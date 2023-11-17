16.11.2023, 08:09 14406
В Текели ощущались подземные толчки от землетрясения в Китае
Фото: Depositphotos
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Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 15 ноября 2023 года в 20.17 зарегистрировано землетрясение. Землетрясение ощущалось в Текели по шкале МSК-64 силой 2 балла.
Эпицентр землетрясения расположен в 327 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения составил 11,9, магнитуда MPV - 5,2. Координаты эпицентра 44.69° с.ш. 80.42° в.д. Глубина 5 километров.
В 23.27 сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение магнитудой 5 в 497 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Сведений об ощутимости нет.
Напомним, на прошлой неделе в Алматы ощущались подземные толчки от землетрясения в Китае.
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14.11.2023, 10:54 39826
Падение альпинистов на стройобъекте в Астане: задержан работодатель
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемый по делу о падении альпинистов на стройобъекте в Астане взят под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Астаны.
Напомним, 12 октября 2023 года в Астане четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты, трое из них погибли. Департаментом полиции проводится досудебное расследование по статье 277, часть 3, УК "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
В ходе расследования добыты доказательства причастности работодателя - руководителя ИП к смерти работников. По поручению прокуратуры города органом следствия в отношении руководителя ИП применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится работа по установлению всех причастных лиц к правонарушению", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.
14.11.2023, 08:32 41971
Светофор упал на голову беременной жительнице Тараза
Фото: скиншот из видео КТК
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Тараз. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе беременная женщина чудом осталась жива после жуткого ДТП. На нее рухнул светофор, в который врезался автомобиль.
Удар оказался такой силы, что женщина упала и потеряла сознание. А водитель как ни в чем не бывало поехал дальше, сообщает телеканал КТК.
Инцидент произошел на одном из оживленных перекрестков города и попал на камеры наблюдения. 21-летняя девушка собиралась переходить дорогу и ждала зеленый. В этот момент в светофор на скорости въехал автомобиль, и конструкция рухнула беременной на голову. Водитель тут же уехал с места аварии. Но полиция его нашла. Автомобиль забрали на штрафстоянку, мужчине выписали сразу два штрафа. Впереди еще суд.
Женщина с ДТП 2002 года рождения поступила утром. Выставлен диагноз "сотрясение головного мозга", госпитализирована в нейрохирургическое отделение. В данный момент состояние пациента средней тяжести. Беременность 10 недель и подкожная гематома лобной области. Это полностью заживает без операции", - сказал заместитель главврача многопрофильной больницы Тараза Сакен Жумашев.
12.11.2023, 13:22 68481
В Алматы на котельной в связи с отключением электричества произошло воспламенение газовоздушной смеси
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Алматы. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 12 ноября в 09.40 на котельной "Южная" в Бостандыкском районе Алматы было зафиксировано кратковременное отключение подачи электричества с остановкой оборудования, сообщает управление энергетики и водоснабжения города.
На водогрейном котле № 3 произошел сбой в работе автоматики с воспламенением остаточной газовоздушной смеси.
По этой причине жители близлежащих домов могли услышать звук, похожий на хлопок.
Спустя 10 минут были включены в работу насосные агрегаты с восстановлением гидравлического режима работы тепловых сетей.
Котельная работает в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, в начале августа в Алматы было завершено строительство новой подстанции "Алмагуль", которая обеспечит бесперебойным электроснабжением свыше 200 тысяч жителей.
В конце июля в связи с непогодой в ряде районов Алматы произошло аварийное отключение электроэнергии.
В августе президент Казахстана в ходе совещания по вопросам развития города Алматы подчеркнул, что решение основных проблем развития мегаполиса требует принятия системных мер.
10.11.2023, 17:12 98701
В Казахстане почти 30 детей оказались в реанимации из-за кори
Фото: unsplash.com.
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель директора департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Айгерим Оспанова в ходе брифинга службы центральных коммуникаций сообщила, что в Казахстане 29 детей оказались в реанимации из-за кори.
Каждый день выписываются около 300 детей, поступают в больницы около 400 детей. В больницах 2911 коечных мест, выделенных для детей. Из них 139 - реанимационные коечные места. На сегодняшний день они используются на 52%. По состоянию на сегодняшний день в реанимации находятся 29 детей. Из них 11 детей до одного года, 13 детей до трех лет", - цитирует zakon.kz Айгерим Оспанову.
Врачи оценивают состояние 29 детей, находящихся в реанимации, как средней степени тяжести, сообщает inform.kz.
Наш департамент мониторит за их состоянием. Поэтому в регионах проводится необходимая консультация по состоянию каждого ребенка. Наряду с этим, по ежедневному графику обучаем врачей всех медицинских организаций", - добавила Айгерим Оспанова.
Как сообщалось ранее, заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане, зарегистрировано уже 10 тысяч случаев заражения. Чаще всего болеют дети до 14 лет - на них приходится 80% от общего числа заболевших. В Астане также пройдет массовая вакцинация детей против кори.
09.11.2023, 10:19 129386
В Павлодарской области лошади пали от неизвестной болезни
Для установления причины гибели скота взяты пробы на экспертизу
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Павлодар. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Больше полусотни лошадей погибло в Павлодарской области. Три дня назад их обнаружили между селами Максимовка и Розовка, сообщает "Хабар 24".
Специалисты сразу исключили опасные инфекционные заболевания, но для установления причины гибели скота взяли пробы на экспертизу. Ее результаты будут через несколько дней.
В первый день после сообщения о массовой гибели лошадей ветеринары нашли 27 трупов животных. У всех были раздуты животы и явные последствия диареи. Признаков сибирской язвы специалисты не обнаружили. По всей видимости, скот погиб от пищевого отравления, предполагают специалисты.
Было видно, что у животных переполнен желудочно-кишечный тракт. Первое подозрение у нас было или отравление, или интоксикация организма чем-то. У животных была шаткая походка", - сказал главный государственный ветеринарно-санитарный инспектор Павлодарской области Рашид Нурбеков.
Весь табун лошадей изолировали на животноводческой базе. Третий день ветеринары наблюдают за их состоянием. Сегодня проверили температуру у самых слабых. Многие уже пошли на поправку.
Ветеринары предполагают, что лошади чем-то отравились. Недавно табун перегнали на списанные поля, где посеяли озимую рожь. Возможно, там лошади наелись подмерзших и забродивших колосков.
Это в первый раз они попали на рожь и покушали. Будем ждать лабораторные исследования, а там уже будем знать, то есть скажут, отравились эти лошади или объелись", - говорит работник животноводческой фермы Андрей Божок.
Большую часть павших животных уже утилизировали и захоронили в степи. Как оказалось, специального скотомогильника в селе нет.
Мы точно не знаем, от чего умерли животные. Поэтому, чтобы обезопаситься, сразу же вырыли траншею и сожгли все трупы. Яму засыпали землей и вот теперь охраняем", - сказал Амир Абылгазинов, ветеринарный фельдшер.
По данным ветслужбы, все поголовье скота, в том числе и лошади, прошли все виды вакцинации от опасных инфекций. Ветеринары уверены, что какого-либо очага заражения здесь нет, но на всякий случай сегодня в Максимовку приехала трупосжигательная машина. Эпидемиологическая ситуация в населенном пункте взята на контроль.
08.11.2023, 20:44 147251
В Уральске мужчина попал под поезд и выжил
Пострадавшему ампутировали ногу
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Уральск. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчина попал под поезд в Уральске 7 ноября на железнодорожных путях в районе остановки Белая Казарма, сообщает портал "Мой горд".
Медики прибыли на место происшествия спустя пять минут. Выяснилось, что ногу 33-летнего мужчины переехал поезд. На месте пострадавшему оказали первую помощь и госпитализировали в областную многопрофильную больницу.
Состояние пострадавшего было критическим, он потерял много крови и был без сознания. Бригада врачей, куда вошли травматолог, реаниматолог, нейрохирург и анестезиолог, провела экстренную операцию. Мужчине пришлось ампутировать ногу. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое, его перевели в палату.
08.11.2023, 17:35 152036
После массового отравления детей в Жамбылской области начато расследование
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После массового отравления 46 учеников и 2 учителей школы-гимназии имени Киикбаева села Сарыкемер в Жамбылской области начато расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 304 УК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов) в ОП Байзакского района, по делу проводятся необходимые следственные мероприятия", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.
Кроме того, санитарно-эпидемиологической службой назначена соответствующая проверка.
Напомним, 7 ноября 2023 года в Байзакскую центральную районную больницу с диагнозом "пищевая токсикоинфекция" были госпитализированы 44 ученика и 2 учителя школы-гимназии имени Киикбаева.
Первое обращение от учащегося школы-гимназии с жалобами на слабость, рвоту было зафиксировано во второй половине дня 7 ноября. Из 46 человек госпитализированы 33 человека, состояние средней тяжести, стабильное. Госпитализированным проведена дезинтоксикационная терапия. 13 человек после получения медицинской консультации направлены на амбулаторное лечение и наблюдение, необходимость в антибиотикотерапии отсутствует.
08.11.2023, 10:38 148776
Массовое отравление произошло в одной из школ Жамбылской области
Фото: акимат Жамбылской области
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Тараз. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 7 ноября 2023 года в Байзакскую центральную районную больницу с диагнозом "пищевая токсикоинфекция" были госпитализированы 44 ученика и 2 учителя школы-гимназии имени Н.Киикбаева села Сарыкемер.
По данным акимата, первое обращение от учащегося школы-гимназии с жалобами на слабость, рвоту было зафиксировано во второй половине дня 7 ноября. Из 46 человек госпитализированы 33 человека, состояние средней тяжести, стабильное. Госпитализированным проведена дезинтоксикационная терапия. 13 человек после получения медицинской консультации направлены на амбулаторное лечение и наблюдение, необходимость в антибиотикотерапии отсутствует.
По моему поручению руководители управлений образования и здравоохранения вчера срочно прибыли в Байзакский район. Все диагностические и лечебные мероприятия проводятся под контролем главных областных специалистов в составе: инфекционистов, педиатров, токсиколов, согласно КДП. О ситуации незамедлительно проинформировали и получили консультацию главного инфекциониста Республики. Обстановка стабильная, находится на контроле руководства области и Минздрава РК", - сообщил аким региона Ербол Карашукеев.
Создана специальная комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего.
Работа ИП "Токсеитов", ответственного за школьное питание, временно приостановлена. Поручил компетентным органам организовать проверку качества школьного питания во всех учреждениях, которые обслуживает данное ИП", - отметил аким.
Школа ограждена, проводится бактериологическое исследование. Организованы 16 мобильных групп в составе врачей общей практики, педиатра, участковой медсестры, проведены 205 подворовых обходов остальных учащихся, посещавших столовую данного учебного заведения в этот день. По итогам осмотра данных детей их состояние оценивается как удовлетворительное, жалоб и симптомов нет.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?