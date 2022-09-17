В Талгаре школьник госпитализирован с травмами после драки

В соцсетях появилось видео, на котором школьника на носилках помещают в машину скорой помощи. Согласно публикации, конфликт, приведший к госпитализации, произошел во второй школе города Талагара.
Прохожая заметила драку на территории школы, около уличного туалета, и потребовала прекратить. Крики делу не помогли, тогда она решила кидать камни в их сторону. Только после этого несколько ребят убежали. На земле остался лежать один школьник, которому вызвали скорую помощь", - пишет автор поста.
В полиции прокомментировали, что данная видеозапись произведена 15 сентября на территории одной из общеобразовательных школ Талгара.
Между двумя учащимися старших классов произошел конфликт, переросший в драку. В результате один из школьников, 2005 года рождения, был госпитализирован с травмами в больницу", - говорится в сообщении ДП Алматинской области.
Факт потасовки зарегистрирован в полиции района, начата соответствующая проверка.
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