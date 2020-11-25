В Таразе от взрыва газа частично обрушился дом: пострадал ребенок

Тараз. 24 ноября. Kazakhstan Today - В Таразе от взрыва газа произошло обрушение части дома по улице Абдиева, в результате происшествия пострадал 11-летний ребенок, передает Kazakhstan Today.

По предварительным данным, хлопок бытового газа произошел на кухне квартиры. Газоснабжение в указанном доме централизованное", - сообщили в ДЧС Жамбылской области.

Как сообщает ведомство, в результате происшествия в больницу с ожогами доставлен 11-летний мальчик. Его состояние средней степени тяжести.

Также в ДЧС уточнили, что взрыв газовоздушной смеси произошел без последующего горения.

На месте работали 20 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС, два сотрудника и 1 единица техники Центра медицины катастроф, 5 сотрудников и 3 единицы техники ДСОГ.

Напомним, в феврале прошлого года в 9-й микрорайоне Тараза в результате взрыва в квартире на 2-м этаже мнгогоквартирного дома произошло обрушение 1-3 этажей. Причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием. В результате происшествия три человека погибли и шестеро пострадали. Позднее один из пострадавших скончался в больнице

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