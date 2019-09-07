В Туркестанской области футбольные ворота упали на школьника

Туркестан. 6 сентября. Kazakhstan Today - В Казыгуртском районе Туркестанской области футбольные ворота упали на школьника, ребенок скончался, передает Kazakhstan Today.

"В Казыгуртском районе произошел трагический случай. Ученик 8-го класса средней школы имени М. Ауэзова Казыгуртского района Туркестанской области Махатай Алихан Талгатулы 5 сентября 2019 года в 10-м часу на 3-м уроке (на уроке физкультуры, во время игры в мини-футбол) в спортзале школы получил тяжелую травму от падения передвижных ворот мини-футбола", - сообщил в Facebook руководитель управление развития человеческого потенциала Туркестанской области Рахымбек Жолаев.

По его информации, учитель физкультуры вызвал скорую помощь, ученику была оказана медицинская помощь. Учитель доставил ученика в больницу. Мальчик скончался в больнице около 12 часов дня.

Для проведения траурных процессий районный акимат выделил материальную помощь, оказал поддержку.

Сейчас правоохранительные органы проводят следственные работы. По поручению комитета по защите прав детей Министерство образования и науки РК направило в Казыгуртский район специальную комиссию. Результаты будут обнародованы.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства