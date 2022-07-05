В 7 утра дворник нашел и сообщил в полицию. В настоящий момент тело доставлено в морг. Назначены экспертизы. Это маленькая новорожденная девочка с неотрезанной пуповиной, завернутая в белое полотенце", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
В Талдыкоргане в мусорном баке найдено тело новорожденного ребенка
04.07.2022, 11:23 15861
новости по теме
В Степногорске пенсионерка пыталась совершить суицид
04.07.2022, 19:41 7096
Фото: Кадр видео
СТЕПНОГОРСК. 4 ИЮЛЯ - 4 июля в 12:50 в дежурную часть управления полиции Степногорска поступило сообщение местной жительницы с просьбой направить сотрудников полиции по адресу. Женщина пояснила, что ее пожилая соседка угрожает покончить с собой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Прибывшие на место происшествия участковый инспектор Азамат Ибраев и старший участковый инспектор Богенбай Жумабеков приняли экстренные меры по предотвращению суицида, сообщает Polisia.kz.
Полицейские обнаружили 79-летнюю пенсионерку, которая находилась на краю перил балкона своей квартиры, расположенной на втором этаже. Закрывшись изнутри, бабушка никого не впускала на балкон, озвучив свое намерение сброситься вниз.
В тот момент, когда Азамат Ибраев отвлекал внимание женщины расспросами о том, что подтолкнуло пенсионерку на такую крайнюю меру, его коллега Богенбай Жумабеков выломал дверь и, мгновенно оказавшись рядом, силой затащил пенсионерку в квартиру.
Позже работники скорой помощи оказали ей помощь.
В Караганде из-за пожара в лесопосадке эвакуируют дачников
04.07.2022, 18:06 9951
Фото: ekaraganda.kz
Как сообщает ekaraganda.kz, на опасном участке временно перекрыто движение автомобилей.
Уважаемые карагандинцы! Происходит горение травы и деревьев в лесопосадке вблизи улицы Осевая. Работа пожарных усложняется из-за сильного ветра. Создан оперативный штаб", - проинформировал аким Караганды Ермаганбет Булекпаев.
По его словам, в ликвидации пожара задействованы силы ДЧС, лесхоза и 10 единиц техники.
Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.
Землетрясение произошло недалеко от Шымкента
04.07.2022, 16:18 11291
ШЫМКЕНТ. 4 ИЮЛЯ - Сетью сейсмических станций СОМЭ сегодня в 13.51 зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.6, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Эпицентр землетрясения был расположен в 574 километрах на запад от Алматы, близ Шымкента, сообщает сеть сейсмостанций СОМЭ.
Энергетический класс землетрясения - 9.7. Магнитуда MPV - 4.6. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
В Павлодаре подростки избили мужчину за отказ угостить сигаретой
04.07.2022, 12:27 14076
ПАВЛОДАР. 4 ИЮЛЯ - В Павлодаре подростки избили 36-летнего мужчину за отказ угостить сигаретой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В социальных сетях появилась информация о том, что "1 июля около 23 часов на углу улицы Лермонтова, 120 и Дерибаса, 22 во дворе 7-8 подростков очень сильно избили человека, за то, что он возле собственного подъезда отказал угостить их сигаретой".
В департаменте полиции Павлодарской области прокомментировали данное происшествие.
2 июля в 00.30 на пульт оператора "102" поступил вызов о том, что на улице Лермонтова, 120 избили 36-летнего мужчину. Данный факт зарегистрирован. Проводятся розыскные мероприятия по установлению данных лиц", - проинформировали в департаменте.
В Алматы поступило сообщение о минировании торгового дома
04.07.2022, 11:46 15206
Фото: polisia.kz
В рамках предусмотренного алгоритма первичного реагирования на подобные сообщения в первую очередь была осуществлена эвакуация посетителей и работников центра, нарядами дорожно-патрульной полиции к прилегающей к данному объекту проезжей части осуществляется отвод транспортных средств", - прокомментировали в ДП Алматы.
Как проинформировали в центре оперативного управления ДП, проверочные мероприятии уже завершены, информация о заминировании оказалась ложной.
Вместе с тем в полиции Алматы призвали граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.
Напомним, 26 июня в ДП Алматы поступило сообщение о минировании ТРЦ "Москва", которое оказалось ложным.
В Алматы на строительном рынке произошел пожар
03.07.2022, 15:18 25666
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 3 ИЮЛЯ - На территории рынка "Бакорда" в Алатауском районе Алматы загорелся пиломатериал, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прибытии в 03.18 обнаружено горение открытым пламенем пиломатериала на территории строительного рынка, близ строящегося здания торгового центра. Из-за высокого теплового излучения создалась угроза распространения огня на соседние штабеля с древесиной и строящееся здание торгового центра. Незамедлительно на месте пожара развернута работа оперативного штаба, введены стволы высокой производительности, задействован пожарный автопоезд, для разбора завалов привлекалась тяжелая гусеничная техника службы спасения. На тушение пожара было задействовано 21 единица техники и 64 человека личного состава", - сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.
Пожар ликвидировали в течение часа на площади 2 тысяч квадратных метров. Службе спасения удалось отстоять большую часть рынка - более 24 тысяч квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В Павлодарской области степной пожар охватил три района
02.07.2022, 20:16 36226
ПАВЛОДАР. 2 ИЮЛЯ - Природный пожар, вспыхнувший в степи вблизи села Безводное, перешел границы Щербактинского и района Аккулы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сообщение о пожаре поступило 1 июля в 15.40.
Пожарные установили, на трех разрозненных очагах горела сухая трава. На территории Павлодарского района площадь возгорания составила 30 га, на участке в районе Аккулы - 20 га и в Щербактинском районе - 20 га, сообщает pavlodarnews.kz.
Огонь также охватил свежескошенное сено в трех телегах весом примерно шесть тонн. Пожар локализовали в 21.10 и ликвидировали в 21.58", - сообщили в пресс-службе областного ДЧС.
На место ЧП выезжали семь единиц техники и 41 сотрудник службы пожаротушения. Кроме того, в ликвидации огня участвовали местные исполнительные органы, сельские добровольные пожарные формирования, лесники.
Крупный пожар потушили на рынке "Алтын Орда" под Алматы
02.07.2022, 15:41 38496
АЛМАТЫ. 2 ИЮЛЯ - На базаре "Жеты Курдас", расположенном на территории рынка "Алтын Орда", произошло возгорание кровли трех зданий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сообщение о пожаре поступило 2 июля в 13.19. По данным ДЧС Алматинской области, горели кровли помещения по приготовлению самсы, здания ломбарда и двухэтажного кафе.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Общая площадь построек 400 квадратных метров.
Силы и средства ДЧС Алматинской области были вызваны по повышенному рангу.
В тушении загорания задействованы ДЧС Алматинской области (16 сотрудников и пять единиц техники), ДЧС Алматы (11 сотрудников и две единицы техники), районного отдела полиции (шесть сотрудников и две единицы техники)", - говорится в сообщении ведомства.
Пожар был ликвидирован в 14.14.
Жертв и пострадавших нет. Для выяснения причин пожара на место происшествия была направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС.
Читаемое
04.07.2022, 10:15Многочисленные нарушения в перевозке детей учреждениями образования выявлены в Казахстане 04.07.2022, 08:2419616Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник 04.07.2022, 11:1418766В столичном аэропорту внедрили безбилетную оплату парковки 04.07.2022, 11:5417576Ветреную и дождливую погоду обещают казахстанские синоптики в ближайшие дни 04.07.2022, 12:0915976Кошанов отчитался перед президентом о работе мажилиса 01.07.2022, 09:4542171Фиктивные счета-фактуры на 6,5 млрд тенге выписали злоумышленники в Павлодарской области 01.07.2022, 10:2542081Восьмилетний алматинец попал в реанимацию после удара током в необорудованном сквере 01.07.2022, 21:2240811Штормовое предупреждение объявили в восьми областях 28.06.2022, 19:4940086В Туркестанской области ребенок застрял в 25-литровом бидоне 01.07.2022, 09:0239466В Акмолинской области 15 человек устроили вооруженную разборку 27.06.2022, 08:0096976Фабрика "Рахат" опровергла недостоверную информацию о судебной тяжбе с пострадавшей сотрудницей 06.06.2022, 17:2296676Республиканский референдум по поправкам в Конституцию прошел в Казахстане 10.06.2022, 13:1984566Казахстанской кондитерской фабрике «Рахат» исполняется 80 лет 24.06.2022, 14:2266831Избитого в городском парке Костаная мальчика госпитализировали 17.06.2022, 18:4162521Лесники спасли лосенка на берегу Иртыша
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?