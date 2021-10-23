В Темиртау в воинской части проводится расследование по факту смерти военнослужащего Нацгвардии

ТЕМИРТАУ. 22 ОКТЯБРЯ - В воинской части 5516 города Темиртау по факту смерти военнослужащего Нацгвардии проводится расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
21 октября около 01.30 на посту военнослужащий срочной службы совершил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия в область головы. Он в экстренном порядке был доставлен в городскую больницу, но, к сожалению, несмотря на предпринимаемые меры, спасти его не удалось", - сообщили в пресс-службе РгК "Орталык" Национальной гвардии РК.
По данному факту проводится досудебное расследование Военно-следственным управлением центрального региона. Также командование РгК "Орталык" назначило служебное расследование. Причины и обстоятельства выясняются.