной бранью. Также в отношении самой девушки собран материал по статье КоАП "Мелкое хулиганство".
Напомним, 9 января три несовершеннолетние жительницы Талдыкоргана избили сверстницу в одной из квартир. Видеозапись попала в соцсети.
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13.01.2023, 08:34 5591
На СТО в Актау произошел взрыв: один человек погиб, трое госпитализированы
Фото: МЧС РК
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Актау. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате взрыва на СТО в Актау погиб один человек, трое госпитализированы.
12 января 2023 года на пульт "101" ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о том, что в 18.20 произошел пожар на одном из СТО Актау. В ходе пожара взорвалось 6 бытовых газовых баллонов. При этом в ходе ликвидации огня пожарные с риском для жизни успели вынести еще 17 газовых баллонов", - проинформировали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Пожар ликвидирован в 18.48. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
В ходе происшествия один работник СТО (женщина) скончалась, еще трое мужчин с полученными ожогами госпитализировано в Мангистаускую областную больницу", - уточнили в МЧС.
Причина пожара устанавливается.
В ликвидации пожара участвовали 25 пожарных-спасателей, задействовано 6 единиц пожарной техники. На месте также были задействованы сотрудники Центра медицины катастроф МЧС.
13.01.2023, 08:21 8621
В Алматы ликвидируют крупную аварию на водопроводе, подтоплено несколько улиц
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Алматы. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ликвидируют крупную аварию на водопроводе в районе пересечения улиц Мынбаева и Ауэзова, подтоплены прилегающие улицы.
В связи с прорывом водопровода по улице Мынбаева, 49, угол Ауэзова, с 03.40 происходит подтопление прилегающих улиц, расположенных в северном направлении, в основном улица Ауэзова. Вода дошла до проспекта Райымбека, где по возможности сбрасывается в арычную сеть", - проинформировали в управлении развития коммунальной инфраструктуры.
В целях ликвидации гололедных явлений ГКП "Алматы тазалык" организована посыпка противогололедных материалов на проезжей части дорог силами 18 пескоразбрасывателей, а также тротуаров - четырьмя тротуароуборочными машинами.
Последствия аварии будут устранены в течении сегодняшнего дня. В связи с возможным образованием гололедной пленки в местах разлива воды призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров в связи с повышенным риском возникновения аварий на подтопленных участках", - сообщили в ведомстве.
Жителям города рекомендуют строить маршрут движения в обход указанных участков.
Пешеходов просим соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам", - добавили в управлении.
Дополнено 13.01.2023, 11.35
Водоснабжение ряда домов в Бостандыкском районе Алматы, прерванное из-за сбоя в работе старого магистрального трубопровода, будет восстановлено в течение нескольких часов, сообщили в ГКП "Алматы су".
Нештатная ситуация на одном из участков эксплуатируемого более 50 лет водопровода диаметра 600 мм возникла минувшей ночью. Ее последствия в экстренном порядке сейчас устраняет с помощью необходимой техники аварийная бригада ГКП "Алматы су"", - рассказали в пресс-службе компании.
По предварительным данным, причина аварии - изношенность водопровода, введенного в эксплуатацию в 1972 году.
12.01.2023, 18:08 33271
Крупный пожар ликвидирован в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ликвидирован пожар в пристройке к высотному жилому дому.
В ходе тушения спасено 2 человека, из них 1 ребенок, эвакуировано 60 человек, из них 13 детей.
В ДЧС Алматы напомнили, что пожар произошел в кухонном помещении двухэтажного кафе "Тмин", расположенного на 1-м и 2-м этажах дома, с последующим переходом огня на квартиру на 3-м этаже и частично кровлю дома.
В 16.31 пожар ликвидирован. Удалось отстоять значительную часть крыши, сам дом, коммерческие площади. Общая площадь пожара составила 310 кв. м. Жители поврежденной огнем квартиры будут размещены в гостинице. Все эвакуированные жители находятся в прибывших для обогрева автобусах. Причина пожара устанавливается", - сообщили в департаменте.
Ранее сообщалось, что в Алматы по повышенному рангу тушат пожар в жилом доме на проспекте Абая. По данным ДЧС, локализовать возгорание удалось в 15.58.
12.01.2023, 15:11 38741
В Алматы по повышенному рангу тушат пожар в жилом доме Дополнено
В ходе разведки и тушения пожара спасена женщина
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по повышенному рангу тушат пожар в жилом доме на проспекте Абая, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуация города.
12 января в 14.31 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу по адресу: Алмалинский район, проспекте Абая, 89. Первые расчеты при приближении передавали о черном густом дыме", - проинформировали в пресс-службе.
Звенья газодымозащитной службы проводят разведку на наличие людей.
Развернута работа штаба, на оцепление улицы Абая (предварительно северная сторона) задействовано ДП", - информирует пресс-служба.
Позже в департаменте сообщили, что с северо-западной стороны развернута пожарная автолестница.
В ходе разведки и тушения пожара спасена женщина при помощи спасательного колпака. Ликвидация пожара контролируется при помощи системы видеомониторинга мест массового скопления людей", - добавили в ДЧС.
Дополнено 12.01.2023, 16.16
По данным ДЧС Алматы, пожар локализован в 15.58.
Ранее сообщалось, что в Костанае во время пожара в многоэтажке эвакуирован 51 человек.
12.01.2023, 08:52 50216
В Павлодаре произошел очередной порыв на теплосетях
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре вчера вечером произошел очередной порыв на теплосетях. Для устранения аварии тепловикам пришлось отключить два многоэтажных и четыре частных жилых дома.
Порыв произошел на улице Муткенова во Втором Павлодаре, сообщает Pavlodarnews.kz.
По информации отдела жилищной инспекции Павлодара, направлена аварийная бригада для устранения повреждения.
В АО "Павлодарэнерго" сообщили, что работать будут круглосуточно до ликвидации повреждения.
12.01.2023, 08:42 50891
В одном из баров Кызылорды словесная перепалка закончилась стрельбой
Подозреваемый задержан
Фото: Polisia.kz
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Кызылорда. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из баров Кызылорды словесная перепалка закончилась стрельбой. Подозреваемый задержан.
10 января в 01.30 в одном из лаундж-баров произошел конфликт между двумя кызылординцами. В ходе словесной перепалки один из них, выстрелив из травматического пистолета в плечо второго, скрылся с места происшествия", - сообщает Polisia.kz.
Потерпевшему в городской больнице оказана медицинская помощь, и он был отпущен домой.
Полицейские задержали подозреваемого - ранее судимого 24-летнего горожанина. Изъяты вещественные доказательства.
По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство". Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.
12.01.2023, 08:14 51786
В Караганде пострадавший при пожаре упал с восьмого этажа на автомобиль
Фото: МЧС
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Караганда. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - 10 января в одной из многоэтажек Караганды произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Один человек выпал с высоты восьмого этажа. Он упал на автомобиль. Пострадавшего госпитализировали.
Причиной пожара стал открытый источник огня в спальном помещении 3-комнатной квартиры на 8-м этаже. Газовые приборы и другие средства, которые могли бы привести к возможному взрыву, в квартире не обнаружены. Возможным звуком, похожим на взрыв, могло послужить падение на крышу автомобиля пострадавшего с 8-го этажа. На отсутствие взрыва также указывает отсутствие повреждении в перекрытиях, стенах и перегородках", - проинформировали в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области.
В настоящее время все жильцы возвращены в свои квартиры. Теплоснабжение дома не нарушено. Электроснабжение к дому подключено.
Пострадавший 1979 года рождения находится на лечении в центральной больнице города Караганды с различными травмами. На момент пожара и госпитализации пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - уточнили в департаменте.
Напомним, пожар произошел вечером 10 января на проспекте Республики, 18/2. В результате ЧП погибли три человека, около 100 были эвакуированы.
11.01.2023, 21:02 67601
В акимате Астаны прокомментировали видео с треснувшим мостом
Фото: скриншот
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 11 января, в соцсетях появилось видео, на котом заснят "Горбатый мост" в Астане. По словам автора, на путепроводе снова расходятся швы.
Ситуацию прокомментировали в официальном Telegram-канале столичного акимата.
Мост по шоссе Алаш ("Горбатый мост") ранее был признан аварийным. В связи с этим правая сторона путепровода была отремонтирована, движение по которой было открыто летом 2022 года. Частичная деформация поперечного асфальтобетонного покрытия произошла на левой стороне путепровода, где ремонт не проводился. В связи с этим участок дороги обозначен дорожными знаками, проводятся мероприятия по восстановлению аварийного участка", - сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В ведомстве добавили, что планировалось с наступлением сезона дорожно-строительных работ левую часть путепровода перекрыть для проведения аварийно-восстановительных работ.
Учитывая, что произошло повреждение, движение для автотранспорта по левой стороне путепровода в ближайшее время будет перекрыто. Тем не менее движение для автотранспортных средств будет обеспечено в обе стороны", - сообщили в управлении.
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