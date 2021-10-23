Система Orphus

В Темиртау в воинской части проводится расследование по факту смерти военнослужащего Нацгвардии

22.10.2021, 08:57 42121
ТЕМИРТАУ. 22 ОКТЯБРЯ - В воинской части 5516 города Темиртау по факту смерти военнослужащего Нацгвардии проводится расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

21 октября около 01.30 на посту военнослужащий срочной службы совершил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия в область головы. Он в экстренном порядке был доставлен в городскую больницу, но, к сожалению, несмотря на предпринимаемые меры, спасти его не удалось", - сообщили в пресс-службе РгК "Орталык" Национальной гвардии РК. 

 
По данному факту проводится досудебное расследование Военно-следственным управлением центрального региона. Также командование РгК "Орталык" назначило служебное расследование. Причины и обстоятельства выясняются. 
 

Комментарии

новости по теме

Обнаружены останки женщины, пропавшей два месяца назад в Уральске

22.10.2021, 20:47 88129
УРАЛЬСК. 22 ОКТЯБРЯ - Две недели назад грибники обнаружили в лесу, недалеко от берега Урала, в районе карьеров в Желаево, части человеческого тела, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полиция по сохранившимся останкам и одежде определила, что это останки 58-летней Дины Станько, пропавшей в конце августа. Женщина страдала потерей памяти, сообщает "Уральская неделя".
 
Полицейские нашли следы зубов животных на фрагментах ее тела. Судебно-медицинская экспертиза должна установить причину смерти женщины. Родные Дины потребовали генетическую экспертизу - они хотят до конца убедиться, что это ее останки.
 
Дина Станько вышла из дома 24 августа и пропала. Полиция начала ее розыск 27 августа. Ни на одной записи с камер видеонаблюдения пропавшая женщина не была отслежена.
 
У Дины Станько осталась дочь 14 лет, которую она воспитывала одна.
 

На жительницу столицы упала конструкция с крыши ЖК "Nomad"

22.10.2021, 18:46 100306
На жительницу столицы упала конструкция с крыши ЖК "Nomad"
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Пострадавшая с политравмами, травмами головного мозга доставлена в Многопрофильную городскую больницу №2, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Медиками состояние пациентки на момент поступления оценивалось как тяжелое. 
 

В срочном порядке женщина была прооперирована и в настоящее время находится в отделении реанимации", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

 
В ведомстве подчеркнули, что проводятся все необходимые лечебные мероприятия, пациентка находится под наблюдением медработников.
 
 

В Караганде полицейские спасли из пожара семь человек

22.10.2021, 16:05 132652
КАРАГАНДА. 22 ОКТЯБРЯ - 22 октября из Центра оперативного управления полиции города Караганды всем нарядам полка патрульной полиции поступило сообщение: в одном из домов частного сектора произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Первым на место происшествия прибыл экипаж патрульной машины в составе Бауыржана Тусупбекова и Ильдара Касенова. Огонь уже охватил крышу строения, в котором, как сообщили очевидцы, оставались двое взрослых и двое детей. Полицейские бросились на выручку домочадцев, оказавшихся в огненной ловушке. Они вывели на улицу всех, кто в ней находился", - сообщает Polisia.kz. 

 
Между тем огонь перекинулся на соседний дом, в котором находились двое взрослых и ребенок. На помощь сослуживцам прибыл экипаж в составе Курмета Кунанбаева, Азамата Акимжанова и заместителя командира роты Илии Жаканова. Они оперативно эвакуировали людей из второго дома.
 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов